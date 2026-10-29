EVNNPC thúc đẩy Sơn La trở thành trung tâm năng lượng vùng Tây Bắc

Ngày 28/10, tại Sơn La, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm việc với UBND tỉnh Sơn La, các cơ quan quản lý, đơn vị vận hành hệ thống điện và các chủ đầu tư nhà máy điện nhằm tăng cường phối hợp vận hành thủy điện, tháo gỡ khó khăn trong phát triển hạ tầng điện, nâng cao khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất các nguồn điện giai đoạn 2027–2030. Với tinh thần chủ động, đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp, EVNNPC tập trung thúc đẩy phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, phát huy tiềm năng năng lượng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị làm việc giữa EVNNPC với UBND tỉnh Sơn La, các đơn vị vận hành hệ thống điện và các chủ đầu tư nhà máy điện

Chủ động phối hợp vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn điện

Sơn La là địa phương có tiềm năng năng lượng lớn của khu vực Tây Bắc, với hệ thống thủy điện quy mô lớn, hàng chục nhà máy thủy điện nhỏ cùng dư địa phát triển điện mặt trời, điện gió và các nguồn năng lượng mới. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các dự án nguồn điện, yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng lưới điện, nâng cao năng lực truyền tải và giải tỏa công suất đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

Trước yêu cầu đó, EVNNPC chủ động phối hợp với chính quyền tỉnh Sơn La, các đơn vị vận hành hệ thống điện và doanh nghiệp phát điện rà soát tình hình cung ứng điện, đánh giá khả năng vận hành các nguồn điện hiện hữu, đồng thời trao đổi các giải pháp đầu tư phát triển lưới điện phù hợp với nhu cầu phụ tải và quy hoạch phát triển nguồn điện trong giai đoạn tới.

Hội nghị làm việc giữa EVNNPC với UBND tỉnh Sơn La, các sở, ngành, đơn vị vận hành hệ thống điện và các chủ đầu tư nhà máy điện trên địa bàn là dịp để các bên đánh giá kết quả phối hợp trong năm 2026, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Sơn La có ông Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị vận hành hệ thống điện có ông Tăng Thế Hùng – Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng phòng Điều độ, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO); ông Trần Minh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (NSO).

Về phía EVNNPC có ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; ông Lê Đình Lượng - Thành viên Hội đồng thành viên; ông Vũ Anh Phương và ông Lương Minh Thanh - Phó Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc. Về phía Công ty Điện lực Sơn La có ông Trần Duy Trinh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cùng Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và đại diện các đơn vị điện lực trực thuộc.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Hiệp hội các nhà đầu tư thủy điện, lãnh đạo các doanh nghiệp và chủ đầu tư nhà máy thủy điện, các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong bối cảnh toàn ngành Điện đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc tăng cường phối hợp giữa ngành Điện, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác vận hành, đây còn là cơ sở để EVNNPC cùng các bên liên quan chủ động chuẩn bị hạ tầng, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa ngành Điện, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư nhà máy điện trong bảo đảm cung ứng điện, khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng trên địa bàn. Đồng thời, ông đề cập yêu cầu phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, tháo gỡ những hạn chế về khả năng truyền tải, tiếp nhận và giải tỏa công suất; mong muốn các bên tiếp tục trao đổi, chia sẻ trách nhiệm và thống nhất những giải pháp thiết thực trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Danh Đức - Trưởng ban Kỹ thuật EVNNPC trình bày báo cáo về công tác cung ứng điện, đầu tư xây dựng lưới điện, phát triển và giải tỏa nguồn điện, đồng thời đánh giá kết quả phối hợp vận hành với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ông Nguyễn Danh Đức - Trưởng ban Kỹ thuật EVNNPC trình bày báo cáo về tình hình cung ứng điện, đầu tư phát triển lưới điện, giải tỏa nguồn điện và công tác phối hợp vận hành các nhà máy thủy điện tại Hội nghị

Theo báo cáo, Sơn La hiện có tổng công suất các nguồn điện đang vận hành khoảng 3.669 MW, trong đó có Nhà máy Thủy điện Sơn La công suất 2.400 MW, Thủy điện Huội Quảng 520 MW, 57 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất khoảng 670 MW, cùng khoảng 70,12 MW điện mặt trời mái nhà và 9 MW điện sinh khối.

Trong các đợt nắng nóng cao điểm năm 2026, các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp huy động công suất, góp phần hỗ trợ hệ thống điện miền Bắc. Riêng giai đoạn tháng 4–6/2026, sản lượng điện huy động đạt hơn 385,4 triệu kWh, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2025; công suất huy động cao nhất đạt 382,8 MW, tương đương khoảng 19% tổng công suất huy động thủy điện nhỏ toàn miền Bắc.

Trong các đợt nắng nóng cao điểm năm 2026, các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp huy động công suất, góp phần hỗ trợ hệ thống điện miền Bắc. Riêng giai đoạn tháng 4–6/2026, sản lượng điện huy động đạt hơn 385,4 triệu kWh, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2025; công suất huy động cao nhất đạt 382,8 MW, tương đương khoảng 19% tổng công suất huy động thủy điện nhỏ toàn miền Bắc.

Đặc biệt, 17 trong số 22 nhà máy thủy điện đấu nối lưới trung áp đã tham gia dịch chuyển thời gian phát điện với tổng công suất 114,1 MW, góp phần hỗ trợ hệ thống trong các thời điểm phụ tải tăng cao.

Những kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của cơ chế phối hợp giữa đơn vị điện lực và các chủ đầu tư trong khai thác hiệu quả nguồn điện phân tán. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để EVNNPC tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, nâng cao tính chủ động trong điều độ và phối hợp vận hành, bảo đảm khai thác nguồn điện phù hợp với điều kiện thủy văn và yêu cầu an toàn hệ thống.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng dư địa phát triển năng lượng

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, EVNNPC xác định phát triển lưới điện đồng bộ với nguồn điện là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và nâng cao khả năng khai thác tiềm năng năng lượng tại Sơn La.

Trong giai đoạn 2021–2025, EVNNPC đã triển khai nhiều công trình lưới điện 110 kV tại Sơn La, đồng thời đầu tư hơn 627 tỷ đồng cho lưới điện trung, hạ áp. Năm 2026, Tổng công ty tiếp tục triển khai dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Vân Hồ với tổng mức đầu tư hơn 111 tỷ đồng, dự kiến vận hành năm 2027; đồng thời xem xét danh mục các công trình lưới điện 110 kV giai đoạn đến năm 2030 do Công ty Điện lực Sơn La đề xuất.

Đối với giai đoạn 2026–2030, Sơn La dự kiến phát triển thêm khoảng 6.273 MW nguồn điện mới, bao gồm điện mặt trời, điện gió, thủy điện tích năng, thủy điện nhỏ và các nguồn năng lượng khác. Trong đó, điện mặt trời tập trung chiếm khoảng 3.674 MW, điện gió 980 MW; điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ được định hướng phát triển thêm 50 MW. Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên quy mô 1.200 MW đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quy mô phát triển nguồn điện lớn mở ra cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư đồng bộ hạ tầng truyền tải, bảo đảm các nguồn điện mới có khả năng đấu nối, tiếp nhận và phát huy hiệu quả. Đây cũng là một trong những nội dung EVNNPC chủ động phối hợp với tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan rà soát, trao đổi nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển hệ thống điện.

Trên cơ sở đó, EVNNPC đề xuất khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo. Việc phát triển nguồn điện cần gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng truyền tải, nhất là tại các khu vực Mộc Châu - Yên Châu - Vân Hồ, Sông Mã, Mường La và Phù Yên - Bắc Yên, nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất.

Tại hội nghị, đại diện các công ty và chủ đầu tư nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành, điều độ và huy động công suất phát điện. Các ý kiến cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa doanh nghiệp với ngành Điện.

Đại diện các chủ đầu tư nhà máy điện phát biểu, trao đổi tại Hội nghị

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh trao đổi về công tác phối hợp vận hành Nhà máy Thủy điện Ngọc Chiến, nhất là trong các đợt nắng nóng cao điểm và khi triển khai sửa chữa, cải tạo lưới điện. Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện chia sẻ về tiến độ đầu tư dự án thủy điện tích năng Phù Yên và những yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai. Đại diện các doanh nghiệp khác cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào việc cải thiện cơ chế trao đổi thông tin, nâng cao tính chủ động trong phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất điện.

Trên cơ sở các kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo các Ban chuyên môn EVNNPC đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề xuất các giải pháp về kỹ thuật, quản lý vận hành và đầu tư xây dựng nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất nguồn điện trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, đại diện Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (ETC) đã trình bày các tham luận về giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, thí nghiệm và ứng dụng công nghệ trong hệ thống điện. Thông qua các tham luận, hai đơn vị giới thiệu năng lực, các giải pháp dịch vụ kỹ thuật và định hướng tăng cường hợp tác với các chủ đầu tư nhà máy điện, góp phần nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị, bảo đảm an toàn hệ thống điện và khai thác hiệu quả các nguồn điện trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng phòng Điều độ, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng phòng Điều độ, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp của UBND tỉnh Sơn La, EVNNPC và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trong công tác điều độ, huy động nguồn điện, góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, ông đề nghị các chủ đầu tư chủ động chia sẻ thông tin về tình hình thủy văn, dự báo nguồn nước, kế hoạch phát điện và phương án vận hành nhà máy, giúp các đơn vị điều độ xây dựng phương thức huy động phù hợp, kịp thời nhận diện nguy cơ quá tải và những hạn chế trong khả năng giải tỏa công suất. Đồng thời, việc tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin thường xuyên sẽ góp phần phục vụ công tác dự báo, quy hoạch và phát triển hạ tầng lưới điện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành trước mắt và nhu cầu phát triển nguồn điện lâu dài trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ông Tăng Thế Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, ông Tăng Thế Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Sơn La trong công tác quản lý nhà nước về điện lực, rà soát quy hoạch và tháo gỡ những khó khăn về thủ tục đầu tư các dự án nguồn, lưới điện. Đồng thời, ông nhấn mạnh yêu cầu gắn tiến độ phát triển nguồn điện với năng lực hạ tầng truyền tải, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả đầu tư và an toàn hệ thống điện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận, cảm ơn sự phối hợp của EVNNPC, các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư trong công tác quản lý vận hành, bảo đảm cung cấp điện và phát triển các dự án năng lượng trên địa bàn. Đồng thời, ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nhà máy thủy điện đối với tăng trưởng công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Đối với công tác vận hành nguồn điện, lãnh đạo tỉnh đề nghị EVN và NSMO quan tâm rà soát, tính toán phương thức huy động các nhà máy thủy điện trong hai tháng cuối năm 2026; nghiên cứu phương án nâng sản lượng điện cả năm lên khoảng 13,83 tỷ kWh và phấn đấu tiệm cận mức 14,549 tỷ kWh của năm 2025 trên cơ sở đánh giá khả năng vận hành thực tế. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị phát điện để xác định khả năng huy động của từng nhà máy, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn điện và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Về đầu tư phát triển hạ tầng điện, ông Nguyễn Thành Công đề nghị EVNNPC ưu tiên triển khai các công trình lưới điện 110 kV trọng điểm tại Vân Hồ, Mai Sơn - Yên Châu, Phù Yên và Mường La; phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy các dự án truyền tải 220 kV, 500 kV nhằm nâng cao khả năng giải tỏa công suất nguồn điện. Về phía địa phương, UBND tỉnh Sơn La sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Điện, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng; đồng thời xác định rõ danh mục công trình ưu tiên, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, tạo điều kiện phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo tỉnh Sơn La, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngành Điện và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của các bên trong công tác bảo đảm cung ứng điện.

Nhấn mạnh tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Tổng Giám đốc khẳng định EVNNPC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nâng cao khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất. Qua đó, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về năng lượng, hướng tới xây dựng Sơn La trở thành trung tâm năng lượng của vùng Tây Bắc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Đối với công tác quản lý vận hành thủy điện, Tổng Giám đốc đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục nâng cao trách nhiệm phối hợp, chấp hành nghiêm quy định điều độ, chủ động dự báo nguồn nước và xây dựng phương án vận hành phù hợp, phát huy hiệu quả các nguồn điện hiện có trên cơ sở bảo đảm an toàn hệ thống. Đối với những kiến nghị liên quan đến cơ chế giá điện và đàm phán giá điện, Tổng Giám đốc giao Ban Kinh doanh EVNNPC chủ trì rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, ông yêu cầu Công ty Điện lực Sơn La và các Ban chuyên môn EVNNPC khẩn trương cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất tại hội nghị thành kế hoạch hành động với nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm, nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành và khai thác nguồn điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện trao Giấy khen cho các đơn vị chủ đầu tư nhà máy thủy điện có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý vận hành năm 2026

Nhân dịp này, lãnh đạo EVNNPC đã biểu dương, khen thưởng 10 đơn vị chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý vận hành năm 2026. Hoạt động này ghi nhận những đóng góp tích cực và tinh thần đồng hành, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc khai thác hiệu quả nguồn điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện miền Bắc.

Thông qua hội nghị, EVNNPC tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm trong phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị vận hành hệ thống điện và cộng đồng doanh nghiệp. Những giải pháp được trao đổi và thống nhất là cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nâng cao hiệu quả khai thác năng lượng, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh năng lượng và tạo động lực cho Sơn La phát triển thành trung tâm năng lượng của vùng Tây Bắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.