Hộ kinh doanh, hợp tác xã được hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số

Thứ Bảy, 11:03, 09/05/2026
VOV.VN - Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đang đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số từ khu vực cơ sở.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Chuyển đổi số, với mục tiêu tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Đề xuất hộ kinh doanh, hợp tác xã được hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số

Dự thảo gồm 9 chương, 98 điều, quy định các nội dung từ những vấn đề chung, chiến lược, chương trình, kế hoạch chuyển đổi số đến việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến và tổ chức thực hiện.

Trong đó, dự thảo xác định rõ các hoạt động chuyển đổi số bao gồm ứng dụng công nghệ số, số hóa dữ liệu, phát triển nền tảng số và đổi mới mô hình hoạt động, quản trị trên môi trường số. Những quy định này được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp định hình rõ phạm vi, lộ trình và phương thức triển khai chuyển đổi số một cách bài bản, hiệu quả.

Đáng chú ý, dự thảo nhấn mạnh vai trò của dữ liệu số, coi đây là nguồn tài nguyên quan trọng trong phát triển kinh tế số và xã hội số. Các quy định liên quan đến thu thập, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu được xây dựng nhằm hình thành hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ, phục vụ tốt hơn cho hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế số, đặc biệt hướng tới khu vực hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, các đối tượng này sẽ được phân nhóm theo quy mô hoạt động để áp dụng mức hỗ trợ phù hợp, qua đó bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả trong triển khai chính sách.

Cụ thể, nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ được đề xuất hỗ trợ tối đa 100% chi phí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức chuyển đổi số. Đồng thời, các đơn vị này cũng được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê và sử dụng các nền tảng số dùng chung như quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử theo danh mục do cơ quan có thẩm quyền công bố.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất miễn phí đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số thông qua các công cụ trực tuyến của cơ quan quản lý. Theo Ban soạn thảo, việc hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê nền tảng trong giai đoạn đầu sẽ giúp giảm áp lực tài chính, tạo động lực để các đơn vị nhỏ mạnh dạn tiếp cận, thử nghiệm và từng bước chuyển đổi sang mô hình kinh doanh số.

Hiện dự thảo Nghị định đã được lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành, địa phương và người dân. Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới.

PV/VOV.VN
Tag: Hỗ trợ chi phí chuyển đổi số Hộ kinh doanh hợp tác xã doanh nghiệp siêu nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế số
Gỡ vướng cho hộ, cá nhân kinh doanh khi đăng ký, kê khai và nộp thuế

VOV.VN - Cơ quan thuế đã có hướng dẫn mới, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Đây là kết quả của chiến dịch cao điểm nhằm minh bạch hóa, chuẩn hóa quản lý thuế và thúc đẩy chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh.

Chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh nên nâng lên 1 - 2 tỉ đồng

VOV.VN - “Quốc hội đã chốt bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh, giao Chính phủ quy định mức doanh thu/năm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ”. Đây là thông tin đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội.

