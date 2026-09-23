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Cabin rộng, khoang hàng riêng: VinFast VF Wild đáp ứng nhu cầu cả gia đình

Thứ Tư, 20:00, 23/09/2026
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VOV.VN - Không gian ngồi rộng rãi, thùng hàng tách biệt và khả năng mở rộng tầm vận hành lên tới 1.000 km là những điểm đáng chú ý của VinFast VF Wild với các gia đình cần một chiếc xe phục vụ cả sinh hoạt hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Kết hợp ưu điểm của bán tải và SUV

Với gia đình thường xuyên đi dã ngoại, chọn ô tô còn là bài toán sắp xếp hành lý, lều trại và các vật dụng ngoài trời khi cả nhà cùng di chuyển. Chiếc xe cần đủ thoải mái cho người ngồi, đồng thời có chỗ cho những món đồ cồng kềnh.

Ra mắt ngày 19/9, VinFast VF Wild bổ sung một lựa chọn cho nhóm khách hàng này. Mẫu bán tải điện mở rộng phạm vi (REEVeb) kết hợp cabin rộng với thùng hàng riêng, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng xe gia đình vốn thường gắn với SUV.

cabin rong, khoang hang rieng vinfast vf wild dap ung nhu cau ca gia dinh hinh anh 1

Trên VF Wild, hàng ghế sau được bố trí với khoảng duỗi chân rộng, lưng ghế có độ ngả thoải mái và đệm đỡ đùi. Đại diện kênh Xe Hay ghi nhận cabin xe được phát triển theo hướng gần với SUV, chú trọng sàn phẳng và không gian hàng ghế sau.

Cửa gió ở hàng ghế thứ hai phục vụ nhu cầu làm mát của người ngồi phía sau. Ghế da phối nỉ có tạo hình thể thao. Móc khóa ISOFIX cho phép gia đình dễ dàng lắp ghế trẻ em phù hợp.

Trong khi đó, điểm nhấn của khoang lái là màn hình cảm ứng 10 inch tích hợp thông tin vận hành, giải trí và điều khiển xe. Cần chuyển số được bố trí sau vô-lăng, dành thêm diện tích giữa hai ghế trước cho các hộc chứa đồ, thuận tiện cất điện thoại, giấy tờ và vật dụng cá nhân.

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Cabin còn có bảng táp-lô nhiều tầng, phối các mảng màu tương phản. Họa tiết dập nổi trên táp-pi cửa lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan, tạo nét riêng cho không gian nội thất.

Với đồ dùng kích thước lớn, VF Wild có thùng hàng dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm và cao 509 mm; tải trọng 750 kg. Lều, bàn ghế gấp hay dụng cụ phục vụ công việc có thể được bố trí ở phía sau mà không phải dành bớt chỗ ngồi trong cabin. Thao tác xếp dỡ được hỗ trợ bằng bệ bước chân lên thùng ở hai bên sườn và cơ chế mở cửa thùng sau bằng khí nén.

Chạy điện hằng ngày, chủ động cho chuyến đi xa

Với các gia đình, nhu cầu đi làm, đưa đón con hằng ngày chủ yếu là những chặng ngắn vài chục km. VF Wild sử dụng pin LFP 46,4 kWh, có thể chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng những hành trình thường nhật.

Khi đi xa, hệ thống REEV bổ sung năng lượng để VF Wild có thể di chuyển tới 1.000 km cho một lần sạc. Khả năng này đặc biệt hữu ích trong những chuyến về quê, du lịch dài ngày hoặc tới khu vực xa trung tâm.

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Đặc biệt, trên những chuyến dã ngoại, người dùng còn có thể khai thác tính năng V2L, cho phép xe cấp điện cho thiết bị bên ngoài. Gia đình có thể sử dụng đèn chiếu sáng hoặc các thiết bị điện phù hợp tại điểm cắm trại.

Trong quá trình sử dụng, chủ xe có thể giám sát và điều khiển xe từ xa qua điện thoại hoặc đồng hồ thông minh. Trợ lý ảo 3.0 hỗ trợ giao tiếp tự nhiên, hiểu ngữ cảnh và nhân bản giọng nói; tính năng theo dõi sức khỏe pin đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu suất. Xe cũng có khả năng cập nhật phần mềm từ xa qua FOTA.

VF Wild đang được trưng bày tại đại lý để khách hàng trực tiếp trải nghiệm không gian và các trang bị trên xe. Xe có giá niêm yết từ 860 triệu đồng. Trong giai đoạn đặt cọc sớm diễn ra từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026 qua website và hệ thống đại lý chính hãng, người dùng được ưu đãi 61 triệu đồng mỗi xe, đưa giá bán sau ưu đãi về từ 799 triệu đồng. Khách hàng được miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng đến hết ngày 10/2/2029.

 

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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