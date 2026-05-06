  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
PGBank nâng cấp nền tảng hợp kênh cùng hàng loạt tính năng phục vụ người dùng

Thứ Tư, 09:08, 06/05/2026
VOV.VN - PGBank ra mắt phiên bản mới nền tảng số hợp kênh Omni-channel mang lại trải nghiệm đồng bộ, xuyên suốt cho người dùng trên mọi nền tảng. Đồng thời, ngân hàng cũng tích hợp hàng loạt tính năng từ mua sắm, thanh toán, đặt vé tàu xe... để phục vụ cuộc sống.

"Cú chuyển mình" nâng cấp nền tảng hợp kênh mang lại trải nghiệm xuyên suốt

PGBank vừa chính thức ra mắt phiên bản mới của nền tảng ngân hàng số hợp kênh (Omni-channel), đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trên hành trình công nghệ số và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Bản chất của Omni-channel là sự đồng bộ hóa giữa các kênh giao dịch. Khách hàng sử dụng máy tính (Web) hay điện thoại (Mobile App) đều thao tác trên cùng một giao diện, dùng chung một tên đăng nhập và mật khẩu.  

Phiên bản nâng cấp không chỉ dừng lại ở việc cải tiến giao diện, mà còn tập trung tối ưu toàn diện nền tảng công nghệ và hành trình trải nghiệm của khách hàng. Dựa trên việc nghiên cứu sâu hành vi và thói quen sử dụng, hệ thống được thiết kế lại để rút ngắn thao tác, tăng tốc độ xử lý và đảm bảo sự liền mạch trong từng bước giao dịch trên mọi điểm chạm.

Người dùng PGBank sẽ được trải nghiệm nền tảng ngân hàng số hợp kênh Omni-channel mang lại trải nghiệm đồng bộ, xuyên suốt. Ảnh: PGBank.

Tích hợp hàng loạt tính năng giúp người dùng đa dạng hoá trải nghiệm

Cùng thời điểm, PGBank cho ra đời bộ giải pháp quản lý tài chính toàn diện bao gồm: quản lý tài khoản, gửi tiết kiệm với cơ chế khóa tất toán online chủ động. Mọi nhu cầu giao dịch hàng ngày đều được đơn giản hóa thông qua giao diện dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi dòng tiền, tạo các khoản tích lũy và phân bổ ngân sách cá nhân một cách khoa học, hợp lý ngay trên chiếc điện thoại.

Bên cạnh đó, ứng dụng tích hợp trọn bộ hệ sinh thái VNPAY, hỗ trợ người dùng giải quyết trọn vẹn các nhu cầu sinh hoạt thường nhật. Chỉ với vài thao tác chạm, khách hàng có thể đặt VNPAY Taxi, mua vé máy bay, tàu xe hay vé xem phim mà không cần cài đặt thêm nhiều ứng dụng khác. Việc tích hợp đa tiện ích giúp người dùng giải quyết nhanh chóng mọi nhu cầu từ di chuyển, giải trí đến mua sắm, tối ưu thời gian trong nhịp sống bận rộn.

PGBank App tích hợp đa tính năng của VNPAY đặt vé xem phim, đặt vé tàu, máy bay, taxi, thanh toán hóa đơn, mua sắm VnShop… giải quyết mọi nhu cầu trong cuộc sống của khách hàng. Ảnh: VNPAY.

Việc ra mắt ứng dụng phiên bản mới đánh dấu bước chuyển mình của PGBank trong việc nâng cấp hạ tầng công nghệ. Với hệ sinh thái đa dạng, ứng dụng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giao dịch tài chính thông thường, mà còn mở rộng trở thành nền tảng đa tiện ích, giúp người dùng kiến tạo phong cách sống "chuẩn số" và tận hưởng những giá trị thực tế mỗi ngày.

Ông Nguyễn Văn Hương - Tổng Giám đốc PGBank chia sẻ: “Việc nâng cấp nền tảng ngân hàng số hợp kênh là bước đi tiếp theo trong hành trình chuyển đổi số của PGBank. Chúng tôi hướng tới việc mang đến một trải nghiệm tài chính hiện đại, an toàn và linh hoạt, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển và thành công.”

Ngay từ bây giờ, người dùng có thể trải nghiệm PGBank App phiên bản mới. Với những khách hàng đã sử dụng ứng dụng từ trước, đừng quên cập nhật trên chợ ứng dụng để được trải nghiệm tối đa các tính năng mới, phục vụ các nhu cầu cuộc sống.

Cùng trải nghiệm PGBank App phiên bản mới ngay hôm nay để không bỏ lỡ các tính năng mới cùng nhiều chương trình khuyến mại trong tương lai.

PV/VOV.VN
VNPAY-VPBank triển khai giải pháp Nộp thuế số hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế
VOV.VN - VNPAY và VPBank vừa ký kết hợp tác triển khai giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số, hỗ trợ hộ kinh doanh đơn giản hóa quy trình kê khai và nộp thuế, đồng thời miễn phí sử dụng giải pháp đến hết năm 2028 để giúp hộ kinh doanh tối ưu chi phí.

OCB và VNPAY "mở lối" giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thuế số
VOV.VN - Gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số do ngân hàng Phương Đông (OCB) và công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, đồng thời đáp ứng các quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử.

VNPAY-CA được vinh danh “Chữ ký số thuận tiện cho đơn vị ứng dụng” năm 2025
VOV.VN - VNPAY-CA (dịch vụ Chữ ký số) vừa được vinh danh tại hạng mục Chữ ký số đáp ứng sự thuận tiện của dịch vụ ứng dụng trong khuôn khổ Lễ công bố kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2025 (CA-Index 2025).

