Mảng bán lẻ Masan tăng trưởng vượt kì vọng trong quý 1 năm 2026

WinCommerce (WCM), nền tảng bán lẻ của Masan, đang nối dài đà tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý đầu tiên năm 2026, với cả ba trụ cột quan trọng: doanh thu, mở rộng mạng lưới và hiệu quả vận hành đều ghi nhận những cải thiện rõ rệt.

Trong nhiều năm, bài toán lớn nhất của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam không phải là tăng trưởng, mà là khả năng sinh lời khi mở rộng quy mô. Những kết quả mới nhất cho thấy WCM không chỉ duy trì tăng trưởng, mà đang tiến gần hơn tới một bước ngoặt quan trọng: tăng trưởng quy mô đi cùng hiệu quả, yếu tố có thể thay đổi cách thị trường định giá toàn bộ mô hình bán lẻ.

Tăng trưởng vượt kỳ vọng, chất lượng doanh thu tiếp tục cải thiện

Trong tháng 3/2026, WinCommerce ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 3.492 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng đầu năm, doanh thu đạt 11.363 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 29,4%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 15–21% cho cả năm.

Đáng chú ý, tăng trưởng không chỉ đến từ mở rộng hệ thống, mà còn đến từ cải thiện hiệu suất tại các cửa hàng hiện hữu. Doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) tăng 14,3% trong quý đầu năm, trong khi riêng tháng 3 ghi nhận mức tăng 8,9%.

Điều này phản ánh hai yếu tố quan trọng: sức mua tiêu dùng đang phục hồi và các cải tiến trong vận hành, danh mục sản phẩm bắt đầu phát huy hiệu quả. Trong ngành bán lẻ, tăng trưởng bền vững không đến từ số lượng cửa hàng, mà từ khả năng gia tăng doanh thu trên từng điểm bán. Việc WCM duy trì tăng trưởng LFL hai chữ số cho thấy mô hình đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng hơn, thay vì chỉ mở rộng quy mô đơn thuần.

Mở rộng đúng quỹ đạo, khu vực nông thôn là động lực tăng trưởng chiến lược

Song song với tăng trưởng doanh thu, WCM tiếp tục mở rộng mạnh mẽ mạng lưới. Trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã mở mới 225 cửa hàng, bám sát lộ trình hoàn thành kịch bản cao cho cả năm 2026. Với kế hoạch mở từ 1.000 đến 1.500 cửa hàng trong năm, tiến độ hiện tại cho thấy WCM đang đi đúng hướng, thậm chí có khả năng đạt hoặc vượt kịch bản cơ sở nếu đà tăng trưởng được duy trì.

Đáng chú ý, mô hình WinMart+ nông thôn tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi chiếm tới 87% số cửa hàng mở mới trong quý 1. Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng địa lý, mà là chiến lược tiếp cận một phân khúc thị trường có dư địa lớn, cạnh tranh thấp hơn và tiềm năng hiệu quả cao hơn.

Trong khi đô thị đang dần bão hòa, khu vực nông thôn Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào kênh bán lẻ truyền thống. Khi thu nhập người dân tăng lên và hành vi tiêu dùng thay đổi, nhu cầu đối với các mô hình bán lẻ hiện đại, nơi đảm bảo chất lượng, giá cả minh bạch và trải nghiệm tốt, đang gia tăng nhanh chóng. WinMart+ nông thôn đang tận dụng xu hướng này, đồng thời hưởng lợi từ chi phí vận hành thấp hơn, giúp mô hình đạt hiệu quả kinh tế sớm hơn. Đây là yếu tố then chốt giúp WCM có thể mở rộng nhanh mà vẫn kiểm soát tốt hiệu quả.

Từ tăng trưởng sang lợi nhuận: bước ngoặt định hình lại câu chuyện đầu tư

Một trong những tín hiệu quan trọng nhất trong cập nhật lần này là sự cải thiện về chất lượng tăng trưởng. Theo doanh nghiệp, các cửa hàng mở mới trong quý 1 tiếp tục đóng góp tích cực vào lợi nhuận. Điều này cho thấy WCM đã chuyển sang giai đoạn mở rộng có kiểm soát và hiệu quả hơn. Khi các cửa hàng mới không chỉ đóng góp doanh thu mà còn tạo lợi nhuận, mô hình kinh doanh sẽ được nhìn nhận ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Ở góc độ dài hạn, việc vừa tăng trưởng doanh thu vượt kế hoạch, vừa duy trì tiến độ mở rộng cho thấy WCM đang đạt được sự cân bằng mà nhiều doanh nghiệp bán lẻ khó đạt: tăng trưởng nhanh đi kèm với cải thiện hiệu quả.

Cùng với quy mô mạng lưới đã vượt 4.800 cửa hàng trên toàn quốc, WCM đang dần xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn thông qua mật độ điểm bán, khả năng tối ưu chuỗi cung ứng và sức mạnh đàm phán với nhà cung cấp.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa, và các mô hình hiệu quả đang dần được xác lập, WinCommerce không chỉ là một câu chuyện tăng trưởng, mà đang tiến gần hơn tới một câu chuyện định giá lại, khi quy mô, hiệu quả và lợi nhuận bắt đầu vận hành đồng pha.

Với vai trò là hạ tầng bán lẻ trong hệ sinh thái Masan, sự cải thiện của WCM không chỉ tác động riêng lẻ mà còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đến tăng trưởng và định giá của toàn bộ MSN. Trong bối cảnh đó, triển vọng vượt mục tiêu doanh thu và mở rộng trong năm 2026 đang dần trở nên rõ nét, qua đó củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư vào câu chuyện dài hạn của Masan.

WinCommerce là công ty thành viên của Masan Group (HoSE: MSN), vận hành hệ thống WinMart/WiN/WinMart+, hiện là chuỗi bán lẻ thực phẩm hiện đại có độ phủ lớn nhất Việt Nam. Với hơn 4.800 cửa hàng trên toàn quốc, WCM đóng vai trò nền tảng bán lẻ kết nối trực tiếp người tiêu dùng với các thương hiệu trong hệ sinh thái Masan. Trong chiến lược dài hạn, WinCommerce là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng giúp Masan xây dựng nền tảng consumer–retail–tech phục vụ 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam.