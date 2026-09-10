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Royal Boulevard trên đảo Vũ Yên:

Nhà phố đại lộ phá vỡ những giới hạn của shophouse truyền thống

Thứ Năm, 12:04, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà phố thương mại thường đặt gia chủ trước một lựa chọn khó: hoặc ưu tiên sự sầm uất để kinh doanh, hoặc tìm kiếm sự riêng tư để tận hưởng cuộc sống.

Với trục đại lộ Royal Boulevard tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), bài toán ấy được giải bằng một cấu trúc không gian mới - phía trước đón dòng khách và sinh khí thương mại, phía trong mở ra khoảng thở giúp gia chủ tái tạo năng lượng.

Một tài sản, hai nhịp sống nhờ “vùng đệm năng lượng”

Tại Hải Phòng, các tuyến phố như Lạch Tray hay Lê Hồng Phong từ lâu đã gắn với nhịp giao thương sôi động. Mật độ phương tiện và dòng người lớn tạo lợi thế cho hoạt động kinh doanh, góp phần làm nên giá trị của những căn nhà phố mặt tiền.

Tuy nhiên, cấu trúc phố truyền thống cũng bộc lộ không ít giới hạn. Mặt đường đông đúc nhưng vỉa hè phần lớn thiếu khoảng thoáng; không gian kinh doanh và sinh hoạt gia đình thường chồng lấn; tiếng ồn, khói bụi và áp lực giao thông dễ len sâu vào đời sống riêng tư. Một căn nhà có thể sở hữu vị trí thương mại tốt nhưng người sống bên trong lại khó tìm được cảm giác thư thái.

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Trục đường rộng mở cùng cảnh quan sinh thái được quy hoạch đồng bộ tạo nền tảng cho hoạt động thương mại và cuộc sống riêng tư tại Royal Boulevard

Royal Boulevard được quy hoạch để thiết lập một trạng thái cân bằng khác. Khác biệt của trục đại lộ không chỉ đến từ độ rộng của mặt đường mà còn từ cách toàn bộ không gian được tổ chức. Lòng đường rộng mở hỗ trợ khả năng tiếp cận và nhận diện các mặt tiền thương mại. Vỉa hè thoáng tạo điều kiện cho khách bộ hành, hoạt động mua sắm và trải nghiệm đường phố. Khoảng lùi kiến trúc kết hợp cảnh quan xanh giúp công trình không bị ép sát vào nhịp giao thông.

Ba lớp không gian - lòng đường, vỉa hè và khoảng lùi xanh - tạo nên một “vùng đệm năng lượng” trước mỗi căn nhà phố. Vùng đệm vừa mang ý nghĩa vật lý, vừa có giá trị trải nghiệm. Mặt tiền kinh doanh rộng mở và thân thiện hơn, trong khi đời sống phía trong có thêm khoảng cách cần thiết với hoạt động bên ngoài.

“Vùng đệm năng lượng” vì thế được xem là lời giải quy hoạch cho nhu cầu rất thực của thế hệ chủ nhân mới: vừa muốn khai thác tiềm năng thương mại của nhà phố, vừa không chấp nhận hy sinh chất lượng sống.

Sức sống đại đô thị tiếp lực cho kinh doanh, thương mại

Trong quan niệm truyền thống, giá trị shophouse thường được xác định bằng mặt tiền, lưu lượng giao thông và khả năng kinh doanh. Tại những đại đô thị được quy hoạch đồng bộ như Vinhomes Royal Island, bộ tiêu chí ấy đang được mở rộng sang khả năng nhận diện, mức độ thuận tiện cho khách hàng, chất lượng môi trường sống và tiềm năng hưởng lợi từ hệ sinh thái xung quanh.

Royal Boulevard có lợi thế khi các yếu tố này được tính toán trong quy hoạch tổng thể. Nhờ đó, căn nhà không bị giới hạn trong vai trò một cửa hàng. Sản phẩm có thể đồng thời là nơi ở, địa chỉ kinh doanh, không gian tiếp khách, tài sản cho thuê và dấu ấn vị thế của chủ nhân.

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Nhà phố Royal Boulevard với không gian sinh thái sông nước bao quanh vừa là nơi kinh doanh giàu tiềm năng, vừa là chốn an cư lý tưởng

Hiệu quả kinh doanh của Royal Boulevard cũng không bị phụ thuộc vào lượng xe đi ngang qua cửa. Thay vào đó, dòng khách đa dạng đến từ cư dân, người lao động, khách mua sắm, du khách và những người tham gia các sự kiện tại đại đô thị chính là nguồn cầu dồi dào nuôi dưỡng các căn nhà phố tại đây.

Vinhomes Royal Island có điều kiện hình thành nguồn cầu đó khi được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, nơi không gian ở, thương mại, nghỉ dưỡng và hoạt động cộng đồng cùng hiện diện. Gần nhất là Nomura Samurai Run Fest 2026 - Miles to Smiles, dự kiến được tổ chức tại đảo Vũ Yên vào tháng 10/2026.

Giải chạy thiện nguyện do Nomura Real Estate Vietnam tổ chức hướng tới lan tỏa lối sống năng động, kết nối cộng đồng và biến mỗi bước chân thành đóng góp tích cực cho xã hội. Những chương trình như vậy bổ sung một lớp sức sống quan trọng cho đại đô thị. Người tham dự không chỉ đến để chạy mà còn có thể trải nghiệm cảnh quan, dịch vụ, ẩm thực và không khí của điểm đến.

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Chuỗi sự kiện, hoạt động cồng đồng liên tục được tổ chức mang đến dòng khách dồi dào cho các hoạt động kinh doanh tại Vũ Yên

Sự sầm uất của các tuyến phố truyền thống thường được tạo nên bằng mật độ. Sự sầm uất của một đại lộ được quy hoạch bài bản như Royal Boulevard còn đến từ trải nghiệm: đông vui nhưng không chật chội, nhộn nhịp mà vẫn có khoảng thở, thuận lợi kinh doanh nhưng vẫn gìn giữ sự riêng tư.

Royal Boulevard đại diện cho cách tiếp cận ấy. “Vùng đệm năng lượng” phía trước hỗ trợ đón dòng khách và cơ hội thương mại; cảnh quan cùng không gian riêng phía trong giúp gia chủ cân bằng, tái tạo. Từ đó, nhà phố đại lộ Royal Boulevard vượt ra ngoài giới hạn của shophouse truyền thống để trở thành tài sản kép, vừa mở ra khả năng khai thác kinh doanh, vừa gìn giữ chất lượng sống cho chủ nhân.

Vinhomes Royal Island dự kiến đón “Nomura Samurai Run Fest 2026 - Miles to Smiles” vào tháng 10/2026. Giải chạy thiện nguyện do Nomura Real Estate Vietnam tổ chức hướng tới gắn kết cộng đồng, khuyến khích lối sống năng động và lan tỏa những giá trị tích cực, bền vững.

Sự kiện tiếp tục bổ sung những trải nghiệm văn hóa - thể thao cho đảo Vũ Yên, góp phần thu hút người tham gia và gia tăng sức sống cho toàn đại đô thị. Đây cũng là nguồn năng lượng cộng đồng hỗ trợ môi trường thương mại - dịch vụ phát triển trong dài hạn.

Thời gian dự kiến: Tháng 10/2026

Địa điểm: Vinhomes Royal Island, đảo Vũ Yên, TP Hải Phòng

Thông tin về ngày chạy, cự ly, thể lệ và đăng ký tham dự: Theo dõi tại fanpage https://www.facebook.com/vinhomesroyalisland/

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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