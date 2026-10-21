V.I.P Việt: Chờ gặp BIGBANG ở Mỹ Đình, tranh thủ “rước” cả thanh xuân về nhà

V.I.P Việt phấn khích, xếp hàng dài cả cây số săn merchandise

Những hàng dài chờ mua merchandise từ lâu đã là hình ảnh quen thuộc tại các concert K-pop quốc tế. Từng bao lần ngắm fan nước ngoài khoe chiến lợi phẩm mà ao ước, giờ đến lượt V.I.P Việt được nhập hội ngay tại Hà Nội, tự tay chọn món đồ yêu thích tại Official Pop-up store của World Tour.

Hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng trước trụ sở ngân hàng VPBank để mua merchandise BIGBANG.

Chính thức mở bán từ ngày 17/10, hai Official Pop-up store của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX: COSMOS > tại VPBank Flagship (89 Láng Hạ) và The Garden Shopping Mall đã nhanh chóng chật kín người. Những hàng dài nối đuôi nhau hàng trăm mét từ tờ mờ sáng, nhiều bạn trẻ chẳng ngại có mặt trước giờ mở cửa nhiều tiếng đồng hồ chỉ để giữ một vị trí đẹp trong hàng chờ.

Đã qua rồi cái thời fan Việt phải chật vật nhờ vả dịch vụ xách tay, nơm nớp lo dính hàng fake hay cắn răng đợi cả tháng trời sau khi show diễn kết thúc đồ mới về tay. Chặng dừng chân tại Hà Nội khiến cả cộng đồng quốc tế phải trầm trồ khi trở thành một trong những điểm đến sở hữu danh mục vật phẩm dồi dào bậc nhất tour diễn toàn cầu, với gần 70 mặt hàng khác nhau cùng lúc lên kệ.

Người hâm mộ BIGBANG “trên tay” chiếc Light Stick phiên bản kỷ niệm 20 năm của nhóm.

Tâm điểm của mọi sự chú ý chắc chắn là Official Light Stick 20th Anniversary Edition - chiếc "vương miện" phiên bản kỷ niệm hai thập kỷ rực rỡ của BIGBANG. Bên cạnh đó, các item mang đậm dấu ấn visual như áo T-shirt Hanoi Edition thiết kế riêng cho fan Việt, hoodie, keyring, sticker, bandana cho đến phụ kiện tùy biến lightstick cũng liên tục rơi vào tầm ngắm của hội mê làm điệu.

Cầm trên tay chiếc túi merchandise còn thơm mùi mới toanh, bạn Minh Anh (27 tuổi, Hà Nội) vừa cười vừa khoe: “Cảm giác tự tay bóc seal cây lightstick chính hãng mua ngay tại Việt Nam nó đã dã man! Ngày xưa toàn phải canh từng trang gom order, vừa lo mất cọc vừa sợ hàng nhái. Giờ quẹt thẻ cái rẹt, cầm túi đồ xịn sò bước ra thấy mình sĩ cực kỳ!”

Cú chuyển mình thức thời từ VPBank

Vượt khỏi định nghĩa của không gian mua sắm đơn thuần, tâm điểm khiến cõi mạng bùng nổ những ngày qua chính là cú biến hình ngoạn mục tại VPBank Flagship Hà Nội (89 Láng Hạ). Lần đầu tiên, một không gian ngân hàng sang trọng, hiện đại bậc nhất được chuyển hóa trọn vẹn thành Official Pop-up Store của một World Tour tầm cỡ quốc tế - điều chưa từng có tiền lệ trên thế giới.

Biến trụ sở ngân hàng thành Official Pop-up Store, VPBank trở thành người trực tiếp kiến tạo trải nghiệm cho khách hàng.

Chính cú bắt tay táo bạo này đã biến nơi đây thành tọa độ check-in nóng nhất trước thềm đại nhạc hội. Bước ra khỏi quầy thanh toán, chẳng ai nỡ vội vã ra về. Mọi người nán lại kín các góc ngập tràn nhận diện World Tour, rôm rả khoe nhau khoảnh khắc đập hộp chiến lợi phẩm hay tự hào chụp vội chiếc hóa đơn đu idol để up ngay story khoe bạn bè.

Bầu không khí lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng hệt như một buổi offline fandom quy mô lớn: nhóm này tíu tít bàn nhau cách mix-and-match outfit sao cho thật cháy để quẩy trọn hai đêm tại Mỹ Đình; nhóm kia lại chụm đầu chuyền tay chiếc lightstick vương miện, hào hứng chỉ nhau cách tải app đồng bộ đèn và thay pin sẵn sàng. Nụ cười rạng rỡ của những người bạn cùng chung một thanh xuân, sự háo hức lẫn chút rung động bồi hồi như những ngày đầu biết yêu âm nhạc BIGBANG cứ thế lan tỏa, thắp sáng bừng cả không gian.

Đằng sau trải nghiệm độc nhất vô nhị này là cú chuyển mình đầy thức thời từ VPBank. Thay vì đóng khung trong vai trò quen thuộc của một nhà tài trợ truyền thống chỉ xuất hiện thụ động với logo trên tấm vé hay phông sân khấu, VPBank đã chủ động định nghĩa lại cuộc chơi khi trở thành người trực tiếp kiến tạo trải nghiệm. Bởi lẽ, ngân hàng hiểu rằng, với người trẻ, một đại nhạc hội đẳng cấp không chỉ gói gọn trong 2-3 tiếng đồng hồ thăng hoa dưới ánh đèn sân khấu, mà là cả hành trình cảm xúc được nuôi dưỡng từ sự háo hức trước sự kiện. Bằng việc mang trọn vẹn concept store chuẩn quốc tế về Việt Nam và nâng niu từng điểm chạm trước giờ G, VPBank đã khéo léo biến sự chờ đợi vốn sốt ruột thành những khoảnh khắc tận hưởng đáng nhớ.

VPBank có cú chuyển mình thức thời để mang đến trải nghiệm “độc nhất” cho V.I.P Việt.

Nước đi này cũng là một mảnh ghép hoàn hảo trong chiến lược dài hạn của ngân hàng xanh. Không dừng lại ở những giải pháp tài chính thịnh vượng, VPBank ngày càng khẳng định vị thế của một thương hiệu dẫn dắt lối sống, luôn song hành cùng các sự kiện nghệ thuật quy mô toàn cầu nhằm mang những chuẩn mực thưởng thức đỉnh cao nhất về cho công chúng Việt, đồng thời bồi đắp và kiến tạo nên giá trị "thịnh vượng tinh thần" bền vững cho thế hệ mới.

Ngày 24 và 25/10 tới đây, hàng chục nghìn chiếc Bang Bong sẽ chính thức thắp sáng rực rỡ chảo lửa Mỹ Đình. Nhưng với cộng đồng V.I.P, cuộc hẹn thanh xuân với BIGBANG thực chất đã bắt đầu từ khoảnh khắc họ cùng nhau hòa mình vào không gian VPBank Flagship, chia sẻ từng ánh mắt háo hức và tự hào ôm trọn món kỷ vật chính hãng trên tay. Đó không chỉ là câu chuyện của âm nhạc hay thần tượng, mà là khoảnh khắc một thế hệ nhận ra: thanh xuân của họ đã được trân trọng, nâng niu và đối đãi bằng một trải nghiệm thực sự trọn vẹn và đẳng cấp.