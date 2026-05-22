VNPT - KDDI hợp tác dài hạn, nâng tầm dịch vụ số cho khách hàng Việt Nam

Thứ Sáu, 10:24, 22/05/2026
VOV.VN - Tại Tokyo, VNPT và KDDI – một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu Nhật Bản – đã công bố hợp tác chiến lược nhằm phát triển và ra mắt thương hiệu viễn thông di động mới tại Việt Nam. Bước đi chiến lược dài hạn, mở ra giai đoạn hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số và dịch vụ di động.

Lãnh đạo VNPT và Lãnh đạo KDDI công bố hợp tác chiến lược dài hạn

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phát huy thế mạnh để xây dựng thương hiệu di động mới hướng tới nhóm khách hàng trẻ, người dùng yêu thích công nghệ và có nhu cầu cao về trải nghiệm số. Dự án được kỳ vọng tạo ra sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ, kinh nghiệm vận hành quốc tế của KDDI và lợi thế hạ tầng, độ phủ thị trường cùng sự am hiểu khách hàng của VNPT.

Trong đó, KDDI sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương hiệu di động số “povo” tại Nhật Bản – mô hình nổi bật nhờ khả năng cá nhân hóa dịch vụ và tối ưu trải nghiệm số cho người dùng trẻ. VNPT sẽ đóng vai trò nền tảng với hạ tầng viễn thông rộng khắp, hệ sinh thái dịch vụ số đa dạng cùng mạng lưới phân phối phủ toàn quốc, tạo điều kiện để thương hiệu mới nhanh chóng tiếp cận thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố hợp tác chiến lược diễn ra tại trụ sở KDDI ở Tokyo, ông Huỳnh Quang Liêm – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc VNPT – đánh giá cao quá trình hợp tác giữa hai bên thời gian qua, đồng thời cho rằng đây sẽ là nền tảng để VNPT và KDDI tiếp tục mở rộng các mô hình hợp tác chiến lược trong tương lai.

Lãnh đạo VNPT và Lãnh đạo KDDI tại lễ ký MOU về hợp tác phát triển thương hiệu di động mới tại Việt Nam

Về phía KDDI, ông Hiroshi Takezawa – Giám đốc Vận hành cấp cao của Tập đoàn – chia sẻ về kinh nghiệm phát triển “povo” tại Nhật Bản và bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng thêm nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.

Trước đó, VNPT và KDDI đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của dự án và ký kết Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh vào ngày 10/3/2026 tại Hà Nội. Tại lễ công bố ở Tokyo, hai tập đoàn cũng cam kết đầu tư nguồn lực về tài chính, công nghệ và nhân sự chất lượng cao để triển khai dự án, hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ ra thị trường Việt Nam trong quý IV/2026.

Thương hiệu di động mới được kỳ vọng mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách hàng thông qua sự kết hợp giữa tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, kinh nghiệm vận hành nhà mạng số của KDDI và năng lực hạ tầng, am hiểu thị trường của VNPT. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực viễn thông, hợp tác giữa hai doanh nghiệp còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thương, chuyển đổi số và kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn tới.

VNPT hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 2021–2025

VOV.VN - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc trong tiến trình phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam(VNPT), khi Tập đoàn hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021–2025, đồng thời ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật trong triển khai nhiệm vụ chính trị, đổi mới quản trị, phát triển.

CTV An An/VOV.VN
VNPT và Bắc Ninh tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh
VNPT và Bắc Ninh tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh

VOV.VN - Ngày 2/4, UBND tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026–2030, mở ra giai đoạn phát triển mới, trong đó công nghệ số đóng vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực quản trị địa phương.

ACB và VNPT hợp tác toàn diện, mở rộng hệ sinh thái tài chính – công nghệ
ACB và VNPT hợp tác toàn diện, mở rộng hệ sinh thái tài chính – công nghệ

VOV.VN - Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng tới phát huy sức mạnh bổ trợ giữa năng lực tài chính – ngân hàng của ACB và hạ tầng số quy mô quốc gia của VNPT, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái số và tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam.

