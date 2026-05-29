Vietjet chào mừng 50 triệu lượt khách Việt Nam – Thái Lan

Thứ Sáu, 12:51, 29/05/2026
VOV.VN - Tại Bangkok, Thái Lan, ngày 28/5, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet công bố phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thailand, chào mừng cột mốc 50 triệu lượt khách Việt Nam – Thái Lan.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan, góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới về kinh tế, đầu tư, du lịch và kết nối nhân dân giữa hai quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan.

Vietjet chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam – Thái Lan và công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8

Mở rộng đội bay Boeing thế hệ mới tại Thái Lan

Vietjet Thailand sẽ tiếp nhận tàu bay Boeing 737-8 thứ 10 ngay trong tháng 5/2026, tiếp tục chiến lược phát triển đội bay hiện đại tại Thái Lan. Từ quy mô 22 tàu bay hiện nay, hãng hướng tới mục tiêu phát triển lên 50 tàu bay Boeing 737-8 trong thời gian tới.

Đây là bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển đội tàu bay của Vietjet với tàu Boeing thế hệ mới, hiện đại, góp phần xây dựng đội tàu bay của ngành hàng không Thái lan và khu vực, đồng thời tạo nền tảng mở rộng mạng bay quốc tế kết nối Thái Lan với Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều thị trường trọng điểm khác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

50 triệu lượt khách – biểu tượng kết nối Việt Nam và Thái Lan

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Vietjet và Vietjet Thailand đã vận chuyển tổng cộng 360 triệu lượt hành khách trên toàn mạng bay. Riêng mạng bay Việt Nam – Thái Lan đã phục vụ 50 triệu lượt khách với 40 đường bay, gần 1.000 chuyến bay mỗi tuần, kết nối 16 địa phương Việt Nam với 11 địa phương của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chúc mừng những dấu mốc ấn tượng của Vietjet tại xứ sở chùa Vàng

Không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và đầu tư, Vietjet Thailand còn trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hiện đại của người dân Thái Lan. Hãng hiện tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, dịch vụ và logistics, đồng thời đóng góp khoảng 4,5 tỷ Baht ngân sách cho Thái Lan giai đoạn 2022–2025.

 Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Group, chia sẻ: “Những chuyến bay không chỉ kết nối các điểm đến, mà còn kết nối con người, văn hóa và những khát vọng phát triển. Vietjet sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, Thái Lan và khu vực để xây dựng một mạng lưới kết nối hiện đại, bền vững và nhân văn hơn; qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp và các nền kinh tế.”

Madam Pang & Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ cùng nhau thúc đẩy các hoạt động thể thao, văn hoá và phát triển cộng đồng

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, Vietjet tiếp tục kế hoạch đầu tư dài hạn tại Thái Lan và khu vực, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của ASEAN và châu Á – Thái Bình Dương.

Về Vietjet

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Hãng đang khai thác 135 tàu bay, đặt hàng gần 600 tàu bay bao gồm cả tàu bay thân rộng và thân hẹp. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

