Vietnam Innovative Mobility Show 2026 quy tụ 20 thương hiệu, gần 60 mẫu xe

20 thương hiệu, gần 60 mẫu xe cùng xuất hiện tại VIMS 2026

VIMS 2026 đưa 20 thương hiệu và gần 60 mẫu xe về cùng một địa điểm trong hai ngày 3-4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Các mẫu xe được bố trí thành 12 cụm trưng bày theo 12 hạng mục của Car Choice Awards 2026, qua đó chia sản phẩm theo từng nhóm nhu cầu và tiêu chí sử dụng.

Quy mô gần 60 mẫu xe giúp khách tham quan tiếp cận nhiều lựa chọn trong cùng một lần đến triển lãm, từ xe gia đình theo từng khoảng giá đến hybrid, xe thuần điện, xe phục vụ kinh doanh, xe dành cho Gen Z và phái nữ.

Danh sách thương hiệu tại VIMS cũng cho thấy độ rộng của thị trường hiện nay. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như VinFast, Toyota, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Honda..., triển lãm có sự góp mặt của BYD, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Geely cùng nhiều thương hiệu khác đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Việc nhiều mẫu xe thuộc các nhóm khác nhau cùng xuất hiện tại một địa điểm cũng tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp xem xe, ngồi thử và đặt các lựa chọn cạnh nhau trước khi quyết định. Thay vì lần lượt đến nhiều showroom, người mua có thể tiếp cận một lượng lớn sản phẩm trong cùng một chuyến tham quan. Nhưng nếu 20 thương hiệu và gần 60 mẫu xe phản ánh quy mô trưng bày, hơn 2.000 lượt đăng ký lái thử cho thấy mức độ quan tâm của khách hàng đối với trải nghiệm thực tế.

Hơn 2.000 lượt lái thử, 6.000 lượt tham quan, nhiều đơn hàng được chốt tại triển lãm

Trong hai ngày VIMS 2026 mở cửa, khu vực lái thử ghi nhận hơn 2.000 lượt đăng ký. Bốn thương hiệu tổ chức hoạt động này gồm Omoda & Jaecoo, VinFast, Geely và Honda, với khoảng 20 mẫu xe được đưa ra trải nghiệm. Danh sách xe trải nghiệm trải dài từ Jaecoo J5, J7, Omoda C5, VinFast VF 2, VF 8 thế hệ mới, Geely EX2, EX5 đến xe máy điện Honda UC3, CUV e:, ICON e: và Honda HR-V.

Lượng đăng ký giữa các mẫu xe có sự khác biệt, nhưng tổng số hơn 2.000 lượt cho thấy lái thử là một trong những hoạt động thu hút khách hàng tại VIMS. Từ xem xe đến trực tiếp cầm lái, khoảng cách giữa việc tìm hiểu sản phẩm và đánh giá khả năng phù hợp với nhu cầu thực tế được rút ngắn ngay tại triển lãm.

Đáng chú ý, nhiều mẫu xe đã được khách hàng chốt đơn trong thời gian VIMS diễn ra. Điều này khiến con số hơn 2.000 lượt đăng ký lái thử trở nên đáng chú ý hơn, khi một bộ phận khách tham quan không dừng ở việc xem và trải nghiệm, mà đã đưa ra quyết định mua xe ngay tại sự kiện.

Bên cạnh hoạt động lái thử, VIMS 2026 ghi nhận hơn 6.000 lượt khách tham quan trong hai ngày. Lượng khách xuất hiện từ thời điểm triển lãm mở cửa sớm lúc 8h và vẫn duy trì đến cuối ngày. Sau 18h, khi thời gian hoạt động chính thức kết thúc, vẫn có khách tiếp tục đến khu vực triển lãm để xem xe.

15 hạng mục Car Choice Awards 2026 tìm ra chủ nhân

Sau hai ngày sôi động của VIMS 2026, gala Car Choice Awards 2026 được tổ chức vào ngày 4/10, khép lại mùa giải thứ 5 với 15 hạng mục giải thưởng dành cho các mẫu xe, hoạt động và dấu ấn nổi bật của ngành ô tô Việt Nam.

Sau chương trình Gala kết hợp âm nhạc, trình diễn và trao giải với sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám như Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Cheng và Hà Lê, 15 hạng mục CCA 2026 được trao giải gồm:

Danh sách giải thưởng năm nay phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của thị trường ô tô Việt Nam. Bên cạnh các nhóm xe phục vụ nhu cầu sử dụng quen thuộc, xe điện và hybrid xuất hiện ở nhiều hạng mục, trong khi công nghệ, trang bị, phong cách và mục đích sử dụng ngày càng được đặt vào quá trình lựa chọn xe. CCA 2026 cũng mở rộng phạm vi ghi nhận sang các sự kiện và nội dung có dấu ấn trong ngành. Đây là những yếu tố đang tác động trực tiếp đến cách người dùng tiếp cận thông tin, trải nghiệm sản phẩm và hình thành quyết định mua xe.

Sau 5 mùa tổ chức, Car Choice Awards tiếp tục sử dụng góc nhìn của chuyên gia, truyền thông và cộng đồng người dùng để ghi nhận những thay đổi trên thị trường. Các hạng mục được xây dựng theo những nhóm nhu cầu cụ thể, qua đó đưa kết quả giải thưởng gần hơn với những vấn đề người mua xe thực tế quan tâm.