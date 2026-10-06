Từ APEC đến Michelin: Phú Quốc có thêm cơ hội giữ chân khách, tăng chi tiêu

Ngày 1/10 vừa qua, Michelin Guide công bố mở rộng phạm vi tuyển chọn đến Phú Quốc, với danh sách đầu tiên dự kiến được giới thiệu vào giữa năm 2027. Thời điểm này trùng với năm đảo Ngọc đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC, tạo thêm cơ hội quảng bá ẩm thực trong giai đoạn điểm đến thu hút sự quan tâm quốc tế.

Với khách nghỉ dưỡng, một địa chỉ ăn uống đáng trải nghiệm hoàn toàn có thể trở thành yếu tố quyết định khi lựa chọn điểm đến (Ảnh: Francesca - La Festa Phu Quoc, Curio Collection)

Giá trị của sự hội tụ nằm ở khả năng kết nối hai nhu cầu: APEC đưa các phái đoàn và khách công vụ đến Phú Quốc, còn ẩm thực có thể bổ sung lý do để họ khám phá đảo ngoài lịch trình làm việc. Với khách nghỉ dưỡng, một địa chỉ ăn uống đáng trải nghiệm cũng có thể trở thành yếu tố quyết định khi lựa chọn điểm đến, thay vì chỉ được cân nhắc sau khi đã đặt phòng.

Tuy nhiên, sức hút từ Michelin chỉ chuyển thành doanh thu khi khách sạn, đơn vị tổ chức sự kiện và hãng lữ hành đưa những địa chỉ được giới thiệu vào các sản phẩm có thể đặt mua. Từ một bữa tối riêng, chương trình tiếp khách đến hành trình khám phá món ăn địa phương, mỗi lựa chọn cần đủ hấp dẫn và thuận tiện để du khách dành thêm thời gian, ngân sách cho Phú Quốc.

Thêm giá trị cho kỳ nghỉ và chương trình MICE

Trong nghỉ dưỡng cao cấp, ẩm thực có khả năng tạo khác biệt giữa những điểm đến cùng sở hữu bãi biển đẹp và khách sạn sang trọng. Một bữa tối gắn với dấu ấn đầu bếp, nguyên liệu bản địa hay câu chuyện văn hóa có thể trở thành trải nghiệm được khách chủ động tìm kiếm và sẵn sàng trả thêm.

Phú Quốc có nhiều lựa chọn đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực cao cấp như Pink Pearl tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay; La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton…

Phú Quốc đã có những địa chỉ góp phần hình thành lựa chọn này, từ Pink Pearl tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đến các nhà hàng ở La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton tại Thị trấn Hoàng Hôn và những khu nghỉ dưỡng tại Bãi Kem và các resort khác trên đảo. Sự hiện diện của các mô hình ẩm thực đa dạng tạo nền tảng để khách sạn phát triển sản phẩm riêng, dù kết quả tuyển chọn của Michelin vẫn cần chờ công bố.

Ở góc độ kinh doanh khách sạn, cơ hội không chỉ nằm ở số lượt khách đặt bàn. Những trải nghiệm như thực đơn theo mùa, bữa tối riêng hay chương trình kết hợp lưu trú với khám phá ẩm thực có thể tạo thêm doanh thu trong mỗi kỳ nghỉ. Nếu lịch trình ăn uống đủ phong phú và được giới thiệu từ trước chuyến đi, khách cũng có thêm cơ sở cân nhắc ở lại lâu hơn.

Những trải nghiệm như thực đơn theo mùa, bữa tối riêng hay chương trình kết hợp lưu trú với khám phá ẩm thực có thể tạo thêm doanh thu trong mỗi kỳ nghỉ (Ảnh: Herring Bar - Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay)

Đối với đơn vị tổ chức sự kiện, ẩm thực lại góp phần tạo dấu ấn cho chương trình MICE - du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm. Sau nhiều giờ làm việc, một bữa tiệc có câu chuyện về biển đảo, nước mắm, hồ tiêu và sản vật địa phương có thể giúp khách hiểu hơn về nơi mình đang đến, đồng thời tạo không gian giao lưu giữa các đại biểu.

Danh sách Michelin, khi được công bố, có thể bổ sung một nguồn tham khảo độc lập về chất lượng món ăn cho việc lựa chọn địa điểm tiếp khách. Tuy vậy, một nhà hàng được vinh danh chưa chắc phù hợp với tiệc gala hàng trăm người hay chương trình đòi hỏi an ninh cao. Nhà tổ chức vẫn cần đánh giá sức chứa, khả năng phục vụ đồng thời, yêu cầu ăn kiêng, tính riêng tư và phương án di chuyển.

Rixos Phu Quoc Vietnam khi ra mắt bổ sung thêm lựa chọn nghỉ dưỡng và ẩm thực với chủ đề “all-inclusive” cho du khách khi tới Phú Quốc

Đây cũng là lý do hạ tầng hội nghị, lưu trú và hệ thống nhà hàng cần được phát triển cùng nhau. Với những tổ hợp quy mô lớn như Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng đại lộ khách sạn cao cấp tại Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach), bài toán dài hạn là kết nối nơi hội họp với các trải nghiệm trước và sau sự kiện. Rixos Phu Quoc Vietnam khi ra mắt cũng có thể bổ sung lựa chọn nghỉ dưỡng và ẩm thực, mở rộng khả năng xây dựng chương trình cho các nhóm khách khác nhau.

Nếu những lựa chọn này được đưa vào lịch trình ngay từ khâu chào bán, ẩm thực có thể giúp tăng ngân sách dành cho hoạt động bên lề và khuyến khích đại biểu nối dài chuyến công tác bằng một kỳ nghỉ.

Từ bàn ăn đến lý do ở lại và quay trở lại

Ở góc độ hãng lữ hành, lợi thế của Phú Quốc nằm ở khả năng kết hợp nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng với đời sống ẩm thực địa phương. Một hành trình có thể bắt đầu bằng bữa sáng ở Dương Đông, tiếp nối bằng chuyến thăm nhà thùng nước mắm hoặc vườn tiêu, rồi kết thúc với bữa tối bên biển.

Ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế Michelin Guide, nhận xét bản sắc ẩm thực Phú Quốc được tạo nên bởi sự giao thoa giữa văn hóa ăn uống làng chài và các nhà hàng có dấu ấn quốc tế. Đây là cơ sở để đảo phát triển những hành trình đa dạng về trải nghiệm và mức giá.

Hành trình khám phá Phú Quốc có thể bắt đầu bằng bữa sáng ở Dương Đông, thăm nhà thùng nước mắm hoặc vườn tiêu, rồi kết thúc với bữa tối bên biển và ngắm pháo hoa (Ảnh: Sun Bavaria GastroPub)

Ghẹ Hàm Ninh, gỏi cá trích, bún kèn hay bún quậy có thể trở thành những điểm dừng giúp du khách khám phá đời sống địa phương. Nếu có cơ sở được Michelin giới thiệu, sự chú ý quốc tế sẽ tạo thêm cơ hội tiếp cận khách cho quán ăn, nhà hàng và các nhà cung cấp nguyên liệu trên đảo.

Dù vậy, một địa chỉ nổi tiếng thường chỉ tạo thêm một lượt ghé thăm. Để khách dành thêm đêm lưu trú, hãng lữ hành cần kết nối nhiều trải nghiệm thành lịch trình đủ sức hấp dẫn: thưởng thức món ăn, tìm hiểu nguồn nguyên liệu, gặp người làm nghề và khám phá văn hóa địa phương. Khả năng đặt chỗ, hướng dẫn đa ngôn ngữ và di chuyển thuận tiện sẽ quyết định phần lớn việc hành trình ấy có được lựa chọn hay không.

Phú Quốc không chỉ hút khách bởi ẩm thực cao cấp mà còn bởi những khu chợ đêm luôn nhộn nhịp hàng quán (Ảnh: VUI-Fest Bazaar)

Trọng tâm vì thế không chỉ là thu hút khách chi tiêu cao, mà còn là tăng giá trị của mỗi chuyến đi. Một du khách có thể dành ngân sách cho cả bữa tối cao cấp lẫn món ăn bình dân, qua đó đưa chi tiêu đến nhiều cơ sở kinh doanh hơn và mở rộng lợi ích cho cộng đồng.

Sau APEC, đây sẽ là phép thử quan trọng đối với Phú Quốc. Sự kiện tạo một dịp quảng bá lớn, còn những trải nghiệm được duy trì tốt mới có thể tiếp tục thu hút khách khi lịch trình hội nghị đã kết thúc. Uy tín từ Michelin cũng cần được củng cố bằng chất lượng món ăn ổn định, thay vì chỉ dựa vào hiệu ứng của lần công bố đầu tiên.

Cơ hội lớn nhất của Phú Quốc là biến sự chú ý trong năm APEC thành những sản phẩm có sức sống lâu dài. Khi khách có thể dễ dàng đặt một bữa tối đáng nhớ, nối dài chuyến công tác bằng hành trình khám phá đảo và tìm thấy trải nghiệm mới trong lần trở lại, ẩm thực sẽ trở thành nguồn giá trị bổ sung cho hạ tầng đang được đầu tư. Khi ấy, lợi ích của năm 2027 có thể được đo bằng cả doanh thu, thời gian lưu trú và những lượt khách quay lại nhiều năm sau.