Khám phá hành trình mẫu xét nghiệm từ nhà người dân

Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, từ một phòng xét nghiệm quy mô nhỏ, đến nay Hệ thống Y tế MEDLATEC đã phủ sóng trên toàn quốc, với mạng lưới gồm: 2 Bệnh viện, 38 Phòng khám tại Việt Nam, 1 Phòng khám tại Campuchia và hơn 100 văn phòng lấy mẫu tận nơi.

Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi là giải pháp y tế tiện ích, giúp người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người hạn chế di chuyển kiểm tra sức khỏe ngay tại nhà mà không cần đến bệnh viện

Trong hành trình đó, lấy mẫu xét nghiệm tận nơi là một trong những dịch vụ cốt lõi, mang ý nghĩa nhân văn khi giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nhà, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người hạn chế di chuyển. Chỉ cần đặt lịch, cán bộ y tế sẽ đến tận nơi lấy mẫu với chi phí di chuyển 10.000 đồng/lần, áp dụng trên toàn quốc.

Song hành với sự tiện lợi là năng lực chuyên môn được bảo chứng bởi Trung tâm Xét nghiệm. Đây là đơn vị tiên phong áp dụng đồng thời hai tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 15189:2022 và CAP (Hoa Kỳ), triển khai hơn 2.000 danh mục xét nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu. Nhờ đó, kết quả được liên thông trên toàn quốc và công nhận tại hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đặc biệt, để kết quả duy trì độ chính xác và tin cậy, toàn bộ quy trình từ lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển đến phân tích đều được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt, bảo đảm mỗi mẫu bệnh phẩm được xử lý trong điều kiện tối ưu.

Inforgraphic dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết nhất về hành trình từ khi lấy mẫu, bảo quản, phân tích và trả kết quả tới tận tay khách hàng:

Hành trình của một mẫu xét nghiệm khép lại khi kết quả được trả về, nhưng giá trị mà nó mang lại thì vẫn tiếp tục – đó là sự chủ động trong chăm sóc sức khỏe, là sự an tâm cho mỗi cá nhân và gia đình ngay từ những dấu hiệu nhỏ nhất.

Không cần chờ đợi, không cần di chuyển, chỉ với một cuộc gọi hoặc vài thao tác đặt lịch, bạn đã có thể bắt đầu hành trình kiểm tra sức khỏe một cách khoa học, an toàn và chính xác ngay tại chính ngôi nhà của mình.

MEDLATEC không chỉ mang đến một dịch vụ tiện ích, mà còn mang đến sự tin cậy được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia, cán bộ lấy mẫu, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm, cùng quy trình nghiêm ngặt và công nghệ hiện đại trong từng khâu xử lý mẫu bệnh phẩm.

Để được tư vấn về dịch vụ hoặc đặt lịch lấy mẫu xét nghiệm trên toàn quốc, người dân vui lòng liên hệ tổng đài 1900 56 56 56.