Gọi taxi nhanh chóng, tiện lợi trên app ngân hàng Agribank

Dễ dàng gọi taxi ngay trên app ngân hàng Agribank

Taxi là một trong những phương tiện hữu ích được người Việt sử dụng khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không thể phủ nhận những tiện ích nó mang lại kể từ khi xuất hiện trên thị trường, đó là việc di chuyển thuận tiện và linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau so với phương tiện giao thông công cộng hay xe cá nhân. Dù vậy, vì một số lý do liên quan đến sự an toàn, quy trình thanh toán… nhiều người vẫn khá ngại ngùng khi sử dụng dịch vụ gọi xe.

Sự ra đời của tiện ích VNPAY Taxi trên app ngân hàng Agribank đã giải quyết được hầu hết những vấn đề kể trên, mang đến trải nghiệm ưu việt cho người dùng.

Trải nghiệm sự khác biệt khi gọi VNPAY Taxi trên app Agribank

Thứ nhất, giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, dễ sử dụng khiến dịch vụ đặt xe trên Agribank “được lòng” rất nhiều người dùng. Khách hàng cũng có thể gọi xe taxi trên ứng dụng này và thanh toán trực tiếp chỉ trong “chớp mắt”.

Thứ 2, nhờ được tối ưu toàn diện, người dùng khi gọi taxi trên Agribank E-Mobile Banking có thể chủ động gọi xe, an tâm theo dõi hành trình cũng như mọi thông tin di chuyển của mình và chia sẻ cho người thân, bạn bè.

Thứ 3, khi gọi xe trên app Agribank, khách hàng được thoải mái lựa chọn hãng taxi mình yêu thích trong số gần 170 đối tác taxi uy tín được kết nối trên cả nước như XANH SM, taxi Mai Linh, taxi G7, taxi Thủ đô, taxi Thăng Long, taxi Sun Taxi, taxi Sen Hồng, taxi Đà Nẵng, taxi Long Biên… Thời gian tới, VNPAY Taxi vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác để giúp khách hàng được trải nghiệm đa dạng dịch vụ ở các thương hiệu khác nhau.

Cuối cùng, ứng dụng gọi xe trên Agribank còn thường xuyên tung ưu đãi, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí di chuyển. Hiện đang có nhiều mã giảm giá “cực hời”, lên tới 50.000 đồng/một cuốc xe tặng khách hàng. Vậy là ai cũng có thể đi taxi mà không lo về giá!

Là khách hàng lâu năm của Agribank, chị Mai Phương (33 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) rất vui vì app ngân hàng được tích hợp tính năng đặt xe. Nó giúp chị vừa không tốn dung lượng máy khi tải thêm app trung gian, lại tiết kiệm thời gian khi thanh toán.

“Trước đây khi sử dụng những app gọi xe khác, mình thường mất khá nhiều thời gian cho việc thanh toán. Nhưng kể từ khi sử dụng VNPAY Taxi, mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mình tin tính năng này sẽ ngày càng được nhiều người yêu thích và sử dụng”, chị nói.

Nhờ sử dụng tiện ích gọi taxi trên app Agribank, nhiều khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Các bước gọi VNPAY Taxi đơn giản trên app Agribank:

Bước 1: Đăng nhập app ngân hàng Agribank (Agribank E-Mobile Banking)

Bước 2: Chọn tính năng gọi Taxi, chọn điểm đi, điểm đến.

Bước 3: Chọn mã giảm giá phù hợp.

Bước 4: Hoàn thành chuyến đi và thanh toán.