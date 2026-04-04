Kim Long Motor ký phân phối xe buýt tại Thái Lan, tăng tốc xuất khẩu

Kim Long Motor chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty KIJSETTHI Mobility, đơn vị có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ di chuyển tại Thái Lan, về việc phân phối các dòng sản phẩm xe buýt Kim Long tại thị trường Thái Lan.

Theo thỏa thuận, KIJSETTHI Mobility sẽ trở thành nhà phân phối ủy quyền các dòng xe thương hiệu Kim Long Motor tại Thái Lan; đồng thời triển khai hệ thống bán hàng và dịch vụ hậu mãi trên toàn thị trường. Các sản phẩm được phân phối bao gồm xe sử dụng động cơ đốt trong và xe thuần điện, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận tải và xu hướng chuyển đổi xanh.

Toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế trên nền tảng số hóa và dây chuyền tự động hóa đồng bộ. Với chiến lược tự chủ sản xuất từ linh kiện cơ khí đến các cấu phần cốt lõi như khung gầm, động cơ và hệ thống pin, Kim Long Motor đã đạt tỷ lệ nội địa hóa xe buýt trên 80%, đáp ứng quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Nhờ vậy, các sản phẩm thương hiệu Kim Long Motor khi nhập khẩu vào Thái Lan nói riêng và thị trường ASEAN nói chung được áp dụng thuế suất ưu đãi (Form D), góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh về giá và hiệu quả khai thác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Công Hải – Đồng Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, R&D và phát triển Kim Long Motor nhấn mạnh, việc hợp tác với KIJSETTHI Mobility là bước đi chiến lược trong việc mở rộng thị trường toàn cầu của Kim Long Motor.

Với kinh nghiệm, uy tín và sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương của đối tác sẽ giúp Kim Long Motor mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng tại Thái Lan.

“Kim Long Motor cam kết không ngừng nghiên cứu, phát triển và mở rộng danh mục sản phẩm, trước mắt là các dòng xe buýt; đồng thời từng bước đưa các dòng xe khác phù hợp với điều kiện vận hành, khí hậu và nhu cầu khai thác thực tế; hướng đến các giải pháp vận tải thân thiện với môi trường, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững tại khu vực. Chúng tôi kỳ vọng sự khởi đầu tại Thái Lan sẽ là bản lề quan trọng để Kim Long Motor khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt trên bản đồ công nghiệp ô tô khu vực và quốc tế”, ông Hồ Công Hải nhấn mạnh.

Về phía đối tác, bà Chalakorn Setthabunnatat – Tổng giám đốc KIJSETTHI Mobility cho hay, doanh nghiệp rất vinh dự khi trở thành đối tác phân phối ủy quyền các dòng xe của Kim Long Motor tại Thái Lan.

Tổng giám đốc KIJSETTHI Mobility đánh giá cao năng lực sản xuất, thiết kế cũng như chất lượng sản phẩm của Kim Long Motor. Các dòng xe không chỉ đáp ứng hiệu quả yêu cầu vận hành mà còn mang lại giá trị kinh tế rõ rệt cho các doanh nghiệp vận tải.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác này sẽ mang đến cho thị trường Thái Lan những giải pháp vận tải chất lượng cao, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, KIJSETTHI Mobility cam kết triển khai hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường, tạo nền tảng vững chắc để cùng Kim Long Motor mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng”, bà Chalakorn Setthabunnatat nói.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Do đó, thông qua hợp tác với đối tác hàng đầu tại Thái Lan, Kim Long Motor tích cực thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt trong tăng cường liên kết nội khối.

Sự hiện diện tại thị trường này khẳng định định hướng của Kim Long Motor trong việc tiên phong phát triển các giải pháp vận tải thông minh; phát triển song song các dòng xe động cơ đốt trong thế hệ mới đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5 và các dòng xe sử dụng năng lượng mới, phù hợp với lộ trình hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng tại Thái Lan.

Việc ủy quyền phân phối tại Thái Lan không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng đột phá cho Kim Long Motor mà còn là bước tiến quan trọng nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên bản đồ khu vực. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Kim Long Motor, từ cung ứng đơn hàng đơn lẻ sang chiến lược xuất khẩu dài hạn, ổn định và có hệ thống.

Để hiện thực hóa cam kết này, Kim Long Motor và KIJSETTHI Mobility tập trung nguồn lực nghiên cứu và tối ưu hóa cấu hình sản phẩm phù hợp với điều kiện vận hành; chuẩn hóa hệ thống dịch vụ hậu mãi. Đồng thời triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ vận hành và bảo dưỡng, nhằm cung cấp những giải pháp vận tải xanh tối ưu, linh hoạt thích ứng với lộ trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông toàn cầu.

Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Kim Long Motor tiếp tục mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Trung Đông và nhiều quốc gia khác, khẳng định vị thế thương hiệu ô tô có tầm ảnh hưởng trên thế giới.