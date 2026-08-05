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Từ nhân tài đến năng lực tổ chức:

Nền tảng cho chặng đường tăng trưởng tiếp theo của Masan

Thứ Tư, 11:29, 05/08/2026
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VOV.VN - Đằng sau hành trình Go Digital – Go Global của Masan không chỉ là những khoản đầu tư vào công nghệ hay mở rộng kinh doanh, mà còn là chiến lược đầu tư dài hạn vào con người.

Từ số hóa quản trị nhân sự, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận đến thu hút nhân tài công nghệ, Masan đang từng bước xây dựng nội lực tổ chức, giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và sẵn sàng cho những chu kỳ tăng trưởng mới.

Xây nền tảng quản trị hiện đại cho một tổ chức vận hành bằng dữ liệu

Đối với một hệ sinh thái có hơn 50.000 nhân sự hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ hàng tiêu dùng, bán lẻ, sản xuất, logistics đến nông nghiệp và công nghệ, xây dựng một nền tảng quản trị thống nhất là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả vận hành.

Cuối tháng 6/2026, Masan chính thức đưa MyHR Workday vào vận hành trên toàn hệ sinh thái sau gần 10 tháng triển khai. Hệ thống được áp dụng tại Masan Consumer (HoSE: MCH), WinCommerce, Masan MEATLife (UPCoM: MML), Supra, Phúc Long Heritage cùng nhiều đơn vị thành viên khác, theo định hướng "One Masan – One System – One HR Experience."

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Khác với việc đơn thuần số hóa các quy trình nhân sự, Workday giúp Masan kết nối dữ liệu, con người và quá trình ra quyết định trên cùng một nền tảng. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và cập nhật theo thời gian thực, đội ngũ quản lý có thể phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, ra quyết định nhanh hơn và nâng cao khả năng phối hợp giữa các đơn vị trong toàn hệ sinh thái.

Đây cũng là nền móng quan trọng để Masan xây dựng một mô hình quản trị hiện đại, nơi công nghệ không thay thế con người mà hỗ trợ con người làm việc hiệu quả hơn, tạo tiền đề cho chiến lược Go Digital trong dài hạn.

Đầu tư vào thế hệ lãnh đạo sẽ dẫn dắt chặng đường tăng trưởng tiếp theo

Song song với đầu tư vào nền tảng công nghệ, Masan xác định con người là yếu tố quyết định khả năng tăng trưởng trong dài hạn.

Tháng 6/2026, Tập đoàn khởi động chương trình Masan 100 Future Leaders, lựa chọn gần 100 lãnh đạo tiềm năng từ hơn 50.000 nhân sự trên toàn hệ sinh thái, tương đương khoảng 0,2% lực lượng lao động của Tập đoàn.

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Được triển khai cùng Korn Ferry, một trong những tổ chức tư vấn lãnh đạo hàng đầu thế giới, chương trình mang đến lộ trình phát triển toàn diện thông qua học hỏi từ Ban Lãnh đạo, cố vấn cá nhân 1:1, tiếp cận các thông lệ quản trị quốc tế và tham gia các dự án chiến lược của doanh nghiệp.

Với Masan, phát triển lãnh đạo không chỉ là chuẩn bị đội ngũ kế cận mà còn là xây dựng năng lực đổi mới của tổ chức. Những nhà lãnh đạo có tư duy toàn cầu, năng lực số và khả năng thích ứng sẽ là lực lượng dẫn dắt doanh nghiệp trong giai đoạn Go Global và những chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Thu hút nhân tài công nghệ để tạo động lực cho đổi mới

Nếu đội ngũ lãnh đạo là lực lượng định hướng chiến lược, thì nhân tài công nghệ là những người góp phần hiện thực hóa chiến lược đó.

Thông qua chương trình MYE-Tech 2026, Masan đã thu hút hàng nghìn hồ sơ từ các trường đại học hàng đầu cả nước và tuyển chọn 17 tài năng công nghệ xuất sắc gia nhập hệ sinh thái.

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Điểm khác biệt của MYE-Tech không chỉ nằm ở hoạt động tuyển dụng mà ở cách Masan kết nối các kỹ sư trẻ với những bài toán kinh doanh và công nghệ thực tế ngay từ đầu. Thông qua Tech Talk Day, các ứng viên có cơ hội trao đổi trực tiếp với đội ngũ công nghệ, trải nghiệm môi trường làm việc và tham gia giải quyết các bài toán về AI, dữ liệu và chuyển đổi số.

Đây là cách Masan chuẩn bị lực lượng nhân sự sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số và tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho toàn hệ sinh thái trong tương lai.

Đầu tư vào con người để tạo dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn

Chiến lược đầu tư đồng bộ vào công nghệ, phát triển lãnh đạo và nhân tài trẻ đang từng bước tạo nên nền tảng nội lực vững chắc cho Masan. Những nỗ lực này cũng liên tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Năm 2026, Masan lần thứ tư được vinh danh tại HR Asia Awards, đồng thời ghi dấu ấn với ba hạng mục gồm Best Companies to Work for in Asia, People Transformation Awards và Tech Empowerment Awards. Đây không chỉ là sự ghi nhận về môi trường làm việc mà còn phản ánh những bước tiến trong chuyển đổi con người và ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự.

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Định hướng từ cấp Tập đoàn cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các đơn vị thành viên. Masan Consumer là doanh nghiệp FMCG Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 100 Best Companies to Work for in Southeast Asia 2025 của Fortune và liên tiếp đạt chứng nhận Great Place To Work. Masan High-Tech Materials được vinh danh trong Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 (khối doanh nghiệp lớn), trong khi Phúc Long Heritage đồng thời nhận hai giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 và HR Asia Diversity, Equity and Inclusion Awards 2026.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng được quyết định bởi tốc độ đổi mới và năng lực tổ chức, Masan tin rằng con người chính là nền tảng của mọi chiến lược tăng trưởng. Việc đầu tư vào công nghệ, phát triển lãnh đạo, thu hút nhân tài và xây dựng văn hóa hiệu suất cao không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản trị hôm nay mà còn tạo dựng nội lực cho tương lai. Đó cũng là cách Masan từng bước xây dựng một tổ chức đủ năng lực để thích ứng nhanh hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và hiện thực hóa khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm khu vực và thế giới.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) là doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WiN, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).

CTV Thùy Linh/VOV.VN
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