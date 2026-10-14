English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

VietinBank khẳng định năng lực chuyển đổi số sau ba năm triển khai X01

Thứ Tư, 20:13, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Được vinh danh là “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 và “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2026, VietinBank ghi dấu hành trình ba năm chuyển đổi số toàn diện, từ nâng tầm trải nghiệm khách hàng đến làm chủ năng lực chuyển đổi.

Ngày 30/9, VietinBank đón nhận giải thưởng “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” trong khuôn khổ Vietnam Outstanding Banking Awards 2026. Giải thưởng do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Hội đồng bình chọn quy tụ đại diện các cơ quan Chính phủ, bộ, ngành, hiệp hội và chuyên gia tài chính, ngân hàng, công nghệ.

vietinbank khang dinh nang luc chuyen doi so sau ba nam trien khai x01 hinh anh 1
Ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó Tổng Giám đốc VietinBank nhận giải thưởng Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2026 tại Vietnam Outstanding Banking Awards, ngày 30/9

Tiếp nối dấu ấn này, ngày 14/10, VietinBank được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2026. Được tổ chức thường niên từ năm 2018, VDA do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chủ trì, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm tôn vinh các thành tựu chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Hai giải thưởng ghi nhận thành quả sau ba năm triển khai Hành trình Chuyển đổi số X01 trên bốn trụ cột: Số hóa; Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI); Công nghệ; Tổ chức và Con người, giúp VietinBank nâng tầm trải nghiệm khách hàng, tăng cường năng lực công nghệ, dữ liệu và từng bước làm chủ chuyển đổi. Năm 2026, với chủ điểm “Hòa nhịp”, Ngân hàng triển khai hơn 90 sáng kiến gắn với chiến lược kinh doanh, ưu tiên nguồn lực cho các sáng kiến có tác động lớn, chuẩn hóa phương pháp và nhân rộng kết quả trên toàn hệ thống.

Chuyển đổi số gắn với hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm khách hàng

VietinBank đang tái thiết kế và số hóa các hành trình khách hàng trọng yếu, chuẩn hóa và nhân rộng phương pháp phát triển sản phẩm số, kết hợp công nghệ, dữ liệu để nâng cao chất lượng phục vụ. Đây là bước chuyển từ cung cấp tiện ích, sản phẩm dịch vụ đơn lẻ sang đồng hành với khách hàng trên một hành trình tài chính lâu dài.

vietinbank khang dinh nang luc chuyen doi so sau ba nam trien khai x01 hinh anh 2
Bà Phùng Thu Hà – Trưởng Ban Chuyển đổi số VietinBank nhận giải thưởng tại Vietnam Digital Awards 2026, ngày 14/10

Những thay đổi thể hiện ở khả năng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, cá nhân hóa hơn, chủ động thời gian, dễ dàng theo dõi trên môi trường số, giúp giảm thời gian chờ đợi, nâng cao tốc độ xử lý. Trên 99% giao dịch thanh toán được thực hiện qua kênh số; tỷ lệ giải ngân trực tuyến đạt 90%, với thời gian xử lý khoảng 5–10 phút.

Các sản phẩm, hành trình số tiêu biểu, đột phá liên tiếp được ra mắt, mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn và phù hợp với từng phân khúc khách hàng: cải tiến eFAST, triển khai hành trình tín dụng doanh nghiệp Corporate Lending, hành trình số thư tín dụng (L/C), Merchant Platform, giải ngân online và bảo lãnh online... dành cho khách hàng doanh nghiệp. Với khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, VietinBank tiếp tục phát triển, hoàn thiện iPay Mobile 6.0, phát triển các sản phẩm đầu tư (Wealth), mô hình phục vụ khách hàng ưu tiên, ra mắt hành trình cho vay mua nhà, mua ô tô, sản xuất kinh doanh, thẻ... mở rộng khả năng phục vụ trên môi trường số.

Phát triển năng lực để làm chủ chuyển đổi

VietinBank củng cố nền tảng công nghệ, dữ liệu và năng lực triển khai của nhân sự. Hạ tầng được hiện đại hóa theo hướng linh hoạt, an toàn và có khả năng mở rộng; các nền tảng dữ liệu, công cụ phân tích và ứng dụng AI từng bước đi vào kinh doanh, quản trị rủi ro và vận hành, dần phát triển thành năng lực dùng chung trên quy mô toàn hàng. VietinBank cũng tập trung vào các chương trình trọng yếu như hệ thống Core thẻ, tối ưu hệ thống Core Banking, cùng các nền tảng Payment Hub, BPM, Data Lake, Cloud, EAM...tạo nền tảng cho việc phát triển và mở rộng các hành trình số.

VietinBank chuyển dịch mô hình tổ chức và phương thức làm việc theo hướng linh hoạt, có khả năng duy trì đổi mới và tích lũy chuyên môn dài hạn, hướng tới đưa năng lực chuyển đổi trở thành DNA của tổ chức. Ngân hàng từng bước triển khai 8 Trung tâm năng lực xuất sắc (CoE), mở rộng các nhóm làm việc theo phương thức linh hoạt (Agile) và phát triển đội nhóm liên chức năng. Đội ngũ được phát triển các chuyên môn mới về công nghệ, dữ liệu, Marketing số, AI, tư duy thiết kế, Agile; đổi mới sáng tạo gắn với đánh giá kết quả công việc và phát triển năng lực, tạo động lực để đội ngũ từ Trụ sở chính đến Chi nhánh chủ động cải tiến, đồng kiến tạo.

vietinbank khang dinh nang luc chuyen doi so sau ba nam trien khai x01 hinh anh 3
Hành trình Chuyển đổi số toàn diện VietinBank trải qua ba năm với nhiều sáng kiến ghi dấu ấn

Trên nền tảng X01, VietinBank định hướng giai đoạn 2026–2028 chuyển đổi toàn diện về tổ chức, gắn năng lực số với hiệu quả kinh doanh và văn hóa đổi mới. Hai giải thưởng là dấu mốc ghi nhận thành quả sau ba năm, đồng thời tiếp thêm động lực để VietinBank tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phát triển các năng lực cốt lõi và nâng cao chất lượng phục vụ, tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, góp phần tích cực trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

vietin-25-9-ds.jpg

VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh về hoạt động IR

VOV.VN - Ngày 24/9, Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 - IR Awards 2026 do Vietstock, Hiệp hội Các Nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

CTV Hoàng Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VietinBank mở rộng hành trình đồng hành cùng khách hàng và gia đình qua các thế hệ
VietinBank mở rộng hành trình đồng hành cùng khách hàng và gia đình qua các thế hệ

VOV.VN - Ngày 16/9 tại TP.HCM, VietinBank tổ chức Tọa đàm chuyên sâu “Kiến tạo nền móng - Khởi dựng tương lai” dành cho Khách hàng ưu tiên, mở đầu chuỗi hoạt động về quản trị, gìn giữ, phát triển và chuyển giao giá trị cho thế hệ kế cận.

VietinBank mở rộng hành trình đồng hành cùng khách hàng và gia đình qua các thế hệ

VietinBank mở rộng hành trình đồng hành cùng khách hàng và gia đình qua các thế hệ

VOV.VN - Ngày 16/9 tại TP.HCM, VietinBank tổ chức Tọa đàm chuyên sâu “Kiến tạo nền móng - Khởi dựng tương lai” dành cho Khách hàng ưu tiên, mở đầu chuỗi hoạt động về quản trị, gìn giữ, phát triển và chuyển giao giá trị cho thế hệ kế cận.

VietinBank: Dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực chuyển đổi số
VietinBank: Dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực chuyển đổi số

VOV.VN - VietinBank tập trung vào 4 trụ cột: Số hóa, dữ liệu, công nghệ, tổ chức & con người. Trọng tâm không chỉ là ứng dụng công nghệ mới mà còn gia tăng hiệu quả tài chính, quản trị rủi ro, năng suất lao động và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo.

VietinBank: Dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực chuyển đổi số

VietinBank: Dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực chuyển đổi số

VOV.VN - VietinBank tập trung vào 4 trụ cột: Số hóa, dữ liệu, công nghệ, tổ chức & con người. Trọng tâm không chỉ là ứng dụng công nghệ mới mà còn gia tăng hiệu quả tài chính, quản trị rủi ro, năng suất lao động và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo.

VietinBank dành 50.000 tỷ đồng tín dụng tiếp sức các động lực tăng trưởng kinh tế
VietinBank dành 50.000 tỷ đồng tín dụng tiếp sức các động lực tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh với chi phí vốn hợp lý, VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng hướng đến các lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

VietinBank dành 50.000 tỷ đồng tín dụng tiếp sức các động lực tăng trưởng kinh tế

VietinBank dành 50.000 tỷ đồng tín dụng tiếp sức các động lực tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh với chi phí vốn hợp lý, VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng hướng đến các lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng