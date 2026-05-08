中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vietcombank và VTV hợp tác toàn diện, mở ra không gian hội tụ trong kỷ nguyên số

Thứ Sáu, 15:36, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/5, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới kết nối dữ liệu, phát triển hệ sinh thái số và kiến tạo trải nghiệm liền mạch cho hàng chục triệu người dùng trên đa nền tảng.

Hai dòng chảy hội tụ: kiến tạo không gian kết nối mới của nền kinh tế số

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, thông tin và tài chính luôn là hai động lực song hành, định hình nhận thức và dẫn dắt tăng trưởng. Bước vào kỷ nguyên số, hai dòng chảy này không còn vận hành tách biệt, mà đang hội tụ, tương tác và cộng hưởng để tạo nên những giá trị mới.

vietcombank va vtv hop tac toan dien, mo ra khong gian hoi tu trong ky nguyen so hinh anh 1
Ông Đỗ Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực VTV (bên trái) và ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) đại diện hai đơn vị hoàn thành nghi thức ký kết hợp tác toàn diện trước sự chứng kiến của các đại biểu

Sự dịch chuyển mạnh mẽ của người dùng lên môi trường số đã làm thay đổi cách tiếp cận dịch vụ: từ “tiếp nhận thông tin” sang “trải nghiệm toàn trình”, nơi nội dung, dữ liệu và tiện ích được kết nối liền mạch. Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa Vietcombank và VTV được xác lập như một bước đi chiến lược, đặt nền tảng cho sự kết nối giữa hai trụ cột quan trọng của nền kinh tế số.

VTV – cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia – đang vận hành hệ sinh thái nội dung đa nền tảng với khả năng lan tỏa rộng khắp, kết nối hàng chục triệu người dùng. Trong khi đó, qua hơn sáu thập kỷ phát triển, Vietcombank giữ vai trò là định chế tài chính chủ lực, tiên phong trong chuyển đổi số và kiến tạo hệ sinh thái tài chính hiện đại.

Sự gặp gỡ giữa hai thương hiệu quốc gia không chỉ là một thỏa thuận hợp tác, mà là sự hội tụ giữa “dòng chảy thông tin” và “dòng chảy tài chính” – một bên lan tỏa tri thức, một bên nuôi dưỡng tăng trưởng. Khi hai dòng chảy ấy kết nối, không gian phát triển mới được mở ra, nơi truyền thông và tài chính cùng đồng hành, cùng kiến tạo giá trị cho xã hội và nền kinh tế.

vietcombank va vtv hop tac toan dien, mo ra khong gian hoi tu trong ky nguyen so hinh anh 2
Ban lãnh đạo Vietcombank và VTV chụp ảnh lưu niệm

Ba trụ cột hợp tác: từ tích hợp hệ sinh thái đến cộng hưởng trải nghiệm và lan tỏa tri thức tài chính

Vietcombank và VTV triển khai hợp tác toàn diện theo ba trụ cột, định hình một hệ sinh thái tích hợp giữa nội dung, công nghệ và tài chính.

Trước hết, hai bên tích hợp hệ sinh thái số và dịch vụ tài chính, đưa các giải pháp ngân hàng của Vietcombank kết nối với nền tảng số của VTV, qua đó hình thành hành trình liền mạch từ tiếp cận nội dung, tương tác đến thanh toán và sử dụng dịch vụ trong cùng một không gian số. Tiếp đó, Vietcombank và VTV cộng hưởng hệ sinh thái khách hàng, mở rộng khả năng cá nhân hóa, phát triển các đặc quyền và tiện ích mới, đồng thời gia tăng độ phủ tới các nhóm người dùng đa dạng. Cuối cùng, hai bên lan tỏa tri thức tài chính thông qua các nội dung chuyên sâu, góp phần nâng cao kỹ năng quản lý tài sản, nhận diện rủi ro và thúc đẩy môi trường số an toàn, minh bạch.

Các hoạt động hợp tác được triển khai trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm các tiêu chuẩn cao về an toàn và bảo mật dữ liệu.

vietcombank va vtv hop tac toan dien, mo ra khong gian hoi tu trong ky nguyen so hinh anh 3
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, Đại biểu Quốc hội khóa XVI phát biểu tại lễ ký kết

Đại diện Vietcombank phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết, Vietcombank và VTV đều là những thương hiệu quốc gia có chiều sâu lịch sử và sức lan tỏa mạnh mẽ trong từng gia đình Việt Nam. Sự hợp tác giữa hai bên không chỉ nhằm cộng hưởng những giá trị của hai hệ sinh thái hàng đầu, mà còn hướng tới mục tiêu tạo ra nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng và nền kinh tế. 

“Thông qua sự đồng hành này, Vietcombank mong muốn cùng VTV xây dựng các chương trình truyền thông và phổ cập kiến thức tài chính, góp phần nâng cao hiểu biết về tài chính minh bạch, an toàn cho người dân, doanh nghiệp, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế và giá trị bền vững cho xã hội”, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết.

vietcombank va vtv hop tac toan dien, mo ra khong gian hoi tu trong ky nguyen so hinh anh 4
Ông Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VTV phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy,  Tổng Giám đốc VTV cũng nhấn mạnh rằng, sự kết nối giữa hai hệ sinh thái lớn sẽ tạo ra giá trị không phải theo cấp số cộng mà là cấp số nhân, mang đến những trải nghiệm số liền mạch, cá nhân hóa và hiện đại hơn cho hàng chục triệu người dân Việt Nam. Đây còn là bước đi nhằm góp phần hình thành hạ tầng số quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Việc ký kết hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và VTV không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đơn vị, mà còn phản ánh xu hướng hội tụ đa ngành trong nền kinh tế số. Từ kết nối đến cộng hưởng, từ nền tảng đến hệ sinh thái, hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần định hình những mô hình tích hợp mới giữa nội dung – dữ liệu – dịch vụ, qua đó nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

CTV Thu Hiền/VOV.VN
Tag: Vietcombank Vietcombank và VTV hợp tác toàn diện Vietcombank ký kết với VTV phát triển hệ sinh thái số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vietcombank mang đến trải nghiệm thanh toán đa quốc gia ngay trên VCB Digibank
Vietcombank mang đến trải nghiệm thanh toán đa quốc gia ngay trên VCB Digibank

VOV.VN - Dịch vụ QR xuyên biên giới trên VCB Digibank do Vietcombank phối hợp cùng Alipay triển khai mang đến một trải nghiệm thanh toán đa quốc gia thuận tiện hơn cho khách hàng.

Vietcombank mang đến trải nghiệm thanh toán đa quốc gia ngay trên VCB Digibank

Vietcombank mang đến trải nghiệm thanh toán đa quốc gia ngay trên VCB Digibank

VOV.VN - Dịch vụ QR xuyên biên giới trên VCB Digibank do Vietcombank phối hợp cùng Alipay triển khai mang đến một trải nghiệm thanh toán đa quốc gia thuận tiện hơn cho khách hàng.

Vietcombank TP.HCM hiến tặng 222 đơn vị máu, lan tỏa tinh thần “Chủ Nhật Đỏ”
Vietcombank TP.HCM hiến tặng 222 đơn vị máu, lan tỏa tinh thần “Chủ Nhật Đỏ”

VOV.VN - Hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ năm 2026 do Báo Tiền Phong phát động và Vietcombank đồng hành, Chi nhánh Vietcombank TP.HCM đã đóng góp 222 đơn vị máu cho cộng đồng thông qua chương trình hiến máu tổ chức tại đơn vị.

Vietcombank TP.HCM hiến tặng 222 đơn vị máu, lan tỏa tinh thần “Chủ Nhật Đỏ”

Vietcombank TP.HCM hiến tặng 222 đơn vị máu, lan tỏa tinh thần “Chủ Nhật Đỏ”

VOV.VN - Hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ năm 2026 do Báo Tiền Phong phát động và Vietcombank đồng hành, Chi nhánh Vietcombank TP.HCM đã đóng góp 222 đơn vị máu cho cộng đồng thông qua chương trình hiến máu tổ chức tại đơn vị.

Vietcombank phát động Tết trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh"
Vietcombank phát động Tết trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh"

VOV.VN - Tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh - một trong 9 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát động Tết trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh” năm 2026 Xuân Bính Ngọ và trồng 108 cây tùng.

Vietcombank phát động Tết trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh"

Vietcombank phát động Tết trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh"

VOV.VN - Tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh - một trong 9 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát động Tết trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh” năm 2026 Xuân Bính Ngọ và trồng 108 cây tùng.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng