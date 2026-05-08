Eximbank đồng hành Tháng Nhân đạo 2026 - lan tỏa hành trình nhân ái vì cộng đồng

Thứ Sáu, 15:29, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã trao tặng 10 tỷ đồng nhằm triển khai các hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội trên cả nước.

Tháng Nhân đạo là chương trình thường niên được triển khai trên quy mô toàn quốc, góp phần huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2026, chương trình mang chủ đề “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, đánh dấu chặng đường phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp đối với đất nước và người dân.

Hưởng ứng chương trình, nguồn kinh phí 10 tỷ đồng do Eximbank đóng góp sẽ được triển khai cho nhiều hoạt động thiết thực như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và cứu trợ kịp thời tại các địa phương. Không chỉ hướng đến hỗ trợ trước mắt, các chương trình còn góp phần tạo dựng điều kiện phát triển ổn định, bền vững cho người dân và cộng đồng trong dài hạn.

Đại diện Eximbank, ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Tổng Giám đốc ngân hàng cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Eximbank luôn xem trách nhiệm với cộng đồng là một phần trong định hướng phát triển bền vững của ngân hàng.

“Đồng hành cùng Tháng Nhân đạo không chỉ là sự chung tay về nguồn lực, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và văn hóa sẻ chia mà Eximbank luôn hướng đến. Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cần song hành với những giá trị tích cực dành cho cộng đồng và xã hội,” ông Nguyễn Văn Hòa chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Tổng Giám đốc Eximbank (thứ tư từ trái sang) cùng các tổ chức tài chính khác trao biểu trưng ủng hộ 10 tỷ đồng tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Trong những năm qua, Eximbank duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chăm lo y tế, giáo dục và các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Các hoạt động được triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế tại từng địa phương, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và bền vững.

Song song với các chương trình quy mô lớn, tinh thần thiện nguyện cũng được lan tỏa rộng khắp trong toàn hệ thống Eximbank thông qua sự tham gia tích cực của cán bộ nhân viên trong nhiều hoạt động cộng đồng. Đây cũng là một trong những nét văn hóa được Eximbank bền bỉ xây dựng – nơi tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và sẻ chia không chỉ hiện diện trong công việc mà còn được nối dài qua những hành động hướng đến xã hội.

Việc tiếp tục đồng hành cùng Tháng Nhân đạo năm 2026 thêm một lần khẳng định cam kết của Eximbank trong hành trình phát triển gắn với cộng đồng, góp phần chung tay tạo dựng những giá trị tốt đẹp, nhân văn và bền vững cho xã hội.

Sau Garmin Pay và Samsung Pay, Eximbank tích hợp Apple Pay cho thẻ visa

VOV.VN - Sau khi triển khai Garmin Pay và Samsung Pay cho thẻ Visa và Mastercard, Eximbank tiếp tục mở rộng các hình thức thanh toán không tiền mặt với việc tích hợp Apple Pay cho thẻ Eximbank Visa. Giải pháp này cho phép người dùng thanh toán nhanh chóng bằng iPhone hoặc Apple Watch mà không cần mang theo thẻ vật lý.

CTV Ngọc Anh/VOV.VN
Eximbank chuyển trụ sở chính ra Hà Nội, tăng cường kết nối thị trường tài chính

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chính thức khai trương trụ sở chính tại tòa nhà số 27-29 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Việc đặt trụ sở tại Thủ đô là bước triển khai quan trọng trong định hướng phát triển của ngân hàng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chính thức khai trương trụ sở chính tại tòa nhà số 27-29 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Việc đặt trụ sở tại Thủ đô là bước triển khai quan trọng trong định hướng phát triển của ngân hàng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Eximbank báo lãi hơn 1.500 tỷ đồng, ưu tiên dự phòng rủi ro giai đoạn chuyển đổi

VOV.VN - Năm 2025 được xem là một năm "bản lề" đầy thách thức nhưng cũng đầy quyết đoán của Eximbank. Thay vì chạy theo những con số tăng trưởng nóng, ngân hàng đã chủ động lựa chọn ưu tiên làm sạch bảng cân đối kế toán và đầu tư mạnh mẽ vào tái cấu trúc toàn diện.

VOV.VN - Năm 2025 được xem là một năm "bản lề" đầy thách thức nhưng cũng đầy quyết đoán của Eximbank. Thay vì chạy theo những con số tăng trưởng nóng, ngân hàng đã chủ động lựa chọn ưu tiên làm sạch bảng cân đối kế toán và đầu tư mạnh mẽ vào tái cấu trúc toàn diện.

Tín dụng Eximbank tăng 8,51%, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm đạt 2.049 tỷ đồng

VOV.VN - Eximbank đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với định hướng xây dựng nền tảng phát triển bền vững và củng cố vị thế trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

VOV.VN - Eximbank đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với định hướng xây dựng nền tảng phát triển bền vững và củng cố vị thế trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

