Vì sao có sự tăng giảm vé máy bay trong kỳ nghỉ lễ?

Không phải đến kỳ nghỉ lễ năm nay mà từ nhiều kỳ nghỉ lễ trước đó, giá vé máy bay luôn được điều chỉnh phù hợp với khả năng cung cấp của ngành hàng không và tình hình thị trường. Đây là quy luật thị trường đối với giá của các sản phẩm, dịch vụ ở mọi lĩnh vực.

Thông thường, nhu cầu đi lại của người dân trong các kỳ nghỉ lễ tăng rất mạnh, cao hơn so với khả năng đáp ứng của các hãng hàng không và cao hơn so với khả năng cung ứng của các điểm du lịch. Điều đó lí giải vì sao giá vé máy bay, giá phòng lưu trú, giá sản phẩm, dịch vụ tại các điểm du lịch luôn cao hơn so với ngày thường.

Trong những dịp nghỉ lễ, các hãng hàng không thường xuyên phải bay "lệch đầu" nên giá vé máy bay được tính toán đảm bảo khả năng chi trả của hành khách, đảm bảo doanh thu cho hãng. (Ảnh: Đức Minh)

Nhưng hàng không có đặc thù là hầu hết các chuyến bay trong kỳ nghỉ lễ chỉ đông khách một chiều, còn chiều ngược lại luôn rơi vào tình cảnh vắng khách, nhiều chuyến phải bay rỗng. Chẳng hạn, ở kỳ nghỉ lễ năm nay, các chuyến bay đến những điểm du lịch sẽ rất đông vào thời điểm người dân bắt đầu đi nghỉ lễ, trong khi các chuyến bay ở chiều ngược lại hầu như không có khách. Đến ngày cuối kỳ nghỉ lễ, các chuyến bay chiều về lại chật kín khách, còn chiều đi lại vắng vẻ.

Theo thống kê của Cục Hàng không VN, vào ngày 29/4 (ngày bắt đầu nghỉ lễ), các chuyến bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch như Đồng Hới, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Huế, Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cần Thơ, Côn Đảo đều có tỉ lệ đặt chỗ trên 90% và xấp xỉ 100%. Tương tự, các đường bay xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Côn Đảo trong ngày 29/4 gần như được lấp đầy.

Nha Trang là điểm đến được du khách lựa chọn nhiều trong các kỳ nghỉ lễ nên giá vé máy bay đến đây cũng cao hơn so với các đường bay khác. (Ảnh: Đức Minh)

Vào thời điểm trên, các chuyến bay ở chiều ngược lại, từ các điểm du lịch về Hà Nội, TP.HCM lại có tỉ lệ khách rất thấp.

Tình trạng “lệch đầu” này khiến tất cả các hãng hàng không phải tính toán mức vé vừa đảm bảo phù hợp khả năng chi trả của hành khách, vừa đảm bảo yếu tố doanh thu của hãng. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào giá vé chiều đi, nhiều người sẽ thấy mức vé cao hơn so với bình thường, nhưng nếu xét đầy đủ chi phí các hãng phải bay rỗng chiều về, sẽ thấy mức vé đưa ra sẽ không cao.

Bến thuyền đưa khách tham quan các đảo ngoài khơi Nha Trang rất đông vào các kỳ lễ nên giá các dịch vụ hầu hết đều cao hơn so với ngày bình thường. (Ảnh: Đức Minh)

Cục Hàng không Việt Nam cũng khẳng định các hãng bán vé đúng quy định. Các đường bay có giá vé cao thường từ Hà Nội, TP.HCM đi các điểm du lịch và chủ yếu vào thời điểm người dân bắt đầu đi nghỉ lễ, ngày 28, 29/4 và thời điểm người dân trở về nhà đông vào các ngày 2, 3/5.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, năm nay, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng thêm slot (giờ cất, hạ cánh) tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong các ngày từ 28/4 đến 3/5. Sự bổ sung này giúp cho các hãng hàng không cung ứng thêm khoảng 4.500-5.000 ghế/ngày, góp phần điều chỉnh giá vé kịp thời nhưng cũng khiến 1 lượng vé đáng kể bung ra thị trường vào những ngày trước lễ.

Một đại lí vé máy bay cho biết các hãng hàng không thường mở bán vé từ rất sớm, dựa trên cơ sở slot đã được cấp trước đó. Vì vậy, trong trường hợp nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nên tăng thêm slot sớm để các hãng kịp thời điều chỉnh lịch bay, điều chỉnh giá vé phù hợp với tình hình, đưa ra thị trường nhiều mức giá khác nhau cho hành khách lựa chọn. Khi đó, các đơn vị lữ hành, các cơ sở lưu trú, khách du lịch sẽ chủ động hơn về kế hoạch và sẽ không còn băn khoăn với sự tăng giảm vé máy bay ở mỗi kỳ nghỉ lễ./.