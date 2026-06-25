VinFast VF 8 thế hệ mới: Khi “công nghệ tiền tỷ” có giá trong tầm tay

Mua D-SUV “full công nghệ” với ngân sách của C-SUV

Gần 12.800 đơn đặt cọc không hoàn hủy chỉ sau 8 ngày - tương đương doanh số cả năm của nhiều mẫu D-SUV trên thị trường - cho thấy sức nóng khủng của VinFast VF 8 thế hệ mới. Hiện tại, dù đã khép lại chương trình tri ân khách hàng tiên phong, VF 8 thế hệ mới vẫn là cái tên dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc nhờ các đòn bẩy tài chính mạnh mẽ.

Cụ thể, với giá niêm yết 999 triệu đồng, khách mua xe đang được hưởng ưu đãi kép: giảm 10% theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và 2% theo chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” (hoặc quy đổi thành voucher nghỉ dưỡng Vinpearl). Chỉ riêng 2 ưu đãi này đã giúp người mua tiết kiệm gần 120 triệu đồng.

Là một trong những khách hàng vừa quyết định xuống cọc VF 8 thế hệ mới, anh Nguyễn Hoàng Nam (Hà Nội) cho hay, ngoài số tiền trên, anh còn được miễn 100% lệ phí trước bạ - khoản chi thường chiếm thêm 10-12% giá trị xe nếu mua ô tô chạy xăng.

“Lấy ví dụ, một chiếc SUV Hàn Quốc có giá niêm yết thấp nhất 1,06 tỷ đồng sẽ tiêu tốn thêm khoảng 128 triệu đồng tiền trước bạ khi hoàn tất thủ tục lăn bánh, trong khi chủ xe VF 8 hoàn toàn không phải chịu khoản phí này”, vị khách hàng tính toán.

Chưa dừng lại ở đó, việc được miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến ngày 10/2/2029 cũng giúp anh gần như không tốn chi phí năng lượng trong thời gian dài. Với quãng đường khoảng 1.000 km mỗi tháng, anh ước tính một chiếc SUV chạy xăng sẽ tiêu tốn hơn 100 triệu đồng tiền nhiên liệu sau ba năm, trong khi khoản chi này với VF 8 gần như bằng 0.

“Bỏ ra số tiền tương đương nhiều mẫu xe xăng C-SUV nhưng đổi lại là một chiếc D-SUV, chưa kể quá trình sử dụng còn tiết kiệm hơn đáng kể, nên tôi không cần nhiều thời gian để cân nhắc”, anh Nam khẳng định.

Cải tiến toàn diện, nâng tầm trải nghiệm lái

Sức hút của VF 8 mới không chỉ nằm ở giá bán mà còn đến từ cuộc “lột xác” ngoạn mục về trang bị, công nghệ. Một trong những điểm sáng đáng chú ý là khối lượng xe được tối ưu đáng kể, chỉ còn khoảng 1,8 tấn nhờ thiết kế nền tảng mới và việc sử dụng bộ pin nhỏ gọn dung lượng 60,13 kWh. Sự thay đổi này giúp xe linh hoạt hơn và đạt tầm hoạt động vô cùng ấn tượng dù mang viên pin nhỏ hơn.

“Tuy dung lượng pin thấp hơn thế hệ trước, VF 8 thế hệ mới có thể đạt quãng đường di chuyển tới 500 km. VinFast đã tối ưu rất tốt cho dòng xe này”, reviewer kênh XeHay nhận định.

Lý giải thêm, chuyên gia Trịnh Lê Hùng cho rằng hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM) cũng là nhân tố then chốt giúp VF 8 tối ưu hóa năng lượng, đáp ứng nhu cầu đi hành trình dài.

Không chỉ đi xa hơn, chất lượng chuyến đi cũng được nâng hạng nhờ hệ thống treo thích ứng (FSD) trang bị trên cả cầu trước và cầu sau. Theo chuyên gia Lê Hùng, rất khó để tìm thấy một dòng xe nào dưới 1 tỷ đồng sở hữu hệ thống treo tương tự.

“Đây là trang bị đáng giá. Tôi đánh giá dòng xe này sẽ mang lại sự êm ái cho khách hàng khi đi vào những mố cầu, trong khi vẫn đảm bảo ổn định khi vào cua”, anh Trịnh Lê Hùng nói thêm.

Đồng thời, theo vị chuyên gia, xe vẫn kế thừa trọn vẹn "DNA công nghệ" của VinFast với hệ thống an toàn nâng cao ADAS, bao gồm loạt tính năng đắt giá như: Hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường và Cảnh báo điểm mù…

Sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng vận hành êm ái, an toàn vượt trội cùng chi phí sở hữu, nuôi xe cạnh tranh chính là lời giải thích thuyết phục nhất cho sức hút của VinFast VF 8 thế hệ mới trên thị trường.