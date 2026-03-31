Vinh dự và trách nhiệm với cương vị Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa

Toàn tỉnh có 1.604.289 cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật; cử tri tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ của công dân. Việc trúng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao là minh chứng cho uy tín của đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân, đồng thời khẳng định sự ghi nhận của cử tri và lãnh đạo tỉnh đối với những đóng góp to lớn của đồng chí và Công ty Yến sào Khánh Hòa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trên cương vị đại biểu HĐND, đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân mang trọng trách là cầu nối đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, được kỳ vọng sẽ có những tham mưu đắc lực giúp xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng phát triển. Sự kiện này là niềm vinh dự, tự hào sâu sắc của toàn thể cán bộ, công nhân viên, tạo động lực mạnh mẽ để tập thể lao động Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục đoàn kết, thi đua sản xuất và chinh phục những đỉnh cao mới.