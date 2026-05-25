中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vinhomes khởi động Chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

Thứ Hai, 14:08, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng.

Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Vinhomes và các Công ty Vàng bạc Đá quý sẽ phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để mua nhà, đồng thời bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua bất động sản, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận thêm lãi 10% trên số vàng đó.

100% quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc ngược lại, từ tiền mặt sang vàng sẽ thông qua các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm đảm bảo sự an toàn về giá trị tài sản cho khách hàng, cũng như đảm bảo vàng được xác minh hợp pháp, đủ điều kiện được các Công ty Vàng bạc Đá quý chấp nhận mua.

vinhomes khoi dong chuong trinh chuyen hoa nguon luc vang vao nen kinh te hinh anh 1
Phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các Công ty Vàng bạc Đá quý được Vinhomes khởi động nhằm góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/4 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch.

Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc căn nhà, bên nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa chương trình này. Vinhomes và các Công ty Vàng bạc Đá quý sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục liên quan.

vinhomes khoi dong chuong trinh chuyen hoa nguon luc vang vao nen kinh te hinh anh 2
Khách hàng lựa chọn phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các Công ty Vàng bạc Đá quý từ Vinhomes có cơ hội “chắc ăn lợi nhuận kép” - vừa nắm giữ tài sản an toàn, vừa không bỏ lỡ cơ hội đầu tư

Phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các công ty vàng bạc đá quý từ Vinhomes là giải pháp “chắc ăn lợi nhuận kép” - vừa nắm giữ tài sản an toàn, vừa không bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Tùy vào biên lợi nhuận, khách hàng có thể lựa chọn: tiếp tục nắm giữ bất động sản Vinhomes có giá trị gia tăng mạnh mẽ; hoặc nhận lại khoản tiền tương đương toàn bộ số vàng đã giao dịch kèm 10% mức lợi tức.

Bên cạnh việc đảm bảo lợi ích kép cho khách hàng và gia tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản - chương trình sẽ góp phần hiện thực hóa việc huy động hiệu quả nguồn lực vàng nhàn rỗi trong dân, thúc đẩy sự năng động, hiệu quả của dòng vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

CTV Thùy Dương/VOV.VN
Tag: Vinhomes chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Vinhomes Ocean Park 1” của miền Nam lộ diện ở Tây Bắc TP.HCM
“Vinhomes Ocean Park 1” của miền Nam lộ diện ở Tây Bắc TP.HCM

VOV.VN - Thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, khách hàng phía Bắc đang tìm đến các dự án tạo giá trị bền vững. Sự xuất hiện của Vinhomes Sài Gòn Park tại Tây Bắc TP.HCM được kỳ vọng tái hiện thành công như Ocean Park 1, tạo dòng tiền ổn định từ nhu cầu ở thực.

“Vinhomes Ocean Park 1” của miền Nam lộ diện ở Tây Bắc TP.HCM

“Vinhomes Ocean Park 1” của miền Nam lộ diện ở Tây Bắc TP.HCM

VOV.VN - Thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, khách hàng phía Bắc đang tìm đến các dự án tạo giá trị bền vững. Sự xuất hiện của Vinhomes Sài Gòn Park tại Tây Bắc TP.HCM được kỳ vọng tái hiện thành công như Ocean Park 1, tạo dòng tiền ổn định từ nhu cầu ở thực.

Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển Khu công nghiệp Nam Tràng Cát
Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển Khu công nghiệp Nam Tràng Cát

VOV.VN - Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển Khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển Khu công nghiệp Nam Tràng Cát

VOV.VN - Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Sẵn sàng cho “đại tiệc” thể thao quy tụ 5.000 runner tại Vinhomes Green Paradise
Sẵn sàng cho “đại tiệc” thể thao quy tụ 5.000 runner tại Vinhomes Green Paradise

VOV.VN - Không khí điểm nhận BIB VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP.HCM) sôi sục suốt cả ngày 29/4. 5.000 runner đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục cung đường chạy “xuyên rừng - chạm biển” đẹp bậc nhất Việt Nam, cũng như khám phá siêu đô thị ESG++.

Sẵn sàng cho “đại tiệc” thể thao quy tụ 5.000 runner tại Vinhomes Green Paradise

Sẵn sàng cho “đại tiệc” thể thao quy tụ 5.000 runner tại Vinhomes Green Paradise

VOV.VN - Không khí điểm nhận BIB VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP.HCM) sôi sục suốt cả ngày 29/4. 5.000 runner đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục cung đường chạy “xuyên rừng - chạm biển” đẹp bậc nhất Việt Nam, cũng như khám phá siêu đô thị ESG++.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng