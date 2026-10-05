Điểm danh những mẫu xe đoạt giải thưởng tại Gala Car Choice Awards 2026

Tối 4/10, Gala trao giải Car Choice Awards (CCA) 2026 đã chính thức diễn ra, đánh dấu chặng đường 5 năm tổ chức của giải thưởng thường niên này. Với chủ đề “Shaping The Next Drive – Kiến tạo chuẩn mực mới”, giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định triết lý lấy người dùng làm trung tâm, vinh danh 15 hạng mục xuất sắc nhất.

Hệ thống giải thưởng Car Choice Awards 2026 vẫn duy trì việc xây dựng từ những nhu cầu và mối quan tâm ngày càng đa dạng của người dùng Việt Nam, nhằm phản ánh những chuyển động đáng chú ý của thị trường về sản phẩm, công nghệ, thương hiệu và xu hướng sử dụng. Kết quả CCA 2026 phản ánh rõ nét sự đa dạng lựa chọn và chuyển dịch sang các mẫu xe điện và hybrid tại Việt Nam.

Bên cạnh 13 hạng mục dành cho các mẫu xe, CCA 2026 còn có các giải thưởng ghi nhận Top 5 sự kiện ngành xe 2026 và Top 5 nội dung ngành xe 2026. Đây là sự tôn vinh dành cho những yếu tố góp phần định hình bức tranh thị trường trong bối cảnh cách người dùng tiếp cận thông tin và lựa chọn ô tô đang ngày một thay đổi.

Danh sách chi tiết các mẫu xe chiến thắng tại hệ thống giải thưởng Car Choice Awards 2026.​​​

Sự kiện Gala là điểm nhấn kết thúc chuỗi hai ngày sôi động của triển lãm Vietnam Innovative Mobility Show 2026 (VIMS 2026) diễn ra từ ngày 3 - 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). CCA 2026 đã đưa khoảng 60 mẫu xe lọt Top 5 đến gần hơn với công chúng, trong đó có 25 mẫu xe đang bán tại Việt Nam được đưa vào hoạt động trải nghiệm thực tế.

Xuyên suốt hành trình 5 mùa tổ chức, Car Choice Awards luôn bám sát quan điểm: Không có một chiếc xe phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi người dùng đều có nhu cầu, ngân sách và ưu tiên khác biệt, nên giá trị của ô tô cần được nhìn nhận trong bối cảnh sử dụng cụ thể.