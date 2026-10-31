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Từ nâng cao nhận thức đến hành động cụ thể:

Học sinh lan tỏa lối sống xanh từ trường học

Thứ Bảy, 09:55, 31/10/2026
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VOV.VN - Tiếp nối cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường”, Nestlé MILO và các đối tác tiếp tục đồng hành cùng học sinh thực hành phân loại, thu gom vỏ hộp giấy đã qua sử dụng để tái chế, từng bước chuyển nhận thức thành hành động và hình thành thói quen xanh.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” 2026 vừa diễn ra tại Trường Tiểu học - THCS Chu Văn An, Hà Nội. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam nhằm góp phần xây dựng lối sống năng động, tích cực và có trách nhiệm cho học sinh tiểu học.

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Ban tổ chức trao giải nhất cho em Lê Lê Hoàng Nguyên và Nguyễn Cao Thục Anh, Trường TH Trưng Vương, P. Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
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Tại lễ trao giải, các em học sinh được tham gia trò chơi tương tác về các bước thu gom-tái chế

Được phát động từ tháng 5/2026, cuộc thi tạo sân chơi bổ ích để học sinh trên toàn quốc thực hiện video clip, chia sẻ hiểu biết và các sáng kiến gần gũi về phân loại, tái sử dụng và bảo vệ môi trường. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã ghi nhận 885 bài video clip do các em học sinh tiểu học đến từ 22 tỉnh, thành phố thực hiện. Thông qua các bài dự thi, các em học sinh có cơ hội sử dụng công nghệ số để lan tỏa thông điệp sống xanh tới gia đình, bạn bè và cộng đồng.

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Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt giải thưởng

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức vinh danh các cá nhân, tập thể và trường học có sáng kiến nổi bật. Học sinh cũng được chuyên gia hướng dẫn thực hành các bước xử lý vỏ hộp giấy sau sử dụng, qua đó hiểu rõ hơn vai trò của việc phân loại đúng, làm sạch đúng cách và đưa bao bì vào hệ thống thu gom phù hợp để phục vụ tái chế.

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Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt giải thưởng

Tiếp nối cuộc thi, Nestlé Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam, các nhà trường và đơn vị chuyên môn để từng bước triển khai hoạt động thu gom vỏ hộp giấy đã qua sử dụng. Chương trình hướng tới việc giúp học sinh hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn đúng cách. Thông qua sự kết nối giữa nhà trường và các đơn vị thu gom, vận chuyển, tái chế, vỏ hộp giấy sau sử dụng có cơ hội được đưa vào một vòng đời mới thay vì trở thành rác thải.

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Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Nestlé Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Nestlé Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng một hành động chỉ thực sự tạo nên thay đổi khi được lặp lại và trở thành thói quen. Phân loại và thu gom đúng cách một vỏ hộp sữa sau sử dụng có thể là một hành động nhỏ, nhưng qua đó, các em đang trực tiếp thực hành bảo vệ môi trường và thể hiện tinh thần năng động khi biến những điều đã học thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày. Với sự chung tay của nhà trường, gia đình và các đối tác, chúng tôi mong muốn góp phần tạo điều kiện để những hành động nhỏ ấy được duy trì mỗi ngày, từ đó vun đắp một thế hệ sống có trách nhiệm hơn với môi trường.”

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Cuộc thi tạo sân chơi bổ ích để học sinh trên toàn quốc thực hiện video clip, chia sẻ hiểu biết và các sáng kiến gần gũi về phân loại, tái sử dụng và bảo vệ môi trường

Thông qua sự đồng hành giữa các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, Nestlé MILO, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Tetra Pak Việt Nam cùng các đối tác, chương trình hướng tới tạo thêm cơ hội để học sinh thực hành bảo vệ môi trường ngay tại trường học, qua đó góp phần đưa lối sống xanh trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày.

CTV Giang Trần/VOV.VN
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