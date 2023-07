Ngân hàng dành nhiều ưu ái cho phụ nữ Việt

Vai trò của người phụ nữ đã trở nên ngày càng quan trọng và khẳng định được vị thế trong xã hội hiện đại cũng như cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuy nhiên, giỏi việc nước đảm việc nhà cũng đồng nghĩa với việc phụ nữ phải đối mặt với những thách thức và áp lực đáng kể. Thấu hiểu được điều đó, SeABank đã tiên phong trong việc đồng hành cùng phụ nữ Việt, hỗ trợ họ hướng tới cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng.

Tiên phong đồng hành cùng phụ nữ Việt bằng những giải pháp tài chính tối ưu

Tự hào là một trong những ngân hàng uy tín và đáng tin cậy nhất, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) tin rằng phụ nữ Việt luôn là đối tượng cần nhiều sự ưu ái và quan tâm bởi những nỗ lực phát triển bản thân cũng như sự vươn mình đáng kể trong nhịp sống hiện đại. Không chỉ là “đấng nam nhi”, phụ nữ hiện đại đã và đang trở thành nguồn lực vô cùng quan trọng cho nền kinh tế. Trong những năm qua, SeABank đã trở thành đối tác đáng tin cậy của phái nữ, luôn sẵn sàng đồng hành hỗ trợ trong cuộc sống và công việc thông qua những sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp.

Phụ nữ hiện đại đã và đang trở thành nguồn lực vô cùng quan trọng cho nền kinh tế.

Với khát vọng và mục tiêu đồng hành cùng phụ nữ trong việc khởi nghiệp và phát triển kinh tế, SeABank hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) để cung cấp gói tín dụng thực hiện Đề án Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025. Theo đó, hội viên HLHPNVN sẽ được SeABank cấp khoản vay từ 20 - 100 triệu đồng/hội viên, thời gian vay từ 6 - 48 tháng, không yêu cầu tài sản bảo đảm theo sản phẩm SeAWomen. Điều này thể hiện cam kết của SeABank trong việc đồng hành cùng chị em Hội phụ nữ, mang đến cho họ sự tự tin và sự an tâm trong việc sử dụng dịch vụ tài chính. SeAWomen không chỉ tạo ra sự thuận lợi và tiện ích tài chính cho phụ nữ mà còn mang đến một cuộc sống sung túc và hạnh phúc dài lâu.

Đồng hành với các nữ chủ doanh nghiệp, SeABank mang đến chính sách ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ với mong muốn tạo động lực phát triển tối đa cho doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi, miễn phí trả nợ trước hạn. Mặt khác, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn được tiếp cận nguồn tín dụng dưới nhiều hình thức cấp vốn phù hợp với đặc thù ngành nghề; hạn mức thấu chi không có tài sản bảo đảm tối đa 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, SeABank còn áp dụng chương trình cấp hạn mức tín dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp SeABank Visa Corporate không có tài sản đảm bảo tối đa 200 triệu đồng. Đây là điểm mới dành riêng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Song song với việc cấp hạn mức, khách hàng khi mở mới thẻ tín dụng SeABank Visa Corporate sẽ được hoàn phí thường niên năm đầu tiên. Bằng các gói vay linh hoạt, thủ tục đơn giản và lãi suất ưu đãi, SeABank giúp người phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh một cách mạnh mẽ.

Ngoài ra, SeABank cũng cung cấp các dịch vụ tiện ích giúp chị em phụ nữ thoải mái về tài chính như ra mắt dòng thẻ tín dụng đặc biệt dành riêng cho phái đẹp mang tên SeALady Cashback, cho phép hoàn tiền tối đa lên đến 2% trên mọi giao dịch và miễn lãi lên đến 55 ngày. Với mỗi giao dịch từ 1.000.000 đồng khách hàng thanh toán bằng thẻ SeALady Cashback Visa, SeABank sẽ đóng góp 2.000 đồng cho quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày Mai Tươi Sáng” để chia sẻ khó khăn cùng bệnh nhân Ung thư vú.

Các khách hàng nữ giao dịch qua ứng dụng ngân hàng số SeAMobile còn được trải nghiệm một phiên bản giao diện riêng dành cho phái đẹp cùng với đó là sức mạnh của tính năng Trợ lý tài chính cá nhân theo mô hình 6 lọ giúp chị em dễ dàng quản lý chi tiêu hiệu quả. Bằng cách tận dụng những ưu đãi tuyệt vời từ SeABank, phụ nữ có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình, đồng thời tận hưởng những trải nghiệm vượt trội trong việc quản lý tài chính cá nhân.

SeABank –Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam

Những nỗ lực, sáng tạo và đổi mới của SeABank để cùng đồng hành, cùng phát triển với phụ nữ, đã được ghi nhận xứng đáng với nhiều giải thưởng ý nghĩa trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ hệ thống giải thưởng Global Business Magazine Awards do Tạp chí quốc tế Global Business Magazine LLC tổ chức, SeABank vinh dự được vinh danh Most Innovative Bank for Women Award Vietnam 2022 (Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam 2022), qua đó ghi nhận những nỗ lực của SeABank để phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp với nhiều tiện ích và ưu đãi vượt trội đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Trước đó, gói giải pháp tài chính Đồng hành cùng phụ nữ Việt của SeABank cũng được vinh danh là Ngân hàng có sản phẩm/dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2021 trong hệ thống giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2021 (Vietnam Outstanding Banking Award 2021) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế Việt Nam (IDG Việt Nam) tổ chức dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đây là những ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của SeABank trong việc hỗ trợ khách hàng nữ, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, giúp nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội. Với sự đồng hành bền bỉ trong suốt 29 năm vừa qua, SeABank cam kết đồng hành và đáp ứng mọi nhu cầu tài chính của phụ nữ Việt Nam, giúp “phái nữ” đạt được thành công thịnh vượng và sự phát triển bền vững trong cuộc sống.