Truyền thông quốc tế ấn tượng với mô hình “đô thị sẵn sàng cho kỷ nguyên AI” của Vinhomes

Từ TechnoPark Tower, Vinhomes Resident, hệ thống SmartCity đến “kỳ quan” Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes đang cho thấy chiến lược đưa công nghệ vào chính cách đô thị vận hành và phục vụ cư dân.

Dữ liệu trở thành một lớp hạ tầng mới của đô thị

Dẫn phân tích từ McKinsey, mạng lưới truyền thông châu Á Asia News Network (ANN) cho biết, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra giá trị lên tới 550 tỷ USD trên toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản toàn cầu. Trong khi đó, báo cáo Emerging Trends in Real Estate, do PwC phối hợp cùng Viện Đất đô thị (ULI) thực hiện, ghi nhận rằng 75% chuyên gia bất động sản hiện đã đưa trí tuệ nhân tạo hoặc máy học vào công việc của mình, tăng đáng kể so với tỷ lệ 51% của một năm trước đó.

Theo cách lý giải của ANN, những con số này phản ánh một bước ngoặt khó đảo ngược. Trí tuệ nhân tạo đang dịch chuyển từ vị trí một công cụ hỗ trợ để trở thành yếu tố then chốt quyết định giá trị tài sản và niềm tin của giới đầu tư trong lĩnh vực bất động sản toàn cầu.

Một đô thị được vận hành bằng dữ liệu theo thời gian thực (real-time data) không chỉ mang lại sự tiện lợi trong đời sống thường nhật, mà còn kiến tạo nên một tầng giá trị đầu tư hoàn toàn mới. Ở đó, chất lượng sống của cư dân có thể được đo lường, dự báo và không ngừng tối ưu. Chính điều đó lý giải vì sao khái niệm “đô thị trí tuệ nhân tạo” đang dần rời khỏi địa hạt của những viễn cảnh xa xôi, để trở thành chuẩn mực cạnh tranh tất yếu cho các đại đô thị của tương lai.

Vinhomes tích lũy nền tảng cho đô thị thông minh từ nhiều năm

Theo ANN, tại Việt Nam, Vinhomes là một trong các nhà phát triển bất động sản nổi bật nhất trong kỷ nguyên đô thị AI. Năng lực xây dựng đô thị thông minh của Vinhomes không phải kết quả của một phản ứng nhất thời trước xu thế thị trường mà là thành quả của một quá trình tích lũy có hệ thống trong nhiều năm.

Dấu mốc đầu tiên được hãng tin nhắc đến là việc đưa vào vận hành TechnoPark Tower tại Vinhomes Ocean Park (Hà Nội). Đây là tòa nhà thông minh đạt chứng chỉ LEED Platinum với tính năng vượt trội tương đương các tòa nhà thông minh Top 10 thế giới.

Vinhomes tiên phong đưa công nghệ thông minh vào quá trình phát triển các khu đô thị, mang đến trải nghiệm tối ưu cho cư dân và khách hàng

ANN cho biết Vinhomes tiếp tục mở rộng chiến lược ấy bằng sự ra đời của ứng dụng Vinhomes Resident, được mô tả là "một cổng dịch vụ hợp nhất duy nhất, cho phép cư dân quản lý thông tin căn hộ, biệt thự, đặt tiện ích, thanh toán hóa đơn, theo dõi tiến độ bàn giao, tra cứu bản đồ số của cộng đồng và cập nhật thông tin, tất cả chỉ trên một màn hình".

Với hơn 35.000 người dùng đã sử dụng, theo ANN, đây không đơn thuần là một tiện ích cho cư dân, mà còn là nguồn dữ liệu vận hành liên tục, giúp Vinhomes không ngừng tinh chỉnh dịch vụ và định hình chiến lược đô thị thông minh dài hạn của mình.

Song hành cùng nền tảng số, ANN cũng ghi nhận mức độ đầu tư tương xứng dành cho an ninh và quản lý đô thị, thể hiện qua bộ giải pháp SmartCity do Vinhomes tự phát triển - nền tảng tích hợp an ninh, hạ tầng và quản lý môi trường trên cùng một hệ thống, được thiết kế riêng cho các khu đô thị thấp tầng.

“Trái tim của hệ thống này là giải pháp an ninh KSVR, được Vinhomes giới thiệu là mô hình hạ tầng đa chức năng đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, tích hợp camera trí tuệ nhân tạo, khả năng nhận diện và theo dõi chuyển động, hệ thống chiếu sáng thông minh có tương tác, màn hình truyền thông kỹ thuật số, cổng sạc di động cùng các cảm biến giám sát năng lượng, nguồn nước và chất lượng môi trường theo thời gian thực”, ANN viết.

Chính từ nền tảng được bồi đắp qua nhiều năm ấy, theo ANN, Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ đã trở thành nơi kết tinh trọn vẹn nhất cho tầm nhìn đô thị trí tuệ nhân tạo của Vinhomes. Tháng 8 vừa qua, Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) đã chính thức trao cho Vinhomes Green Paradise Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 đối với Thành phố Thông minh theo Bộ chỉ số tùy chỉnh. Thông qua đó, Vinhomes Green Paradise hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế về đô thị thông minh. ANN nhấn mạnh dấu mốc này "thiết lập một chuẩn mực mới cho sự phát triển đô thị thông minh trên phạm vi toàn cầu”.

Vinhomes Green Paradise nhận Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 đối với Thành phố Thông minh theo Bộ chỉ số tùy chỉnh

ANN dẫn lời bà Patricia McCarney, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành WCCD, khẳng định: "Chứng nhận này ghi nhận tầm nhìn dài hạn và cam kết của Vinhomes trong việc kiến tạo một mô hình đô thị thông minh, bền vững và sẵn sàng cho tương lai”.

Bà nói thêm rằng dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ "giờ đây đã được trang bị một nền tảng dữ liệu vững chắc”, đồng thời khẳng định đây là "một cột mốc mang tính tiên phong ở tầm toàn cầu, thiết lập nên một tiền lệ mới cho các đô thị mới hình thành trên khắp thế giới”.

Khép lại bài viết, ANN nhận định, trong bối cảnh các nghiên cứu toàn cầu cho thấy hạ tầng vận hành bằng trí tuệ nhân tạo đang trở thành yếu tố quyết định giá trị bất động sản cũng như niềm tin của giới đầu tư, Vinhomes tiếp tục minh chứng rằng khi được triển khai một cách bài bản, trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể nâng tầm chất lượng sống một cách thực chất.

“Từ một tòa nhà thông minh đạt chuẩn LEED Platinum năm 2021, đến nền tảng số đang phục vụ hàng chục nghìn cư dân, và giờ đây là một đô thị được chứng nhận thông minh ở tầm quốc tế được thành hình tại Cần Giờ, Vinhomes đang từng bước kiến tạo một tương lai, nơi sự thịnh vượng và phát triển công nghệ được đo bằng chính chất lượng cuộc sống của con người”, ANN kết luận.