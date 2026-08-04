English
/ DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HDBank - Ngân hàng duy nhất 9 năm liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Thứ Ba, 18:53, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mức độ gắn kết nhân viên đạt 90%, chỉ số Cam kết đạt 92% cùng gần 140.000 lượt cán bộ nhân viên tham gia đào tạo trong năm qua cho thấy HDBank không chỉ xây dựng một nơi làm việc tốt, mà đang kiến tạo một tổ chức luôn đổi mới- sáng tạo và sẵn sàng cho kỷ nguyên số.

Ngày 9/7, HDBank tiếp tục được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, trở thành ngân hàng duy nhất được trao giải thưởng này 9 năm liên tiếp. Theo đó, HDBank được đánh giá cao ở hai hạng mục giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Chuyển đổi năng lực nhân sự”.

hdbank - ngan hang duy nhat 9 nam lien tiep la noi lam viec tot nhat chau A hinh anh 1

Vượt qua các vòng khảo sát độc lập theo mô hình đánh giá TEAM của HR Asia, HDBank ghi nhận sự cải thiện trên cả ba trụ cột: CORE (Nhận thức về tổ chức), SELF (Tình cảm, tâm trí) và GROUP (Suy nghĩ, cảm xúc và hành động của tập thể).

Theo báo cáo sơ bộ năm 2026, mức độ gắn kết tổng thể (Engagement Level) của cán bộ nhân viên HDBank đạt 90%, tăng từ 85% của năm 2025. Chỉ số Cam kết (Commitment) đạt 92%, trong đó mức độ mong muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng đạt 4,69/5 điểm. Ở trụ cột GROUP, chỉ số Collaboration đạt 4,06 điểm; tiêu chí “Sẵn lòng hỗ trợ đồng nghiệp” đạt 4,69 điểm và chỉ số Trust về sự tôn trọng chuyên môn đạt 4,67 điểm. Các chỉ số này phản ánh một môi trường làm việc dựa trên sự tin cậy, sẻ chia và cộng hưởng năng lực.

Đó là thành quả của những giá trị văn hóa doanh nghiệp được bồi đắp bền bỉ qua nhiều năm. Các chương trình “Tôi yêu HDBank”, Hội nghị lãnh đạo “Thắp lửa niềm tin” được duy trì suốt một thập kỷ, trở thành không gian kết nối, đối thoại và truyền cảm hứng, góp phần thống nhất tư duy, khơi dậy tinh thần đổi mới và thúc đẩy mỗi cán bộ nhân viên chủ động đồng hành cùng mục tiêu phát triển của ngân hàng.

Song hành, các nền tảng nội bộ như Power Home và Viva Engage không ngừng được hoàn thiện, tạo môi trường làm việc số năng động, tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức và lan tỏa các giá trị cốt lõi trong toàn hệ thống.

Đầu tư cho con người cũng là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn. HDBank triển khai các chương trình trọng điểm như HDBank Next Leaders, “Banker chào kỷ nguyên mới”, Mini MBA, cùng hơn 1.000 khóa đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số và kỹ năng mềm. Gần 140.000 lượt cán bộ nhân viên đã tham gia các chương trình này, góp phần hình thành đội ngũ có tư duy học tập liên tục, thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên số.

Thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và vận hành, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, nhân văn và giàu cơ hội phát triển. Hành trình 9 năm liên tiếp được HR Asia vinh danh sẽ tiếp tục là động lực để HDBank xây dựng một tổ chức luôn đổi mới- sáng tạo và sẵn sàng cho tương lai.

CTV Phan Tú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HDBank lập kỷ lục với khoản vay xã hội, bền vững hợp vốn quốc tế lớn nhất
HDBank lập kỷ lục với khoản vay xã hội, bền vững hợp vốn quốc tế lớn nhất

VOV.VN - Khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD mà HDBank ký kết ngày 30/7 đã thiết lập một dấu mốc mới trên thị trường vốn Việt Nam.

HDBank lập kỷ lục với khoản vay xã hội, bền vững hợp vốn quốc tế lớn nhất

HDBank lập kỷ lục với khoản vay xã hội, bền vững hợp vốn quốc tế lớn nhất

VOV.VN - Khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD mà HDBank ký kết ngày 30/7 đã thiết lập một dấu mốc mới trên thị trường vốn Việt Nam.

HDBank huy động 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính
HDBank huy động 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HoSE: HDB) vừa ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế theo hình thức Khoản vay Xã hội (Social Loan) trị giá 721 triệu USD, vượt khoảng 60% quy mô huy động ban đầu.

HDBank huy động 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính

HDBank huy động 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HoSE: HDB) vừa ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế theo hình thức Khoản vay Xã hội (Social Loan) trị giá 721 triệu USD, vượt khoảng 60% quy mô huy động ban đầu.

HDBank đổi mới và lợi thế cạnh tranh bắt đầu từ con người
HDBank đổi mới và lợi thế cạnh tranh bắt đầu từ con người

VOV.VN - HDBank tiếp tục được HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” năm thứ 9 liên tiếp, đồng thời là ngân hàng duy nhất duy trì thành tích này. Mức độ gắn kết nhân viên đạt 90% cho thấy nền tảng văn hóa, năng lực học tập và tinh thần đổi mới đang trở thành lợi thế phát triển bền vững của ngân hàng.

HDBank đổi mới và lợi thế cạnh tranh bắt đầu từ con người

HDBank đổi mới và lợi thế cạnh tranh bắt đầu từ con người

VOV.VN - HDBank tiếp tục được HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” năm thứ 9 liên tiếp, đồng thời là ngân hàng duy nhất duy trì thành tích này. Mức độ gắn kết nhân viên đạt 90% cho thấy nền tảng văn hóa, năng lực học tập và tinh thần đổi mới đang trở thành lợi thế phát triển bền vững của ngân hàng.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng