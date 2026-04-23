中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Viettel Global đặt mục tiêu doanh thu hơn 50.000 tỷ đồng năm 2026

Thứ Năm, 21:10, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/4, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – Mã CK: VGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tịch HĐQT Đào Xuân Vũ phát biểu tại Đại hội: “Nếu 20 năm qua, Viettel Global đi ra thế giới bằng viễn thông, thì chặng đường phía trước sẽ là hành trình Go Global bằng năng lực tổng hòa của một Tập đoàn công nghiệp công nghệ cao để cung cấp các giải pháp số toàn diện, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị để mang lại giá trị tối ưu cho các nhà đầu tư”.

Doanh thu và Lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng 2 con số

Năm 2025, Viettel Global tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, khẳng định năng lực quản trị tại các thị trường quốc tế.

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 44.271 tỷ đồng – tăng 25% so với năm trước, cao nhất từ trước đến nay.

Không chỉ kỷ lục về doanh thu, Viettel Global ghi nhận thêm 2 kỷ lục là biên lợi nhuận gộp lên mức đỉnh 51,3% và lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước đến nay, đạt 11.250 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước. Với kết quả này, Viettel Global nằm trong top 15 đơn vị có lợi nhuận cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và đứng thứ 5 nếu không tính khối ngân hàng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) tăng 65% lên hơn 9.300 tỷ đồng. Mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt trên 3.000 đồng.

Kết quả kinh doanh tốt giúp tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ dự án đạt 91% (hết năm 2024 đạt 86%). Trên sàn chứng khoán, giá trị vốn hóa của Viettel Global vượt qua con số 10 tỷ USD.

Bốn động lực tăng trưởng của năm 2026

Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 52.561 tỷ đồng và dự kiến sẽ chi hơn 10.044 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 33% (mỗi cổ phiếu nhận 3.300 đồng).

Tăng trưởng của Viettel Global sẽ dựa trên bốn động lực song song: viễn thông truyền thống, dịch vụ số, lĩnh vực mới và mở rộng thị trường.

Báo cáo tại đại hội, ban lãnh đạo cho biết, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của Viettel Global khi có 4 công ty thị trường (Timor-Leste, Tanzania, Burundi và Campuchia) được cấp thêm tần số thế hệ mới. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai hạ tầng công nghệ tiên tiến, mở rộng dư địa kinh doanh trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, các thị trường cũng đồng loạt khai trương kinh doanh dịch vụ 5G sau khi triển khai thử nghiệm. Tính đến nay, Viettel Global đã có 5 thị trường chính thức kinh doanh 5G là Lào, Campuchia, Timor-Leste, Burundi, Tanzania.

Quan trọng hơn, năm 2025 mở ra một chương mới đầy triển vọng khi Viettel Global quyết liệt đa dạng hóa ngành nghề, vượt ra khỏi ranh giới viễn thông truyền thống để mở rộng không gian tăng trưởng.

Đơn vị đã chính thức khai trương dịch vụ Logistics tại Lào, đồng thời nghiên cứu triển khai mô hình này tại các thị trường tiềm năng như Campuchia và Myanmar. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Viettel Global đẩy mạnh khảo sát và tính toán các dự án điện mặt trời tại Mozambique và Myanmar nhằm tối ưu hóa nguồn lực hạ tầng sẵn có.

Đặc biệt, mảng dịch vụ số và tài chính ghi nhận những bước tiến đột phá với sự ra đời của NatTransfer tại Haiti. Đây là công ty chuyên doanh dịch vụ kiều hối đầu tiên trong toàn bộ các thị trường quốc tế của Viettel, đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng hệ sinh thái tài chính số.

Viettel Global cũng chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư tại nhiều thị trường như Cộng hòa Dominica, Eswatini, Panama và Ecuador. Trong đó, tiến trình đàm phán và khảo sát tại Cộng hòa Dominica đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng giám đốc Viettel Global Nguyễn Thị Hoa chia sẻ:

"Sức mạnh của chúng tôi khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế nằm ở nhiều yếu tố trong đó yếu tố cốt lõi là con người với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không ngại khó, không ngại khổ, lăn xả, mưu trí và quả cảm”.

Viettel tặng ưu đãi kép Data Roaming và Data 5G trong nước

VOV.VN - Ngày 24/4, đồng hành cùng khách hàng trong những chuyến du lịch, công tác nước ngoài dịp hè và chào đón mùa Đại lễ 30/4 – 1/5, Viettel Telecom chính thức triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho dịch vụ Roaming (Chuyển vùng quốc tế) mang tên “Hè sang rộn ràng, Data ngập tràn”.

CTV Khôi Nguyên/VOV.VN
Tag: Viettel Viettel Global doanh thu 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VOV.VN - Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức ra mắt dịch vụ Tendoo Lending – Nền tảng kết nối giữa Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Hộ kinh doanh với các Tổ chức tài chính.

VOV.VN - Trong khuôn khổ Mobile World Congress 2026, dưới sự chứng kiến của ông Julian Gorman – Trưởng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của GSMA, Viettel Telecom vàIPification – nhà cung cấp giải pháp xác thực di động được nhiều tập đoàn công nghệ và tài chính toàn cầu sử dụng - đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU).

VOV.VN - Ngày 2/3, tại MWC Barcelona 2026, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tiếp tục là đại diện của Việt Nam giới thiệu công nghệ tại sự kiện di động lớn nhất thế giới. Đây là lần thứ 9 Viettel tham dự, khẳng định vị thế tiên phong, năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng