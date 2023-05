Khách hàng tại TP.HCM đang chuộng bất động sản nào?

Thanh khoản bất động sản thời gian qua xuất hiện những chuyển biến tích cực khi nhà đầu tư lên kế hoạch cho những đợt “săn hàng” mới. Glory Heights với những giá trị đẳng cấp vượt trội, pháp lý vững vàng đang là “đích ngắm” của nhiều nhà đầu tư thế hệ mới.

“Khẩu vị” mới của nhà đầu tư bất động sản

Tập trung vào phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực, dự án có pháp lý hoàn thiện và sản phẩm đa dạng khả năng kinh doanh chính là những “gạch đầu dòng” mà các nhà đầu tư lão luyện và cả người mua hướng đến ở giai đoạn này.

Ông Lê Anh Đức, nhà đầu tư sở hữu hàng loạt bất động sản tại TP. Thủ Đức, Q.7 và Bình Chánh cho biết, sau nửa năm quan sát, ông và nhóm các nhà đầu tư đang gom tiền chuẩn bị cho những đợt mua vào ở một vài dự án tiềm năng. Tương tự, ông Phan Ngọc, một đại gia kinh doanh thiết bị y tế tại Q.10, chia sẻ ông đang có sẵn ngân sách 17 tỷ đồng và đang nhắm đến giỏ hàng tại một dự án tại TP. Thủ Đức với rất nhiều giá trị độc đáo vượt trội, có lợi thế cạnh tranh nhằm đảm bảo lợi nhuận cho dòng tiền.

Sản phẩm tiềm năng, pháp lý hoàn hảo là điểm tựa để nhà đầu tư BĐS xuống tiền.

Bên cạnh việc tập trung vào giá trị sản phẩm, ông Ngọc đánh giá: “Giá cả không phải là điều quan trọng nhất với chúng tôi vào lúc này mà cần xem xét kỹ pháp lý dự án bởi nhiều dự án rẻ nhưng pháp lý chưa hoàn chỉnh, có khi phải chờ rất lâu và thậm chí không hề được cấp sổ hồng, tiềm ẩn rủi ro lớn. Uy tín chủ đầu tư là một trong các cơ sở tiên quyết để đánh giá tiến độ sản phẩm được đưa vào sử dụng, vận hành. Tất cả đều nhằm đảm bảo tránh tắc nghẽn dòng tiền”.

Lực cầu bất động sản tăng mạnh thời gian qua còn bắt nguồn từ tâm lý chuộng đầu tư nhà đất của tệp khách hàng thượng lưu. Khảo sát mới đây nhất của batdongsan.com.vn cho thấy, nhóm triệu phú, tầng lớp thượng lưu đang sở hữu từ 3 bất động sản trở lên cũng là nhóm có nhu cầu mua nhà đất cao nhất, lên đến 87%, trong vòng một năm tới. Nhu cầu mua của nggười đang sở hữu từ 1 - 2 bất động sản chiếm 66 - 79%.

Lý do Glory Heights hút khách hàng cao cấp

Tiết lộ đang chuẩn bị xuống tiền tại Glory Heights - dự án đang gây sốt cộng đồng nhà đầu tư, ông Phan Ngọc đánh giá “bom tấn” mới tại Vinhomes Grand Park có rất nhiều điểm tương đồng và được ví như The Landmark (Vinhomes Central Park) tiếp theo. Nếu The Landmark sở hữu hàng loạt lợi thế nhờ tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Central Park thì Glory Heights là mảnh đất vàng đặt chính giữa đại đô thị phồn hoa Vinhomes Grand Park. The Landmark sở hữu TTTM Vincom trong nội khu thì Glory Heights nằm đối diện Vincom Mega Mall, lại thêm cả đại lộ mua sắm Rodeo ngay trước mặt. Cả 2 dự án đều kết nối trực tiếp ra đại công viên nghỉ dưỡng ven sông.

“Khách hàng luôn có lý do khi xuống tiền, nếu dựa vào khả năng và tiềm năng khiến The Landmark tạo nên cơn sốt thị trường TP.HCM những năm trước đây, thì có đủ cơ sở để khẳng định Glory Heights - tâm điểm CBD mới của phía Đông TP. HCM chắc chắn cũng sẽ nối gót lập kỷ lục”, ông Ngọc chốt lại.

Không gian vừa rộng mở vừa riêng tư hòa quyện giữa thiên nhiên khoáng đạt là giá trị đặc quyền của phong cách sống thượng lưu tại Glory Heights.

Chưa dừng lại ở đó, với tầm nhìn rộng mở, chủ nhân căn hộ tại Glory Heights có thể thảnh thơi thưởng thức vẻ đẹp hoàn mỹ của quảng trường Golden Eagle, lấy cảm hứng từ bức tranh bờ Tây nước Mỹ xa hoa, được “đo ni đóng giày” cho giới tỷ phú. Không gian sống ngập tràn chất nghệ thuật nơi đây còn được tô điểm bởi sắc màu rực rỡ của Đại công viên 36ha Grand Park và đường nét dịu dàng, thơ mộng của dòng sông Đồng Nai rộng lớn, mang tới chất sống nghỉ dưỡng tràn đầy sự tự do và phóng khoáng.

Tựa bức tranh nghệ thuật hạng sang, Glory Heights còn được chủ đầu tư nâng tầm đẳng cấp từ những chi tiết nhỏ nhất. Hệ thống đèn LED có 1-0-2 phủ ngoài từ tầng mái dọc xuống tới chân tòa căn hộ, tạo nên một biểu tượng rực sáng với chất sống xa hoa cho chủ nhân cùng tiềm năng tăng giá phi mã trong tương lai.

Bên trong mỗi tòa nhà, khu vực sảnh lounge và quầy lễ tân được thiết kế sang trọng, đẳng cấp như ngầm tôn vinh vị thế và đẳng cấp sống khác biệt của chủ nhân. Không gian trong căn hộ được thiết kế vừa rộng mở vừa riêng tư, hòa quyện giữa thiên nhiên khoáng đạt là giá trị đặc quyền của chất sống thượng lưu giữa tầng cao. Đặc biệt, phần ban công của mỗi căn hộ sử dụng kính tràn panorama, phá bỏ giới hạn góc nhìn để các chủ nhân có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn bức tranh nghệ thuật “triệu đô” mỗi ngày.

Góp phần kiến tạo chất sống thượng lưu thực thụ, Glory Heights còn mang tới đặc quyền sống xa hoa với hệ thống tiện ích hiện đại và đa dạng lần đầu tiên xuất hiện như công viên khủng long, hồ bơi Malibu thác tràn, khu vực nghỉ ngơi bên bể Jacuzzi, phòng karaoke của gia đình, phòng sauna… Tất cả góp phần tạo nên sức hút mãnh liệt của Glory Heights với giới đầu tư sành sỏi cũng như cộng đồng cư dân tinh hoa.