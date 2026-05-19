Viettel tung nhiều ưu đãi khuyến khích khách hàng sớm xác thực thông tin thuê bao

Thứ Ba, 15:19, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, nhằm hỗ trợ và khuyến khích khách hàng nhanh chóng hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao theo quy định của Thông tư 08, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Khách hàng không chỉ bảo vệ được "tài sản số" của mình mà còn nhận ngay quà tặng thiết thực khi thao tác thành công trên ứng dụng My Viettel.

Nhân viên Viettel hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao

Tặng 50.000 đồng khi tự xác thực thành công qua My Viettel

Để thúc đẩy xu hướng tự phục vụ (self-care) và giảm tải cho các điểm giao dịch, Viettel tặng ngay gói ưu đãi trị giá lên tới 50.000 đồng cho tất cả các khách hàng tự thực hiện xác thực thông tin thành công qua ứng dụng My Viettel. Chính sách được áp dụng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm khách hàng:

Đối với khách hàng trả trước: Tặng ngay 25.000 đồng vào tài khoản Data và 25.000 đồng vào tài khoản gọi/nhắn tin nội mạng. Quà tặng sẽ được hệ thống tự động cộng sau 24 giờ kể từ thời điểm xác thực thành công. Thời hạn sử dụng ưu đãi là 05 ngày.

Đối với khách hàng trả sau: Khách hàng sẽ được giảm trừ tối đa 50.000 đồng vào tiền cước phát sinh từ các cuộc gọi và tin nhắn nội mạng (ngoài các gói cước khuyến mại khách hàng đang sử dụng) ngay trong tháng xác thực thành công.

Lưu ý: Chương trình tặng tới 50.000 đồng không áp dụng cho khách hàng xác thực qua MyViettel và có nhập mã kênh bán giới thiệu

Nhận ngay 10.000 điểm Viettel++ khi "Lan tỏa xác thực"

Với mong muốn mỗi khách hàng sẽ trở thành một "đại sứ" công nghệ giúp đỡ người thân, bạn bè cập nhật thông tin kịp thời, bảo vệ sim chính chủ, Viettel ra mắt chương trình "Lan tỏa xác thực" với phần thưởng là 10.000 điểm Viettel++ cho mỗi lượt giới thiệu thành công. Điểm Viettel++ có thể dùng để đổi ra Data, cước gọi hoặc vô vàn voucher mua sắm, ăn uống hấp dẫn.

Chương trình được thiết kế với 04 bước thao tác cực kỳ đơn giản:

Bước 1: Người giới thiệu đăng nhập vào ứng dụng My Viettel, chọn tính năng "Lan tỏa xác thực" để tạo và tải mã QR Code cá nhân về máy.

Bước 2: Gửi mã QR Code này cho người thân, bạn bè (người cần được xác thực thông tin).

Bước 3: Người được giới thiệu sử dụng điện thoại để quét mã QR Code và tiến hành các bước xác thực thông tin (chụp ảnh CCCD, chụp khuôn mặt...).

Bước 4: Ngay sau khi người được giới thiệu hoàn tất và hệ thống ghi nhận xác thực thành công trên My Viettel, tài khoản của người giới thiệu sẽ lập tức được cộng thêm 10.000 điểm Viettel++. Đặc biệt, chương trình không giới hạn số lượt giới thiệu.

Chủ động xác thực - Lợi ích kép cho người dùng

Đại diện Viettel Telecom chia sẻ, việc triển khai các chương trình ưu đãi trong giai đoạn nước rút này nhằm tạo thêm động lực để người dân làm quen với việc sử dụng các nền tảng số như My Viettel. Các chính sách này mang lại "lợi ích kép": Vừa giúp khách hàng tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ SIM chính chủ khỏi các rủi ro lừa đảo, vừa mang lại những phần quà tri ân thiết thực cho quá trình liên lạc, giải trí hàng ngày.

Viettel tiếp tục khuyến cáo khách hàng khẩn trương kiểm tra và xác thực thông tin thuê bao trước khi các chế tài khóa chiều gọi đi chính thức được áp dụng theo quy định. Mọi thao tác trên My Viettel đều diễn ra nhanh chóng (chỉ từ 3-5 phút), bảo mật tuyệt đối và hoàn toàn miễn phí.

Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên

VOV.VN - Ba ngày diễn ra chuỗi lễ hội âm nhạc công nghệ đã để lại dấu ấn đậm nét về một hệ sinh thái số thấu hiểu, kết nối thành công hàng chục nghìn người tham gia tại Quảng Ninh thông qua âm nhạc, công nghệ và những trải nghiệm tương tác thực tế.

CTV Mạnh Hòa/VOV.VN
Tag: ứng dụng My Viettel Viettel xác thực thông tin thuê bao Tổng Công ty Viễn thông Viettel
Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao

VOV.VN - Với quyết tâm mọi khách hàng đều được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn khóa SIM theo Thông tư 08, Viettel Telecom cho biết toàn hệ thống sẽ không nghỉ lễ, tăng cường tối đa nhân lực để giúp khách hàng xác thực thông tin ở bất cứ nơi đâu.

VOV.VN - Với quyết tâm mọi khách hàng đều được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn khóa SIM theo Thông tư 08, Viettel Telecom cho biết toàn hệ thống sẽ không nghỉ lễ, tăng cường tối đa nhân lực để giúp khách hàng xác thực thông tin ở bất cứ nơi đâu.

Viettel thắng lớn với hai giải thưởng quốc tế về phát triển bền vững

VOV.VN - Viettel giành hai giải thưởng quốc tế tại Giải thưởng Trách nhiệm xã hội và Phát triển bền vững toàn cầu. Dự án Internet Trường học của Viettel được vinh danh ở hạng mục giáo dục, còn Viettel IDC được trao giải cho các sáng kiến phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây theo hướng bền vững.

VOV.VN - Viettel giành hai giải thưởng quốc tế tại Giải thưởng Trách nhiệm xã hội và Phát triển bền vững toàn cầu. Dự án Internet Trường học của Viettel được vinh danh ở hạng mục giáo dục, còn Viettel IDC được trao giải cho các sáng kiến phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây theo hướng bền vững.

Viettel Global đặt mục tiêu doanh thu hơn 50.000 tỷ đồng năm 2026

VOV.VN - Ngày 23/4, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – Mã CK: VGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

VOV.VN - Ngày 23/4, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – Mã CK: VGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

