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Giải pháp tài chính toàn diện từ LPBank dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thứ Năm, 09:31, 23/07/2026
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VOV.VN - Trước yêu cầu ngày càng cao về quản lý thuế, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số, LPBank triển khai các giải pháp tài chính dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, góp phần hỗ trợ khách hàng thích ứng với môi trường kinh doanh mới, nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý dòng tiền.

Đồng hành cùng khách hàng thích ứng với môi trường kinh doanh số

Việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt cùng những yêu cầu ngày càng cao về minh bạch doanh thu và quản lý thuế đang tạo ra nhiều thay đổi trong hoạt động của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Bên cạnh nhu cầu giao dịch và tiếp cận vốn, khách hàng ngày càng quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ quản lý doanh thu, dòng tiền, tuân thủ quy định về thuế và tối ưu hoạt động kinh doanh.

Nắm bắt xu hướng đó, trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, LPBank từng bước chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào quy mô sang tăng trưởng dựa trên giá trị và mức độ gắn bó của khách hàng. Trọng tâm của chiến lược này là phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện, kết nối các giải pháp thanh toán, quản lý tài chính và tiếp cận vốn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của từng phân khúc khách hàng.

Với mạng lưới hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh ở nhiều địa bàn khác nhau có thể tiếp cận thuận tiện các giải pháp tài chính, đồng thời nhận được sự hỗ trợ trực tiếp trong quá trình chuyển đổi số và phát triển hoạt động kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh, LPBank triển khai chương trình "Lộc Phát Đồng Hành – Kinh Doanh Phát Lộc", hỗ trợ tư vấn và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh, kết nối tài khoản với ứng dụng eTax Mobile để kê khai, nộp thuế điện tử. Ngân hàng cũng triển khai nhiều ưu đãi như tặng tiền vào tài khoản thanh toán, miễn phí mở tài khoản số đẹp, miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí thường niên năm đầu thẻ tín dụng và miễn phí loa thanh toán Lộc Phát hoặc kệ QR trưng bày.

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LPBank triển khai chương trình "Lộc Phát Đồng Hành – Kinh Doanh Phát Lộc"

Không chỉ dừng ở giao dịch, LPBank còn tích hợp ứng dụng Lộc Phát Shop và phần mềm quản lý bán hàng MISA, hỗ trợ theo dõi doanh thu, quản lý đơn hàng, tồn kho và báo cáo thuế, giúp hộ kinh doanh quản lý hiệu quả hoạt động trên cùng một hệ sinh thái.

Đối với cá nhân kinh doanh, LPBank triển khai gói giải pháp với các ưu đãi như miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí phát hành thẻ ATM, miễn phí mở tài khoản số đẹp, miễn phí loa thanh toán Lộc Phát, tặng tiền vào tài khoản thanh toán và ưu đãi lãi suất vay trong thời gian đầu. Trong bối cảnh ngày càng nhiều cá nhân lựa chọn kinh doanh độc lập thông qua các nền tảng số và mạng xã hội, gói giải pháp giúp khách hàng tiếp cận thuận tiện các dịch vụ tài chính, tối ưu chi phí vận hành và chủ động nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh.

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Giải pháp của LPBank dành cho cá nhân kinh doanh

Chị Nguyễn Thu Hà, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội cho biết trước đây việc theo dõi doanh thu và đối soát giao dịch chủ yếu thực hiện thủ công nên khá mất thời gian. Sau khi sử dụng loa thanh toán và ứng dụng quản lý doanh thu, việc vận hành của cửa hàng trở nên thuận tiện hơn đáng kể. “Khách vừa chuyển khoản là loa báo ngay nên dễ kiểm soát giao dịch hơn. Mình cũng có thể theo dõi doanh thu trên điện thoại thay vì phải tổng hợp thủ công vào cuối ngày như trước”, chị Hà chia sẻ.

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LPBank tổ chức hành trình “Gieo Lộc Phát – Kinh doanh đại cát” tại các tỉnh thành từ Bắc vào Nam

Hỗ trợ tiếp cận vốn và tối ưu dòng tiền

Bên cạnh các giải pháp giao dịch và quản lý, LPBank chú trọng hỗ trợ khách hàng giải quyết bài toán vốn và dòng tiền để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng triển khai ưu đãi giảm lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh lên đến 3%/năm dành cho hộ kinh doanh và ưu đãi lãi suất vay trong thời gian đầu đối với khách hàng cá nhân kinh doanh. Trong bối cảnh chi phí đầu vào và áp lực dòng tiền vẫn là bài toán của nhiều cơ sở kinh doanh, chính sách ưu đãi lãi suất góp phần giúp khách hàng giảm chi phí vốn, chủ động nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động và mở rộng kinh doanh khi có cơ hội.

Sự kết hợp giữa các giải pháp thanh toán, quản lý doanh thu, tiếp cận vốn và tối ưu dòng tiền trong cùng hệ sinh thái góp phần giúp khách hàng nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời thích ứng tốt hơn với môi trường kinh doanh và các yêu cầu quản lý ngày càng cao.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ LPBank cho biết: “Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, LPBank tập trung xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng phân khúc khách hàng. Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, nhu cầu hiện nay không chỉ dừng ở thanh toán hay tiếp cận vốn mà đã mở rộng sang quản lý doanh thu, dòng tiền và vận hành kinh doanh trong môi trường số. Vì vậy, LPBank phát triển hệ sinh thái tài chính tích hợp, kết nối các giải pháp trên cùng một nền tảng, hướng tới đồng hành cùng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển”.

CTV Kim Chi/VOV.VN
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