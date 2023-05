VietinBank và MUFG Bank kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược

Lễ kỷ niệm được tổ chức vào ngày 19/5/2023 tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan chính phủ Việt Nam, Nhật Bản, đại diện cấp cao của hai ngân hàng và khách hàng.

Quan hệ hợp tác giữa hai bên chính thức bắt đầu từ tháng 5/2013 sau khi MUFG, ngân hàng thuộc một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, đầu tư mua 19,73% cổ phần của VietinBank - một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam. Hợp đồng đầu tư chiến lược và hợp tác toàn diện VietinBank - MUFG được coi là thương vụ đầu tư M&A lớn chưa từng có trong lịch sử Ngành Ngân hàng Việt Nam tại thời điểm đó. Sự hợp tác đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho cả hai ngân hàng trên cơ sở phát huy lợi thế của mỗi bên, hướng tới mục tiêu chung là phục vụ tốt nhất và làm cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp của hai quốc gia.

Chủ tịch HĐQT VietinBank và Giám đốc MUFG Bank tại buổi lễ

10 năm cùng vươn mình phát triển

Trải qua một thập kỷ hợp tác và phát triển, sức mạnh cộng hưởng từ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, tài chính và mạng lưới, hai ngân hàng đã mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như cung cấp các giải pháp toàn diện hướng đến nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng.

Hiện nay, MUFG và VietinBank đang triển khai Thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật trong bốn lĩnh vực chính, bao gồm hợp tác Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng bán lẻ, Quản trị rủi ro - tuân thủ và Chiến lược phát triển.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank nhấn mạnh: “Chặng đường 10 năm đồng hành giữa VietinBank và MUFG đã trải qua quá trình xây dựng, bồi đắp và phát triển không ngừng. Những chủ điểm hợp tác giữa hai bên không chỉ giới hạn trong phạm vi được thống nhất từ đầu mà còn được mở rộng tới mọi lĩnh vực, tới các ngân hàng đối tác của MUFG như Bank of Ayudhya (Krungsri) tại Thái Lan, Security Bank tại Philippines và Bank Danamon và các công ty con trong hệ sinh thái của VietinBank.”

Ông Yasushi Itagaki, Giám đốc Đơn vị kinh doanh Ngân hàng thương mại toàn cầu của MUFG, chia sẻ: “Quan hệ đối tác chiến lược của MUFG với VietinBank đã khởi đầu một mạng lưới bao gồm các định chế tài chính hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Đây vừa là nền tảng cho mạng lưới khu vực của chúng tôi, vừa là sự thể hiện ý định và cam kết chiến lược của chúng tôi với khu vực châu Á. Chiến lược cốt lõi của chúng tôi là tận dụng năng lực của hai ngân hàng để đóng góp vào sự phát triển của khách hàng tại Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam.

Trong 10 năm qua, chúng tôi đã đạt được tiến bộ to lớn không chỉ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này mà còn là quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản và sự phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam. Khi vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN được nâng cao và ngày càng hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chúng tôi cam kết tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác với VietinBank để đóng góp nhiều hơn trong câu chuyện thành công của Việt Nam”.

Phát biểu buổi lễ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai ngân hàng, phát huy sức mạnh nội lực của mỗi bên, mang lại những thành tựu đáng tự hào, giúp hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư - thương mại song phương giữa 2 quốc gia.

Đặc biệt, NHNN ghi nhận việc khởi động hoạt động hợp tác trong tương lai giữa 2 Ngân hàng trong lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị (ESG), và hy vọng VietinBank sẽ tận dụng tối đa kinh nghiệm của MUFG để trở thành ngân hàng hàng đầu về tài chính xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng

10 năm thắt chặt mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Trong những năm qua, liên minh VietinBank - MUFG đã khẳng định vai trò hỗ trợ và kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Từ năm 2013 đến nay, hai ngân hàng đã đồng tổ chức các phiên tọa đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với những doanh nghiệp lớn của Nhật Bản; các hội nghị kết nối kinh doanh (Business Matching), mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp của hai quốc gia.

Tại buổi lễ, Ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ hy vọng, quan hệ quan hệ hợp tác chiến lược giữa VietinBank và MUFG Bank sẽ ngày càng bền chặt và lớn mạnh hơn nữa, trở thành cầu nối gắn kết doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế của cả hai quốc gia.

Ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản và bằng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, VietinBank và MUFG đã song hành trong nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa như: Hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình Trường Tiểu học Tân Hội (Đồng Tháp) và Trường Mầm non thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên), hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản gặp khó khăn do đại dịch Covid, hỗ trợ các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tại Hà Nội với tổng số tiền tài trợ hơn 32 tỷ đồng.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank, nhận định “Những thành tựu nêu trên là kết quả từ sự nỗ lực của 2 ngân hàng vượt qua những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, khoảng cách địa lý, những khó khăn của đại dịch và diễn biến khó lường của nền kinh tế toàn cầu, thể hiện định hướng và quyết tâm hợp tác lâu dài, bền vững.

Trong thời gian tới, tôi tin tưởng rằng 2 ngân hàng sẽ tiếp tục có những sáng kiến hợp tác hiệu quả, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 – 2023).”.

Liên minh hợp tác giữa VietinBank và MUFG đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho hai ngân hàng

Ông Kojima Masao, Giám đốc vùng Việt Nam của MUFG, cho biết “MUFG Việt Nam đã cộng tác chặt chẽ với VietinBank để phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam thông qua hợp tác kinh doanh và các hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Chúng tôi luôn cam kết vì một tương lai tươi sáng và bền vững cho Việt Nam, và mong được tiếp tục cùng VietinBank trong hành trình hướng đến tầm nhìn chung này”./.