Hành khách lưu ý Vietnam Airlines thay đổi nhà ga tại Manila, Paris và Frankfurt

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu hóa hoạt động khai thác.

Cụ thể, tại khu vực Đông Nam Á, từ ngày 29/3, Vietnam Airlines sẽ chuyển khai thác từ nhà ga T1 sang nhà ga T3 tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino. Việc điều chỉnh này nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ trong bối cảnh nhà ga T1 đang quá tải, đồng thời tăng khả năng kết nối chuyến bay và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Bên cạnh đó, việc tập trung các hãng hàng không thuộc SkyTeam tại cùng một nhà ga cũng giúp hành khách thuận tiện hơn trong quá trình làm thủ tục và nối chuyến.

Tại châu Âu, từ ngày 31/3, hãng sẽ chuyển khu vực làm thủ tục hành khách tại Sân bay Charles de Gaulle từ nhà ga 2E sang nhà ga 2C, với khoảng cách di chuyển khoảng 200m. Nhà ga 2C đã được cải tạo, nâng cấp với cơ sở hạ tầng hiện đại, không gian khai thác tối ưu và đang phục vụ nhiều hãng hàng không quốc tế lớn như Emirates, Air Canada, Xiamen Airlines.

Ngoài ra, từ ngày 19/5, Vietnam Airlines sẽ chuyển hoạt động khai thác từ nhà ga T2 sang nhà ga T3 tại Sân bay Frankfurt. Nhà ga T3 dự kiến được đưa vào khai thác từ tháng 4/2026, thay thế nhà ga T2 đang tiến hành cải tạo.

Nhà ga mới được trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, nhiều quầy tự làm thủ tục và gửi hành lý tự động, góp phần chuẩn hóa quy trình phục vụ mặt đất, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách. Khoảng cách giữa hai nhà ga được kết nối thuận tiện bằng tàu Skyline và xe buýt nội bộ, với thời gian di chuyển khoảng 5 phút.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc các quầy tự làm thủ tục tại sân bay; đồng thời nên có mặt tại sân bay ít nhất 3 giờ trước giờ khởi hành để đảm bảo hoàn tất thủ tục thuận lợi. Tại các nhà ga mới, hệ thống biển chỉ dẫn cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ sẽ giúp hành khách dễ dàng tiếp cận khu vực làm thủ tục của hãng.

Những năm gần đây, Vietnam Airlines liên tục mở rộng mạng bay quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Riêng năm 2025, hãng đã mở mới 14 đường bay quốc tế, đồng thời mở rộng mạng bay châu Âu với các điểm đến như Copenhagen và Milan.

Việc điều chỉnh nhà ga tại các sân bay quốc tế trọng điểm được kỳ vọng sẽ góp phần tối ưu khai thác, tăng tính kết nối và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho hành khách trong toàn bộ hành trình.