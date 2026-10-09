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VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon khẳng định dấu ấn tiên phong qua 5 mùa giải

Thứ Sáu, 20:46, 09/10/2026
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VOV.VN - Họp báo công bố và Hội thảo Kinh tế Thể thao Đồng Tháp 2026 - VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon diễn ra vào 9/10, tại phường Cao Lãnh.

Sự kiện mang đến nhiều góc nhìn và đề xuất thiết thực nhằm khai thác tiềm năng kinh tế thể thao, phát huy giá trị của các sự kiện thể thao, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Khẳng định dấu ấn tiên phong qua 5 mùa giải

Sau 5 mùa giải, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon không chỉ mở rộng về quy mô với hơn 52.000 lượt vận động viên đăng ký tham gia, mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái trải nghiệm kết nối thể thao, âm nhạc, văn hóa, ẩm thực và du lịch.

Qua đó, VPBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp khai mở những giá trị vượt ra ngoài đường chạy.

vpbank Dat sen hong music marathon khang dinh dau an tien phong qua 5 mua giai hinh anh 1
VPBank tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp và Nexus Sport Events tổ chức mùa thứ 5 của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon với hơn 15.500 vận động viên đăng ký

Mùa giải 2026 thu hút hơn 15.500 vận động viên từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham gia, với bốn cự ly full marathon 42,195km, half marathon 21,0975km, 10km và 5km đạt chuẩn Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), cùng Kun Fun Run dành cho trẻ em. Song song với các hoạt động trên đường chạy là khu vực Expo quy tụ hơn 50 thương hiệu thể thao, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, thời trang, công nghệ, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng địa phương; các hoạt động giải trí dành cho vận động viên, gia đình và khách tham quan.

vpbank Dat sen hong music marathon khang dinh dau an tien phong qua 5 mua giai hinh anh 2
Âm nhạc là trải nghiệm được mong chờ bậc nhất của mỗi mùa VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon

Thêm vào đó, VPBank còn mang đến hoạt động được đông đảo người hâm mộ mong chờ – Đêm nhạc VPBank Music Night, diễn ra tối 10/10 với sự góp mặt của Phương Mỹ Chi, JSOL, Orange và Tiêu Minh Phụng. Việc kết hợp đêm nhạc cùng giải chạy là điểm khác biệt trong cách VPBank phát triển sự kiện, mở rộng trải nghiệm vượt ra ngoài đường chạy, tiếp thêm năng lượng cho vận động viên, đồng thời tạo cơ hội để gia đình và du khách khám phá văn hóa, con người địa phương.

Với tinh thần “dân gian đương đại”, VPBank Music Night kết nối chất liệu văn hóa bản địa với âm nhạc hiện đại và thể thao, góp phần tạo nên ngày hội mang dấu ấn riêng của đất Sen Hồng. Không chỉ quảng bá hình ảnh và gia tăng sức hút du lịch Đồng Tháp, sự kiện còn thể hiện định hướng đồng hành lâu dài của VPBank tại các địa phương thông qua việc thúc đẩy thịnh vượng thể chất, gắn kết cộng đồng và kiến tạo những giá trị thịnh vượng bền vững.

Với Đồng Tháp, sự hiện diện của hàng chục nghìn vận động viên và người thân cùng các hoạt động lễ hội đặc sắc sẽ mở ra cơ hội kết nối thể thao với các ngành dịch vụ. Từ đó tạo ra chuỗi giá trị kinh tế liên hoàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Tử Anh, đại diện Nexus Sport Events, đơn vị đồng tổ chức giải, cho biết: “Kinh tế thể thao không chỉ được tạo ra từ bản thân một giải đấu, mà từ những giá trị được lan tỏa đến các lĩnh vực xung quanh. Với VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon, mỗi vận động viên đến Đồng Tháp có thể tạo thêm nhu cầu cho lưu trú, ẩm thực, vận tải, mua sắm và du lịch, đồng thời mang những trải nghiệm về điểm đến chia sẻ với cộng đồng. Chúng tôi mong muốn giải chạy tiếp tục trở thành một cầu nối giữa thể thao và kinh tế địa phương, tạo ra giá trị lâu dài hơn cho Đồng Tháp”.

Từ cách tiếp cận này, bản sắc “Đất Sen Hồng” không chỉ được thể hiện qua tên giải mà được chuyển hóa thành một hệ thống trải nghiệm với câu chuyện riêng đặc sắc được tạo nên bởi chính trải nghiệm chân thực của vận động viên.

Hình ảnh Đồng Tháp năng động, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc địa phương cũng được Ban Tổ chức thể hiện xuyên suốt các hoạt động đồng hành mùa giải thứ 5. Tại khu vực Expo, gian hàng Trạm Thịnh Vượng của VPBank với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh sen cách điệu mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại mà vẫn gợi nhắc nét đặc trưng của vùng đất Sen Hồng. Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện trên chiếc huy chương hoàn thành cự ly, với biểu tượng hoa sen cách điệu kết hợp sắc vàng hồng nổi bật, tạo nên sự giao thoa giữa bản sắc truyền thống và ngôn ngữ thiết kế đương đại. Qua đó, giải chạy không chỉ mang đến trải nghiệm thể thao, mà còn góp phần kể câu chuyện về một Đồng Tháp đang chuyển mình phát triển, ngày càng thu hút nhưng vẫn gìn giữ những giá trị riêng.

Là vận động viên tham gia giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon qua 3 mùa liên tiếp, anh Ngô Minh Bảo, ngụ tỉnh Vĩnh Long, hào hứng cho biết: “Không khí giải chạy rất sôi động, bà con cổ vũ chúng tôi rất nhiệt tình trên đường chạy. Ngoài thời gian thi đấu, tôi và bạn bè còn có thể khám phá những món đặc sản địa phương, tham quan một số địa điểm du lịch và tham gia các hoạt động Expo. Chuyến đi 3 ngày của tôi và bạn bè vì thế đáng nhớ hơn nhiều so với việc chỉ đến chạy rồi về. Nếu có dịp, tôi vẫn muốn quay lại Đồng Tháp để trải nghiệm thêm”.

vpbank Dat sen hong music marathon khang dinh dau an tien phong qua 5 mua giai hinh anh 3
Đông đảo vận động viên đã đến check-in Trạm Thịnh Vượng của VPBank vào buổi sáng ngày Expo đầu tiên - 9/10 của giải chạy

Chia sẻ tại Họp báo công bố và Hội thảo Kinh tế Thể thao Đồng Tháp 2026 - VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon, đại diện VPBank cho biết, “VPBank vinh dự và tự hào khi được trở thành một trong những mảnh ghép trên hành trình chung tay cùng các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các đơn vị tổ chức mang đến một sức mạnh cộng hưởng thịnh vượng, cùng tạo nên giá trị lớn hơn và mở thêm cơ hội cho cộng đồng và người dân, vì một Đồng Tháp thịnh vượng bền vững, vì một Việt Nam thịnh vượng”.

Ở góc độ trách nhiệm xã hội, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 tiếp tục đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ bảo tồn Sếu đầu đỏ, góp phần hỗ trợ công tác bảo tồn loài chim quý hiếm và

hệ sinh thái tại Đồng Tháp. Hoạt động này cho thấy nỗ lực bền bỉ đưa các giá trị môi trường và cộng đồng vào một sự kiện thể thao quy mô lớn, có tính lan toả rộng khắp.

Theo các chuyên gia, để phát huy hiệu quả kinh tế từ sự kiện thể thao, cần nhìn rộng hơn số lượng vận động viên đăng ký. Những yếu tố như thời gian lưu trú, mức chi tiêu, công suất phòng, doanh thu dịch vụ, mức độ tham gia của doanh nghiệp địa phương, hay tỷ lệ du khách kết hợp tham dự giải với tham quan đều có thể được sử dụng để đánh giá mức độ lan tỏa.

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Công ty bảo hiểm của VPBank chính thức được cấp phép

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPLife) đã chính thức được Cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép và dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2027.

CTV Tuệ Phương/VOV.VN
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