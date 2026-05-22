Viettel tiên phong số hóa nghiệp vụ ký quỹ theo Chương trình EPS

Viettel Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) và Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ vừa thực hiện ký kết “Văn bản thỏa thuận về việc phối hợp thực hiện ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS” và “Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai Hệ thống ký hợp đồng điện tử cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài (COLABContract)”.

Theo đó, Viettel Hà Nội là đơn vị được Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ lựa chọn là cơ quan triển khai giải pháp kỹ thuật của hệ thống ký hợp đồng điện tử cho người đi làm việc ở nước ngoài (COLABContract) nhằm phục vụ công việc khởi tạo, ký số, lưu trữ và quản lý các hợp đồng, văn bản điện tử liên quan đến lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

Ba đơn vị cam kết triển khai dự án trong tháng 6/2026

Khẳng định năng lực công nghệ với hệ sinh thái giải pháp số Viettel

Với mục tiêu đồng hành cùng các cơ quan Nhà nước và tổ chức tài chính xây dựng mô hình quản trị số minh bạch, an toàn và thuận tiện, Viettel đã trực tiếp nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ cốt lõi cho dự án này, bao gồm: Hạ tầng điện toán đám mây Viettel Cloud: Đảm bảo hệ thống COLABContract vận hành ổn định, an toàn với khả năng lưu trữ dữ liệu dài hạn (tối thiểu 10 năm). Hệ thống sẵn sàng mở rộng và tích hợp linh hoạt với các nghiệp vụ hiện có của NHCSXH và Trung tâm Lao động ngoài nước; Thứ ba, bảo đảm tính pháp lý và an toàn thông tin ở mức cao nhất.

Mặt khác, là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia, Viettel luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và hợp đồng lao động điện tử; đồng thời xây dựng hệ thống bảo mật đa lớp nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực và khả năng chống chối bỏ trong mọi giao dịch.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Trên cơ sở biên bản ghi nhớ đã được ký kết, Viettel tiếp tục phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước, NHCSXH triển khai hệ thống hợp đồng điện tử (COLABContract) cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bảo đảm an toàn thông tin, vận hành ổn định; hỗ trợ Trung tâm Lao động ngoài nước, NHCSXH thực hiện hiệu quả nghiệp vụ trong tiến trình chuyển đổi số. Đây là bước đi vững chắc nhằm kiến tạo một hệ sinh thái kết nối số xuyên suốt, mang lại trải nghiệm "không khoảng cách" cho người dân.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Viettel Hà Nội nhấn mạnh: "Viettel luôn mong muốn mang những công nghệ hiện đại nhất để giải quyết các bài toán của xã hội. Hệ thống COLABContract không chỉ giúp các đơn vị tối ưu hóa quy trình, mà còn trực tiếp mang lại sự thuận tiện tối đa cho người lao động, giúp họ tiếp cận các phương thức giao dịch hiện đại, công khai và minh bạch".

Đồng quan điểm trên, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận cho biết, phương thức điện tử sẽ giúp chuẩn hóa quy trình, giảm áp lực hồ sơ giấy, và là tiền đề để NHCSXH tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới.

Sự kiện hợp tác lần này khẳng định vị thế tiên phong của Viettel trong công cuộc dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực phục vụ an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

Việc triển khai hệ thống hợp đồng điện tử COLABContract và quy trình ký quỹ điện tử không chỉ góp phần hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người lao động mà còn là mô hình tiêu biểu quan trọng để mở rộng triển khai đối với các chương trình đưa người lao động đi làm việc tại các thị trường khác như Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu... Qua đó, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, mở rộng quy mô khách hàng cũng như tạo điều kiện để Viettel tiếp tục mở rộng thị phần cung cấp các giải pháp công nghệ số trong lĩnh vực tài chính - lao động việc làm, gia tăng doanh thu dịch vụ và khẳng định năng lực triển khai các nền tảng số quy mô lớn phục vụ cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức tài chính.