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Vì sao nhiều chủ xe tiếp tục chọn VinFast cho chiếc ô tô tiếp theo?

Thứ Bảy, 21:07, 26/09/2026
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VOV.VN - Khi việc đi xa, nạp điện và chăm sóc phương tiện đều thuận tiện, xe điện VinFast không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển trước mắt mà còn tạo niềm tin cho những quyết định mua tiếp theo.

Lựa chọn đáp ứng cả không gian, tiện nghi và chi phí

Doanh nhân Vũ Ngọc Hải tại Hà Nội hiện sở hữu 3 chiếc VF 9, phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình và doanh nghiệp. Dù được sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau, các phương tiện đều phải đáp ứng yêu cầu về không gian, sự thoải mái và chi phí vận hành.

Với xe phục vụ công việc, hành khách có thể là lãnh đạo, đối tác hoặc khách hàng của doanh nghiệp. Phương tiện vì thế cần tạo được sự thoải mái trên những chuyến công tác kéo dài, đồng thời có không gian phù hợp cho nhiều người và hành lý.

vi sao nhieu chu xe tiep tuc chon vinfast cho chiec o to tiep theo hinh anh 1

Anh Hải đánh giá cao hàng ghế sau của VF 9, đặc biệt ở cấu hình hai ghế độc lập có chức năng làm mát và massage. Trang bị này giúp người ngồi phía sau thư giãn hơn khi phải di chuyển nhiều giờ.

Chi phí sử dụng cũng là một phần quan trọng khiến vị doanh nhân chốt tới 3 xe VF 9. Với tần suất di chuyển cao, chính sách miễn phí sạc (tới 10/2/2029) giúp giảm đáng kể chi phí cho năng lượng mỗi tháng

“Các xe đều đáp ứng tốt về không gian, tiện nghi và chi phí vận hành. Đây là những yếu tố khiến tôi tin tưởng lựa chọn VinFast”, anh Hải chia sẻ.

Hệ sinh thái tạo niềm tin với người dùng

Ở góc nhìn khác, sau thời gian vận hành xe điện VinFast cho hoạt động cho thuê tự lái, anh Nguyễn Xuân Kết (TP.HCM) cho biết lý do khiến anh tiếp tục gắn bó là sự thuận tiện trong toàn bộ quá trình sử dụng, từ nạp điện, bảo dưỡng đến xử lý những tình huống phát sinh.

Với xe kinh doanh, lịch trình không phải lúc nào cũng giới hạn trong nội thành. Khách thuê có thể di chuyển tới các khu vực xa trung tâm. Vì vậy khả năng tìm trạm sạc là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ chủ động của cả người vận hành lẫn người sử dụng xe.

vi sao nhieu chu xe tiep tuc chon vinfast cho chiec o to tiep theo hinh anh 2

Theo anh Kết, mạng lưới V-Green hiện xuất hiện dày đặc tại nhiều tuyến phố, khu dân cư, trung tâm thương mại, các tuyến cao tốc... Nhờ đó, người dùng có thể tìm điểm nạp điện cả khi đi lại trong thành phố lẫn trên những chuyến liên tỉnh. Thời gian sạc cũng có thể kết hợp với lúc ăn uống, nghỉ ngơi hoặc dừng giữa hành trình.

“Lúc đầu tôi vẫn lo khách đi xa sẽ khó tìm chỗ sạc. Nhưng sau thời gian vận hành, tôi thấy từ trong phố tới nhiều tỉnh đều có điểm nạp điện”, anh Kết chia sẻ.

Sự thuận tiện tiếp tục được thể hiện khi phương tiện cần kiểm tra hoặc bảo dưỡng. Mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast phủ rộng giúp anh có nhiều lựa chọn địa điểm, thay vì phải đưa xe về một vài cơ sở cố định. Với đội xe thường xuyên hoạt động, khả năng tìm xưởng gần nơi phương tiện đang di chuyển giúp giảm thời gian chờ và hạn chế gián đoạn kế hoạch khai thác.

Anh Kết cho biết quy trình đặt lịch, tiếp nhận xe và tư vấn hạng mục tương đối rõ ràng. Chủ xe có thể biết trước phương tiện cần kiểm tra những gì và chủ động sắp xếp thời gian. Dịch vụ cứu hộ cùng chính sách bảo hành dài cũng tạo thêm điểm tựa khi xe gặp tình huống ngoài kế hoạch.

“Đi nhiều nơi nhưng vẫn dễ tìm trạm sạc và xưởng dịch vụ là điều khiến tôi yên tâm nhất. Khi cần hỗ trợ đã có hệ thống của hãng, tôi không phải tự tìm từng đơn vị bên ngoài”, anh nói.

Bên cạnh sự thuận tiện, quá trình sử dụng xe điện còn mang lại cảm giác dễ chịu hơn nhờ vận hành êm và không phát thải. Với anh Kết, yếu tố này là một lợi ích đáng ghi nhận khi xe thường xuyên hoạt động trong khu dân cư và đô thị đông đúc.

Sau thời gian dài sử dụng, nhiều chủ xe thừa nhận, sự gắn bó được hình thành từ những trải nghiệm cụ thể, từ việc dễ tìm nơi sạc, thuận tiện đưa xe vào xưởng tới chính sách bảo hành và hỗ trợ chuẩn 5 sao. Khi các khâu từ vận hành đến hậu mãi đều dễ tiếp cận, VinFast trở thành lựa chọn đông đảo khách hàng tin tưởng khi sắm thêm chiếc xe thứ 2, thứ 3 hoặc hơn thế.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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