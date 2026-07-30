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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

Thứ Năm, 15:51, 30/07/2026
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VOV.VN - Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh trên cả nước. Từ những cửa hàng giữa trung tâm thành phố đến các quầy tạp hóa, quán ăn hay sạp hàng tại khu vực nông thôn, thanh toán không dùng tiền mặt đã dần trở thành thói quen của cả người bán lẫn người mua.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của các giao dịch chuyển khoản là nhu cầu về những giải pháp giúp việc bán hàng trở nên thuận tiện, chính xác và hiệu quả hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã hợp tác triển khai giải pháp kết nối loa TingPay với tài khoản Agribank, mang đến cho khách hàng trên toàn quốc một phương thức thanh toán hiện đại, thuận tiện và an toàn.

Đây không chỉ là sự kết hợp giữa một Tập đoàn công nghệ - viễn thông hàng đầu và một trong những Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, mà còn thể hiện mục tiêu chung của hai đơn vị trong việc đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân và cộng đồng hộ kinh doanh.

vnpt va agribank chung tay dua tingpay den hang trieu ho kinh doanh hinh anh 1

Giải pháp TingPay giúp người bán nhận thông báo giao dịch chuyển khoản bằng âm thanh ngay khi khách hàng thanh toán thành công. Nhờ đó, chủ cửa hàng không cần liên tục mở điện thoại để kiểm tra tài khoản, hạn chế nhầm lẫn khi đông khách, đồng thời nâng cao trải nghiệm phục vụ. Chỉ một tiếng thông báo ngắn gọn nhưng giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính chính xác trong quá trình bán hàng và tạo sự yên tâm cho cả người bán lẫn người mua.

Không chỉ dừng ở việc thông báo giao dịch, TingPay còn góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hình thành thói quen kinh doanh số trong cộng đồng hộ kinh doanh. Khi việc thanh toán trở nên thuận tiện hơn, các hộ kinh doanh cũng dễ dàng từng bước kết nối với các giải pháp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và các dịch vụ số khác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra trên cả nước.

Việc triển khai TingPay là sản phẩm đầu tiên trong chương trình hợp tác giữa VNPT và Agribank. Trên nền tảng thế mạnh của mỗi bên, hai đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển và tích hợp thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ số trong thời gian tới nhằm mang đến nhiều tiện ích hơn cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa hạ tầng số và hạ tầng tài chính được kỳ vọng sẽ tạo nên hệ sinh thái dịch vụ ngày càng đồng bộ, góp phần thúc đẩy thanh toán số và kinh tế số phát triển bền vững.

Là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với mạng lưới rộng khắp cả nước, Agribank nhiều năm qua luôn giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và đồng hành cùng hàng triệu người dân, hộ sản xuất, hộ kinh doanh. Không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số, Agribank liên tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn cho khách hàng ở cả thành thị và nông thôn. Việc hợp tác với VNPT tiếp tục khẳng định định hướng đổi mới sáng tạo của Agribank, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích số tới đông đảo khách hàng trên cả nước.

Về phía VNPT, TingPay là một mắt xích trong hệ sinh thái số dành cho hộ kinh doanh mà Tập đoàn đang xây dựng và phát triển. Hệ sinh thái này bao gồm các giải pháp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, chữ ký số, hợp đồng điện tử, thanh toán số cùng nhiều nền tảng hỗ trợ quản trị khác. Các giải pháp được thiết kế theo hướng kết nối dữ liệu, giúp hộ kinh doanh giảm thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước đáp ứng các quy định trong môi trường kinh doanh số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển của nền kinh tế, sự hợp tác giữa VNPT và Agribank không chỉ mang đến một giải pháp thanh toán mới mà còn mở ra cơ hội để người dân và hộ kinh doanh tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện hơn. Từ những giao dịch thanh toán hằng ngày đến các nền tảng quản lý và tài chính số trong tương lai, hai đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành để mang đến những giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số đến mọi vùng miền, giúp hộ kinh doanh phát triển hiệu quả, minh bạch và bền vững trong kỷ nguyên số.

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VNPT đồng hành trao tặng Phòng học số, lan tỏa chuyển đổi số giáo dục đến Côn Đảo

VOV.VN - Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), ngày 25/7, tại Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình trao tặng 5 Phòng học số theo hình thức chìa khóa trao tay cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

CTV Cao Hưng/VOV.VN
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