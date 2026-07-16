Dữ liệu không thể "đứt gãy" khi trường học bước vào mô hình mới

Tại nhà riêng, cô giáo Nguyễn Thị Hằng, giáo viên một trường phổ thông tại Hoằng Hoá (Thanh Hoá) dành thời gian truy cập hệ thống vnEdu để cập nhật dữ liệu học sinh, rà soát thông tin lớp học và chuẩn bị cho các công việc chuyên môn trước ngày tựu trường.

"Việc sắp xếp lại trường lớp khiến khối lượng thông tin cần cập nhật khá lớn. Nhờ dữ liệu được quản lý trên nền tảng số, việc rà soát, bổ sung và đồng bộ thông tin diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây", cô Hằng chia sẻ.

Câu chuyện của cô Hằng cũng là thực tế tại nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước khi ngành Giáo dục đang triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học. Bên cạnh những thay đổi về tổ chức, việc chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm tính liên thông và duy trì hoạt động quản lý, giảng dạy thông suốt đang trở thành yêu cầu quan trọng. Trong quá trình đó, các nền tảng quản lý giáo dục như vnEdu đang góp phần hỗ trợ nhà trường và giáo viên xử lý hiệu quả khối lượng dữ liệu lớn, tạo nền tảng cho năm học mới diễn ra thuận lợi.

Theo Văn bản số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trước ngày 30/8/2026, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2026–2027. Quá trình này không chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn gắn với đổi mới quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Giáo dục.

Đồng hành cùng các địa phương trong giai đoạn này, VNPT đã chủ động cử đội ngũ chuyên gia sản phẩm và kỹ thuật phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý và nhà trường rà soát hiện trạng, chuẩn hóa danh mục trường học, tổ chức lại dữ liệu và hỗ trợ vận hành hệ thống theo mô hình mới.

Bên cạnh đó, VNPT cũng hỗ trợ cập nhật thông tin chữ ký số của giáo viên và cán bộ quản lý theo mô hình quản lý hai cấp, bảo đảm việc ký số, xử lý hồ sơ điện tử và các quy trình nghiệp vụ diễn ra liên tục, đúng quy định.

Điểm thuận lợi là toàn bộ dữ liệu được quản lý trên hệ sinh thái giáo dục số vnEdu. Thông qua cơ chế kết nối API và đồng bộ với cơ sở dữ liệu học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dữ liệu học sinh và nhà trường được kế thừa xuyên suốt, giúp hạn chế nhập liệu nhiều lần, giảm nguy cơ sai lệch và bảo đảm tính thống nhất sau khi sắp xếp.

Không chỉ giải quyết bài toán dữ liệu, vnEdu còn được phát triển theo mô hình hệ sinh thái số toàn diện, đáp ứng hầu hết các nghiệp vụ trong nhà trường. Từ tuyển sinh, quản lý hồ sơ, học bạ điện tử, thời khóa biểu, cơ sở vật chất, quản lý thiết bị đến kết nối giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh đều được thực hiện trên một nền tảng thống nhất.

Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu tập trung giúp nâng cao năng lực điều hành, tổng hợp và báo cáo. Với nhà trường, các quy trình quản lý được thực hiện đồng bộ hơn. Giáo viên có thêm công cụ hỗ trợ công tác chuyên môn, trong khi phụ huynh có thể theo dõi quá trình học tập của con và trao đổi với nhà trường thông qua ứng dụng vnEdu Connect.

Bên cạnh việc bảo đảm dữ liệu được kế thừa và vận hành thông suốt, hệ sinh thái vnEdu còn tích hợp các công cụ số hỗ trợ hoạt động giảng dạy. Trong đó, phần mềm vnEdu ActivePresenter ứng dụng AI giúp giáo viên thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu số, tạo bài kiểm tra và xử lý nhiều tác vụ như dịch tài liệu, tạo phụ đề hay chuyển đổi bài trình chiếu thành bài giảng e-Learning. AI đóng vai trò là công cụ hỗ trợ, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian để tập trung hơn vào chuyên môn.

Với cô giáo Nguyễn Thị Hằng, điều khiến cô yên tâm nhất trước năm học mới không chỉ là dữ liệu lớp học đã được cập nhật đầy đủ, mà còn là việc có thể tiếp tục sử dụng những thông tin đó trong suốt quá trình giảng dạy mà không phải thực hiện lại từ đầu.

Khi các trường học bước vào một mô hình tổ chức mới, điều cần được giữ nguyên không chỉ là chất lượng dạy và học mà còn là sự liên tục của dữ liệu. Bởi trong chuyển đổi số giáo dục, dữ liệu chính là nền tảng để mọi hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập được vận hành thông suốt. Việc chuẩn hóa, kết nối và kế thừa dữ liệu vì thế đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp các địa phương triển khai hiệu quả quá trình sắp xếp trường học, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của giáo dục số trong những năm tới.