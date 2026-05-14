VUSTA và Tập đoàn GFS bắt tay phát triển hệ sinh thái y tế số chủ động

Sự kiện được đánh giá là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, việc liên kết giữa các tổ chức khoa học với doanh nghiệp công nghệ được xem là hướng đi tất yếu nhằm tạo ra những giá trị thực tiễn cho xã hội.

Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác chiến lược về phối hợp triển khai chương trình phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật giai đoạn 2026 – 2030” giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS - Tập đoàn GFS không chỉ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa giới khoa học và doanh nghiệp, mà còn cho thấy quyết tâm hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh sự kiện

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2026 – 2030, tập trung vào hai trụ cột lớn gồm: xây dựng hệ sinh thái “Y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động” cho cộng đồng và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đưa y tế số trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe chủ động

Trong nhiều năm qua, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, để hình thành một hệ sinh thái y tế số toàn diện, cần sự chung tay của các tổ chức khoa học, doanh nghiệp công nghệ, đội ngũ chuyên gia và các cơ quan quản lý.

Việc VUSTA và Viện Công nghệ GFS – Tập đoàn GFS phối hợp triển khai hệ sinh thái “Y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động” được kỳ vọng sẽ tạo ra mô hình mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản lý, dự phòng, tư vấn và theo dõi sức khỏe.

Theo đại diện hai đơn vị, hệ sinh thái này hướng tới mục tiêu giúp người dân tiếp cận các giải pháp y tế thông minh một cách thuận tiện, tiết kiệm và hiệu quả hơn; đồng thời góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế truyền thống thông qua việc tăng cường dự phòng và quản lý sức khỏe từ sớm.

Các nền tảng công nghệ dự kiến được triển khai sẽ tích hợp dữ liệu sức khỏe, hỗ trợ theo dõi chỉ số sức khỏe cá nhân, tư vấn từ xa, cảnh báo nguy cơ bệnh lý, kết nối chuyên gia y tế và cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho từng nhóm đối tượng trong cộng đồng.

Không chỉ dừng ở việc số hóa dữ liệu, mô hình hợp tác này còn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái mở, nơi khoa học công nghệ phục vụ trực tiếp cho đời sống người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển xã hội bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thanh, PCT Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam dự và phát biểu tại sự kiện

Kết nối khoa học công nghệ với doanh nghiệp và đời sống

Bên cạnh lĩnh vực y tế số, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên còn tập trung thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau.

Trong xu thế kinh tế số và chuyển đổi số toàn cầu, doanh nghiệp không còn cạnh tranh chủ yếu bằng quy mô hay nguồn lực truyền thống, mà bằng khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành.

Thông qua sự phối hợp với VUSTA – tổ chức quy tụ đội ngũ trí thức khoa học công nghệ hàng đầu cả nước – Viện Công nghệ GFS và Tập đoàn GFS sẽ có điều kiện tiếp cận sâu hơn với các nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp khoa học có tính ứng dụng cao; từ đó thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

GS. TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngược lại, sự tham gia của doanh nghiệp cũng mở ra cơ hội để các công trình khoa học nhanh chóng được triển khai trên thực tế, tạo ra giá trị kinh tế và giá trị xã hội cụ thể.

Nhiều chuyên gia nhận định, đây là mô hình hợp tác có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn – vấn đề vốn được xem là “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Minh chứng cụ thể cho tinh thần Nghị quyết 57

Một trong những điểm nhấn được nhắc tới tại sự kiện là việc hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết đã xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trong đó, việc thúc đẩy liên kết giữa các tổ chức khoa học, viện nghiên cứu với cộng đồng doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Phạm Thành Công, chủ tịch GFS

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Thành Công – Chủ tịch Tập đoàn GFS – khẳng định, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Chúng tôi xác định rằng, muốn phát triển bền vững thì doanh nghiệp phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc hợp tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận đội ngũ trí thức, chuyên gia đầu ngành, từ đó hình thành các sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động” - ông Công nói.

Theo ông Phạm Thành Công, hệ sinh thái y tế số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, thông minh và thuận tiện.

Đại diện lãnh đạo VUSTA, GS. TSKH Phan Xuân Dũng cho rằng, sự hợp tác giữa giới khoa học và doanh nghiệp là xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

“Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã mở ra không gian phát triển rất lớn cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để các chủ trương đi vào cuộc sống, cần có sự đồng hành giữa đội ngũ trí thức khoa học với doanh nghiệp. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần tiên phong của Tập đoàn GFS trong việc đầu tư cho công nghệ, đặc biệt là các giải pháp phục vụ cộng đồng” - ông Linh cho biết.

Theo lãnh đạo VUSTA, thông qua hợp tác lần này, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học thuộc hệ thống Liên hiệp Hội sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, tư vấn, phản biện và chuyển giao các giải pháp khoa học công nghệ, góp phần tạo ra những mô hình phát triển hiệu quả, có tính lan tỏa cao.

Việc VUSTA và Viện Công nghệ GFS – Tập đoàn GFS ký kết hợp tác chiến lược không chỉ mang ý nghĩa của một thỏa thuận hợp tác đơn thuần, mà còn thể hiện tư duy phát triển mới: lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, lấy chuyển đổi số làm công cụ và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.