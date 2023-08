VinFast và Black Spade Acquisition Co hoàn tất hợp nhất kinh doanh

VOV.VN - VinFast Auto Pte. Ltd. (“VinFast”) và Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) (“Black Spade”) vừa công bố hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh. Công ty niêm yết sau sáp nhập có tên là VinFast Auto Ltd. Cổ phiếu và chứng quyền của công ty này sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq từ ngày 15/8, với các mã niêm yết lần lượt là “VFS” và “VFSWW”.