  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Yến sào Khánh Hoà đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và phát triển kinh doanh tại Lào

Thứ Sáu, 09:46, 03/04/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa tại nước CHDCND Lào từ ngày 1/4 đến 2/4, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự tham gia các hoạt động ngoại giao quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.

Trao tặng sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên đến Lãnh đạo tỉnh Attapeu

Chiều ngày 1/4, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tỉnh Attapeu.
Tại buổi gặp mặt thắm tình đoàn kết, ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự trực tiếp trao tặng những sản phẩm Yến sào đảo thiên nhiên cao cấp đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Attapeu. Đây không chỉ là món quà sức khỏe quý giá mà còn là sứ giả văn hóa, góp phần quảng bá mạnh mẽ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa đến các cấp Lãnh đạo nước bạn Lào, mở ra những cơ hội hợp tác và giao thương đầy hứa hẹn.

Trao tặng sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên

Thăm và làm việc tại Nhà yến Công ty Yến sào Khánh Hòa tại Pakse

Tiếp nối hành trình, ngày 2/4, đoàn công tác đã tới thăm cơ sở nhà yến của Công ty tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak.
Sau khi lắng nghe báo cáo về tình hình hoạt động, đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tich Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dành những lời khen ngợi và biểu dương sâu sắc. Đánh giá cao hành trình hơn 10 năm bền bỉ hoạt động của tập thể cán bộ nhân viên tại Lào. Khẳng định đơn vị không chỉ phát triển kinh doanh hiệu quả mà còn là "nhịp cầu" quan trọng thắt chặt tình hữu nghị giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Champasak. Đồng chí mong muốn tập thể Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thượng tôn pháp luật nước sở tại và không ngừng nâng cao vị thế thương hiệu Việt trên đất bạn.

Thăm và làm việc tại Nhà yến Công ty Yến sào Khánh Hòa tại Pakse

Chuyến công tác thành công tốt đẹp đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Yến sào Khánh Hòa trong việc mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào.

 

CTV An An/VOV.VN
Tag: yến sào Khánh Hoà Khanh Hoa BirdNest Bunpimay Attapeu
Tin liên quan

Yến sào Khánh Hòa 17 năm liên tiếp giữ danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao
VOV.VN - Ngày 31/3, tại TP.HCM, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự nhận giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026 do Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao công bố.

Công ty Yến Sào Khánh Hòa khởi công xây dựng hội trường đa năng
VOV.VN - Tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu (Khánh Vĩnh – Khánh Hòa), Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng Hội trường đa năng.

