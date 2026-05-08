Xuất hiện nhiều hình thức mạo danh MEDLATEC, khách hàng cần cảnh giác

Dưới đây là một số hình thức mạo danh đã được ghi nhận, người dân cần nhận diện để tránh rủi ro.

Giả mạo tuyển dụng

Theo ghi nhận, nhiều trang fanpage, website hoặc tài khoản cá nhân tự xưng là “Tuyển dụng MEDLATEC” đăng tải thông tin tuyển dụng, thậm chí chạy quảng cáo nhằm tiếp cận ứng viên. Đặc biệt, một số trường hợp còn yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc thu phí dưới nhiều hình thức.

Fanpage tuyển dụng giả mạo

Tuy nhiên, về công tác tuyển dụng, MEDLATEC khẳng định:

· Không tổ chức phỏng vấn hoặc yêu cầu làm bài test có thu phí dưới bất kỳ hình thức nào;

· Không thu bất kỳ khoản tiền nào trong suốt quá trình tuyển dụng.

Website tuyển dụng chính thức của MEDLATEC

Các kênh tuyển dụng chính thức bao gồm:

· Website: https://tuyendung.medlatec.vn/

· Email: tuyendung@medlatec.com

Ngoài các kênh nêu trên, mọi trang thông tin hoặc cá nhân tự xưng là “Tuyển dụng MEDLATEC” đều không thuộc hệ thống và không được ủy quyền.

Gọi điện lừa trúng thưởng

Bên cạnh hình thức giả mạo tuyển dụng, một số khách hàng phản ánh đã nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ MEDLATEC, thông báo tặng gói xét nghiệm hoặc gói du lịch miễn phí.

Trường hợp chị Trần Vân Hiền (giáo viên tại Vĩnh Phúc) cho biết đã nhận được cuộc gọi với nội dung tương tự. Một số đồng nghiệp của chị cũng gặp tình huống này.

Trước thông tin trên, MEDLATEC khuyến cáo người dân cần thận trọng, bởi:

· Đơn vị không triển khai hình thức gọi điện thông báo trúng thưởng ngẫu nhiên;

· Các chương trình ưu đãi (nếu có) đều được công bố công khai trên hệ thống kênh chính thức.

Mạo danh nhân viên MEDLATEC để trục lợi

Gần đây, MEDLATEC tiếp nhận phản ánh về việc tài khoản Facebook mang tên Lê Ngọc Chiển tự xưng là cán bộ của đơn vị, tư vấn các dịch vụ như: tiêm (thuốc bổ, kháng sinh), truyền (nước, đạm), tư vấn thuốc, xét nghiệm… Qua xác minh, đây là trường hợp mạo danh để thực hiện dịch vụ ngoài quy định.

Tài khoản sử dụng hình ảnh logo, chứng chỉ, hình ảnh của MEDLATEC nhằm mục đích trục lợi

Đáng chú ý, tài khoản này còn sử dụng hình ảnh, logo, chứng chỉ của MEDLATEC trên Facebook, Zalo nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng hiểu nhầm là kênh chính thống.

Những hành vi trên mang tính chất lợi dụng hình ảnh thương hiệu để thu hút khách hàng phục vụ mục đích cá nhân, gây nhầm lẫn cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, trục lợi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị cũng như quyền lợi khách hàng.

Website sử dụng hình ảnh thương hiệu MEDLATEC để quảng cáo

Một hình thức khác được ghi nhận là việc sử dụng trái phép hình ảnh cán bộ y tế để quảng cáo dịch vụ.

Website sử dụng trái phép hình ảnh cán bộ lấy mẫu tại nhà

Cụ thể, website có tên Bác sĩ gia đình Medcare MEDLATEC với tên miền https://dichvuytetainha.com/ đã đăng tải hình ảnh cán bộ lấy mẫu MEDLATEC để quảng bá dịch vụ tiêm truyền tại nhà.

Hiện đơn vị có triển khai dịch vụ Bác sĩ gia đình, tuy nhiên mọi thông tin về dịch vụ và đặt lịch của MEDLATEC chỉ được cung cấp qua kênh chính thức https://medlatec.vn/dich-vu/dich-vu-bac-si-gia-dinh-medlatec.

Chúng tôi khẳng định không liên quan đến website nêu trên, cũng không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng hình ảnh thương hiệu để cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống.

Công bố 5 kênh truyền thông chính thống của MEDLATEC

Để tránh sự giả danh và nhầm lẫn thương hiệu, chúng tôi xin thông báo tới Quý khách hàng các kênh đăng ký, đặt lịch dịch vụ chính thức của đơn vị:

Tổng đài 1900 56 56 56 hoạt động 24/24h và tiếp nhận mọi cuộc gọi của khách hàng trên toàn quốc

1. Tổng đài 1900 56 56 56: kênh duy nhất trên toàn quốc hỗ trợ giải đáp mọi thông tin sức khỏe của khách hàng, cũng như tiếp nhận thông tin đăng ký đặt lịch lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, hoặc đặt lịch khám tại Hệ thống Bệnh viện/Phòng khám.

Giao diện của ứng dụng thông minh My Medlatec

2. App My Medlatec: Có các tính năng nổi bật để gia tăng tiện ích cho khách hàng như: đặt lịch khám/ xét nghiệm tiện lợi, theo dõi tiến trình dịch vụ, lưu trữ toàn bộ hồ sơ sức khỏe (được bảo mật hoàn toàn), nhận diện khuôn mặt nhân viên đến lấy mẫu tránh trường hợp giả mạo, dễ dàng tra cứu kết quả xét nghiệm mọi lúc mọi nơi.

Giao diện website chính thức của MEDLATEC

3. Website www.medlatec.vn: Đây là website duy nhất của đơn vị nhằm giúp người dân dễ dàng tìm hiểu chi tiết năng lực của hệ thống, cũng như dễ dàng đặt lịch, tra cứu dịch vụ.

Hình ảnh fanpage của Bệnh viện có tích xanh

4. Các kênh mạng xã hội khác:

· Fanpage, Youtube, Tiktok: Đều có chung tên thương hiệu là Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC. Trong đó, fanpage Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC đã có tích xanh (https://www.facebook.com/BenhVienDaKhoaMedlatec).

· Tài khoản Zalo chính thức: Hệ thống y tế MEDLATEC group.

5. Hệ thống fanpage theo các chi nhánh trên toàn quốc, hoặc dịch vụ y tế mũi nhọn khác như: dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, khám sức khỏe doanh nghiệp... nhưng đều sử dụng hình ảnh nhận diện thương hiệu gồm logo, slogan và tổng đài duy nhất 1900 56 56 56.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ tận tâm theo đúng cam kết, Hệ thống mong muốn nhận được sự đồng hành của Quý khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn ghi nhận những thông tin phản ánh kịp thời của Quý khách hàng, nếu phát hiện ra trường hợp giả mạo sẽ có phương án xử lý hiệu quả, kịp thời.

Mọi thông tin cần tư vấn, xác minh hoặc đặt lịch khám chữa bệnh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900 56 56 56 để được hỗ trợ.