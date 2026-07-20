GELEX đầu tư vào con người để xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững

Từ nguồn nhân lực đến năng lực tổ chức

Trong nhiều thập kỷ, các doanh nghiệp thường xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa trên sản phẩm, công nghệ, vốn hoặc khả năng mở rộng thị trường. Tuy nhiên, khi chu kỳ thay đổi ngày càng nhanh, những lợi thế này có thể bị thu hẹp hoặc thay thế. Điều tạo nên sự khác biệt dài hạn nằm ở một câu hỏi quan trọng hơn: doanh nghiệp có xây dựng được đội ngũ đủ năng lực để liên tục thích ứng, học hỏi và tạo ra giá trị mới hay không? Đó cũng là cách GELEX nhìn nhận vai trò của con người trong chiến lược phát triển.

Với GELEX, con người không chỉ là nguồn lực để vận hành hoạt động hiện tại, mà là nền tảng quyết định khả năng thực thi chiến lược trong tương lai. Trong hành trình chuyển mình từ một doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện trở thành một tập đoàn đầu tư công nghiệp – hạ tầng, GELEX hiểu rằng tăng trưởng về quy mô cần đi cùng với sự phát triển tương ứng về năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ. Bởi một chiến lược lớn chỉ có thể trở thành hiện thực khi tổ chức có những con người đủ năng lực để triển khai, đủ bản lĩnh để ra quyết định và đủ tinh thần đổi mới để thích ứng trước thay đổi.

Chủ tịch HĐQT GELEX Nguyễn Văn Tuấn từng nhiều lần chia sẻ: “Với GELEX, con người là khoản đầu tư dài hạn và không giới hạn ngân sách. Tại GELEX, chúng ta có cơ hội làm được những công việc ý nghĩa, tạo ra giá trị cho cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

Quan điểm đó cho thấy cách GELEX tiếp cận phát triển nhân sự không đơn thuần là một hoạt động quản trị nguồn nhân lực, mà là một phần trong chiến lược xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Đầu tư vào con người là đầu tư vào tương lai của tổ chức

Những năm qua, GELEX tập trung phát triển nguồn nhân lực trên nhiều phương diện: xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy văn hóa học hỏi và tạo môi trường để mỗi cá nhân phát huy tốt nhất khả năng của mình.

“Future Makers Day” là hoạt động thường niên của GELEX, được dẫn dắt bởi các chuyên gia quốc tế uy tín dành cho Lãnh đạo cấp cao trên toàn thống

Các chương trình đào tạo, phát triển nhân tài hay chuyển đổi văn hóa không chỉ hướng tới việc nâng cao kỹ năng, mà còn tạo nên sự thống nhất trong tư duy, cách làm và cách đội ngũ cùng hướng tới mục tiêu chung.

Bởi trong một tổ chức lớn, sức mạnh không chỉ đến từ những cá nhân xuất sắc riêng lẻ, mà đến từ khả năng hàng nghìn con người cùng hợp lực để tạo nên kết quả chung.

Đây cũng là tinh thần được phản ánh trong ba giá trị cốt lõi của GELEX: Uy tín – Hợp lực – Sáng tạo. Uy tín tạo nên nền tảng của niềm tin và trách nhiệm; Hợp lực giúp kết nối sức mạnh hệ thống; Sáng tạo thúc đẩy tinh thần đổi mới để không ngừng tiến lên.

Công nghệ tạo tốc độ, con người tạo khác biệt

Trong kỷ nguyên AI, công nghệ đang mở ra những cơ hội lớn để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành. Nhưng công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi những con người có tư duy đúng, năng lực phù hợp và khả năng làm chủ sự thay đổi.

GELEX xây dựng mô hình là tổ chức học tập, nơi người lao động có thể chủ động học tập, cập nhật kiến thức và phát triển năng lực trong suốt hành trình làm việc

Trong giai đoạn mới, đầu tư vào con người chính là cách GELEX đầu tư vào khả năng thích ứng của tổ chức trong dài hạn. Một doanh nghiệp có thể thay đổi chiến lược, mở rộng lĩnh vực hay ứng dụng thêm công nghệ mới. Nhưng nền tảng giúp doanh nghiệp đi qua các chu kỳ phát triển vẫn là đội ngũ con người, văn hóa và năng lực tổ chức được xây dựng qua thời gian.

“GELEX kiên định với lựa chọn: muốn xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, trước hết phải xây dựng những con người có khả năng tạo nên tương lai”, Chủ tịch HĐQT GELEX Nguyễn Văn Tuấn khẳng định.

GELEX lần thứ 4 vào Top Nơi làm việc tốt nhất châu Á Năm 2026, HR Asia Awards lựa chọn chủ đề “People First Always” – nhấn mạnh vai trò của con người trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là AI, đang tạo ra những thay đổi lớn trên thị trường lao động toàn cầu. Theo HR Asia, các doanh nghiệp được vinh danh năm nay là những tổ chức thể hiện khả năng thích ứng, năng lực xây dựng văn hóa và cam kết phát triển con người một cách bền vững. Lần thứ 4 liên tiếp được HR Asia vinh danh trong danh sách “Best Companies to Work for in Asia” mang một ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là sự ghi nhận về môi trường làm việc, vinh danh này còn cho thấy sự kiên định của GELEX trong chiến lược đầu tư vào con người để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.