EVNNPC tăng cường liên kết nguồn điện, bảo đảm an ninh năng lượng

Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Điện và các đơn vị phát điện, từ thủy điện truyền thống đến điện gió và các nguồn năng lượng tái tạo. Tại Sơn La, việc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trực tiếp làm việc với các nhà máy, đơn vị phát điện thể hiện tinh thần chủ động, sâu sát trong công tác điều hành, đồng thời mở ra không gian đối thoại thực chất, tăng cường kết nối và ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với hệ thống điện.

Không chỉ là dịp trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của ngành Điện, Hội nghị còn là diễn đàn để EVNNPC lắng nghe ý kiến từ thực tiễn sản xuất, vận hành, cùng các đơn vị nhận diện khó khăn, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp nguồn – lưới. Qua đó, tinh thần đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và tri ân những đóng góp của các doanh nghiệp phát điện được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn điện cho hệ thống, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đối thoại trực tiếp, phát huy sức mạnh liên kết các nguồn điện

Việc lãnh đạo EVNNPC trực tiếp làm việc với các nhà máy thủy điện, điện gió và các đơn vị phát điện trên địa bàn là điểm nhấn trong cách thức điều hành của Tổng công ty. Thông qua đối thoại trực tiếp, những vấn đề liên quan đến huy động công suất, khả năng tiếp nhận của lưới điện, phối hợp vận hành và các vướng mắc trong quá trình sản xuất được trao đổi cụ thể, giúp tăng cường sự thấu hiểu giữa ngành Điện và doanh nghiệp.

Cách làm này thể hiện tinh thần chủ động tiếp cận cơ sở, lắng nghe đối tác và phối hợp giải quyết vấn đề từ thực tiễn. Với EVNNPC, đây không chỉ là phương thức nâng cao chất lượng điều hành mà còn là dịp ghi nhận, trân trọng những nỗ lực của các đơn vị phát điện trong việc duy trì hoạt động sản xuất, phối hợp với ngành Điện và đóng góp nguồn điện cho hệ thống. Với doanh nghiệp, đối thoại trực tiếp tạo điều kiện để kiến nghị, đề xuất được trao đổi rõ ràng hơn, góp phần tìm kiếm giải pháp hài hòa giữa yêu cầu vận hành hệ thống và hiệu quả hoạt động của từng nhà máy.

Sơn La hiện có tổng công suất các nguồn điện đang vận hành khoảng 3.669 MW, trong đó 57 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất khoảng 670 MW. Cùng với các nguồn điện quy mô lớn và các nguồn năng lượng tái tạo, hệ thống phát điện trên địa bàn góp phần bổ sung nguồn cung, khai thác tiềm năng năng lượng địa phương và hỗ trợ hệ thống điện miền Bắc trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

Theo báo cáo của EVNNPC, trong giai đoạn tháng 4-6/2026, sản lượng huy động thủy điện nhỏ tại Sơn La đạt hơn 385,4 triệu kWh, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, 17/22 nhà máy thủy điện đấu nối lưới trung áp đã tham gia dịch chuyển thời gian phát điện, với tổng công suất 114,1 MW, góp phần hỗ trợ hệ thống điện trong các khung giờ phụ tải cao.

Những kết quả này cho thấy vai trò thiết thực của các đơn vị phát điện và tinh thần phối hợp, chia sẻ trách nhiệm với ngành Điện. Trong bối cảnh cơ cấu nguồn điện ngày càng đa dạng, việc tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phương án vận hành và nâng cao khả năng tiếp nhận công suất có ý nghĩa quan trọng, giúp phát huy hiệu quả từng nguồn điện, đồng thời góp phần bảo đảm vận hành hệ thống an toàn, ổn định.

Ông Trần Trung Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La, cho biết sự phối hợp giữa các nhà máy thủy điện với EVNNPC và các đơn vị điều độ đặc biệt quan trọng trong những thời điểm nhu cầu điện tăng cao. Việc chủ động trao đổi thông tin, thống nhất phương án vận hành và huy động công suất giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành chung của hệ thống điện.

Ông Trần Trung Thiện – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La chia sẻ về công tác phối hợp huy động nguồn điện trong mùa nắng nóng

Ông Thiện đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của EVNNPC trong công tác phối hợp, tạo điều kiện để các nhà máy phát huy vai trò, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định. Theo ông, sự đồng hành của ngành Điện là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao tính chủ động trong vận hành và đóng góp hiệu quả hơn cho hệ thống.

Đối với các đơn vị phát điện, hiệu quả sản xuất không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, điều kiện tài nguyên hay năng lực thiết bị, mà còn gắn liền với khả năng tiếp nhận, truyền tải công suất của lưới điện. Đặc biệt, với các nguồn điện gió và năng lượng tái tạo, việc phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, cập nhật kế hoạch phát điện và xử lý các vấn đề kỹ thuật càng có ý nghĩa trong nâng cao hiệu quả khai thác nguồn năng lượng sạch.

Ông Vũ Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Pá Chiến, cho biết việc EVNNPC chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng phương án vận hành và xử lý các vấn đề kỹ thuật đã góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao tính chủ động, bảo đảm an toàn thiết bị và khai thác nguồn điện hiệu quả hơn. Ông mong muốn sự phối hợp này tiếp tục được duy trì, tăng cường trong thời gian tới, nhất là khi nhu cầu phát triển nguồn điện trên địa bàn ngày càng lớn.

Ông Vũ Văn Thắng – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Pá Chiến trao đổi về hiệu quả phối hợp vận hành giữa doanh nghiệp phát điện và EVNNPC

Từ thực tiễn vận hành Nhà máy Thủy điện Ngọc Chiến, ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh, cũng đánh giá cao ý nghĩa của việc phối hợp với EVNNPC, đặc biệt trong những thời điểm phụ tải tăng cao hoặc khi lưới điện cần sửa chữa, nâng cấp. Việc chủ động trao đổi kế hoạch, thống nhất phương án vận hành và điều chỉnh công suất phát giúp doanh nghiệp bố trí hoạt động sản xuất phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống điện.

Ông Nguyễn Văn Quốc – Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh chia sẻ về công tác phối hợp vận hành, bảo đảm an toàn và hiệu quả phát điện

Những chia sẻ từ doanh nghiệp cho thấy, sự phối hợp hiệu quả được xây dựng trên nền tảng đối thoại, tin cậy và cùng chia sẻ trách nhiệm. Việc lãnh đạo EVNNPC trực tiếp làm việc với các đơn vị phát điện góp phần rút ngắn khoảng cách giữa điều hành và thực tiễn, giúp các vấn đề được trao đổi cụ thể hơn, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác lâu dài giữa ngành Điện và các doanh nghiệp.

Đồng hành cùng các đơn vị phát điện, phát huy tiềm năng năng lượng phục vụ tăng trưởng

Cùng với việc nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành, phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện là yêu cầu quan trọng để Sơn La khai thác tốt hơn tiềm năng năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Theo báo cáo tại Hội nghị ngày 28/10/2026, giai đoạn 2026–2030, Sơn La dự kiến phát triển thêm khoảng 6.273 MW nguồn điện mới. Quy mô phát triển này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư hạ tầng lưới điện đồng bộ, đặc biệt tại các khu vực Mộc Châu – Yên Châu – Vân Hồ, Sông Mã, Mường La và Phù Yên – Bắc Yên.

Trong giai đoạn 2021–2025, EVNNPC đã đầu tư hơn 627 tỷ đồng phát triển lưới điện trung, hạ áp tại Sơn La. Năm 2026, Tổng công ty tiếp tục triển khai dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Vân Hồ với tổng mức đầu tư hơn 111 tỷ đồng, dự kiến vận hành năm 2027.

Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện không chỉ đáp ứng nhu cầu phụ tải mà còn tạo điều kiện để các nguồn điện được kết nối, tiếp nhận và khai thác hiệu quả hơn. Trong bối cảnh các nguồn năng lượng tái tạo tiếp tục được quan tâm phát triển, yêu cầu phối hợp giữa đơn vị quản lý lưới điện và các chủ đầu tư càng trở nên quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, bảo đảm an toàn vận hành và phát huy giá trị các dự án năng lượng.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đánh giá EVNNPC đã tích cực phối hợp với địa phương trong công tác bảo đảm cung ứng điện, đầu tư phát triển lưới điện và phối hợp với các chủ đầu tư nguồn điện. Những kết quả đạt được góp phần phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu về định hướng phối hợp phát triển hạ tầng điện, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng địa phương

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La mong muốn EVNNPC tiếp tục quan tâm, ưu tiên triển khai các công trình lưới điện trọng điểm, nâng cao khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất. Về phía địa phương, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để nguồn và lưới điện phát triển đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng của Sơn La.

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc tăng cường liên kết giữa ngành Điện, các nhà máy thủy điện, điện gió và các đơn vị phát điện khác có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt, trước yêu cầu bảo đảm đủ điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, sự phối hợp đồng bộ giữa phát triển nguồn điện, đầu tư lưới điện và điều hành vận hành là điều kiện quan trọng để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, cho biết trong năm 2026, các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tích cực phối hợp với EVNNPC và các đơn vị vận hành hệ thống điện trong công tác huy động công suất, dịch chuyển thời gian phát điện, góp phần quan trọng bảo đảm cung ứng điện, nhất là trong những đợt nắng nóng cao điểm.

Ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp phát điện, khẳng định tinh thần đồng hành, tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng

Lãnh đạo EVNNPC trân trọng ghi nhận tinh thần hợp tác, trách nhiệm và những đóng góp của các đơn vị phát điện đối với hệ thống điện. Theo ông Phương, Tổng công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị điều độ và chính quyền địa phương; chủ động rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, ưu tiên triển khai công trình lưới điện trọng điểm, nâng cao khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất nguồn điện.

EVNNPC cũng xác định việc duy trì đối thoại, tăng cường trao đổi thông tin và lắng nghe kiến nghị từ doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phối hợp. Qua đó, các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành có thể được nhận diện kịp thời, tạo cơ sở để các bên cùng tìm kiếm giải pháp phù hợp, vừa bảo đảm yêu cầu chung của hệ thống điện, vừa hỗ trợ các nhà máy phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Việc lãnh đạo EVNNPC trực tiếp làm việc với các đơn vị phát điện vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một hoạt động trao đổi chuyên môn, mà còn thể hiện tinh thần điều hành chủ động, hướng về cơ sở và lấy hiệu quả phối hợp làm trọng tâm. Sự hiện diện, lắng nghe và đối thoại trực tiếp của lãnh đạo Tổng công ty là thông điệp về sự trân trọng đối với những nỗ lực của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành trong quá trình phát triển nguồn điện và bảo đảm an ninh năng lượng.

Mỗi nhà máy thủy điện, điện gió và các đơn vị phát điện khác đều có đặc thù riêng về công nghệ, điều kiện tài nguyên và phương thức vận hành. Tuy nhiên, tất cả cùng đóng góp vào mục tiêu chung là cung cấp nguồn điện cho nền kinh tế. Sự chủ động, trách nhiệm của các doanh nghiệp, cùng với nỗ lực kết nối và hoàn thiện hạ tầng của ngành Điện, sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng năng lượng địa phương.

Với tinh thần đối thoại, hợp tác và tri ân, EVNNPC tiếp tục hướng tới xây dựng mối quan hệ gắn kết lâu dài với các đơn vị phát điện, cùng phát huy lợi thế của từng nguồn điện, nâng cao hiệu quả phối hợp nguồn – lưới và tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành. Đây là nền tảng quan trọng để khai thác tốt hơn tiềm năng năng lượng của Sơn La, góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn mới.