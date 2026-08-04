HDBank - Ngân hàng duy nhất 9 năm liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Ngày 9/7, HDBank tiếp tục được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, trở thành ngân hàng duy nhất được trao giải thưởng này 9 năm liên tiếp. Theo đó, HDBank được đánh giá cao ở hai hạng mục giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Chuyển đổi năng lực nhân sự”.

Vượt qua các vòng khảo sát độc lập theo mô hình đánh giá TEAM của HR Asia, HDBank ghi nhận sự cải thiện trên cả ba trụ cột: CORE (Nhận thức về tổ chức), SELF (Tình cảm, tâm trí) và GROUP (Suy nghĩ, cảm xúc và hành động của tập thể).

Theo báo cáo sơ bộ năm 2026, mức độ gắn kết tổng thể (Engagement Level) của cán bộ nhân viên HDBank đạt 90%, tăng từ 85% của năm 2025. Chỉ số Cam kết (Commitment) đạt 92%, trong đó mức độ mong muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng đạt 4,69/5 điểm. Ở trụ cột GROUP, chỉ số Collaboration đạt 4,06 điểm; tiêu chí “Sẵn lòng hỗ trợ đồng nghiệp” đạt 4,69 điểm và chỉ số Trust về sự tôn trọng chuyên môn đạt 4,67 điểm. Các chỉ số này phản ánh một môi trường làm việc dựa trên sự tin cậy, sẻ chia và cộng hưởng năng lực.

Đó là thành quả của những giá trị văn hóa doanh nghiệp được bồi đắp bền bỉ qua nhiều năm. Các chương trình “Tôi yêu HDBank”, Hội nghị lãnh đạo “Thắp lửa niềm tin” được duy trì suốt một thập kỷ, trở thành không gian kết nối, đối thoại và truyền cảm hứng, góp phần thống nhất tư duy, khơi dậy tinh thần đổi mới và thúc đẩy mỗi cán bộ nhân viên chủ động đồng hành cùng mục tiêu phát triển của ngân hàng.

Song hành, các nền tảng nội bộ như Power Home và Viva Engage không ngừng được hoàn thiện, tạo môi trường làm việc số năng động, tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức và lan tỏa các giá trị cốt lõi trong toàn hệ thống.

Đầu tư cho con người cũng là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn. HDBank triển khai các chương trình trọng điểm như HDBank Next Leaders, “Banker chào kỷ nguyên mới”, Mini MBA, cùng hơn 1.000 khóa đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số và kỹ năng mềm. Gần 140.000 lượt cán bộ nhân viên đã tham gia các chương trình này, góp phần hình thành đội ngũ có tư duy học tập liên tục, thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên số.

Thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và vận hành, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, nhân văn và giàu cơ hội phát triển. Hành trình 9 năm liên tiếp được HR Asia vinh danh sẽ tiếp tục là động lực để HDBank xây dựng một tổ chức luôn đổi mới- sáng tạo và sẵn sàng cho tương lai.