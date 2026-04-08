中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

PVcomBank và Trường Đại học An Giang kết hợp tạo hệ sinh thái tài chính giáo dục

Thứ Tư, 16:08, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Trường Đại học An Giang mới đây vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - giáo dục.

Trường Đại học An Giang là đơn vị giáo dục đại học uy tín ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia với sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu phát triển, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Với hơn 14.000 học viên, sinh viên đang theo học, Nhà trường đã từng bước khẳng định được vị thế của một cơ sở đào tạo hàng đầu, đồng thời đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, PVcomBank và Trường Đại học An Giang sẽ tăng cường phối hợp ở nhiều lĩnh vực phù hợp với chức năng, thế mạnh của mỗi đơn vị. Cụ thể, hai bên sẽ triển khai một số khóa học, hội thảo, các chương trình tọa đàm về kinh tế, tài chính… nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ nhân viên, giảng viên cũng như sinh viên nhà trường. Ngoài ra, PVcomBank cũng nghiên cứu tài trợ các gói học bổng phù hợp, hỗ trợ về cơ sở vật chất cho nhà trường, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội phát triển cho các học sinh, sinh viên.

Ngân hàng cũng ưu tiên thiết kế các giải pháp tài chính linh hoạt dành cho Trường Đại học An Giang như: tài khoản trả lương cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường; dịch vụ thu tiền học phí qua tài khoản PVcomBank; tiền gửi tiết kiệm… Bên cạnh việc thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính giáo dục, nâng cao chất lượng quản trị, PVcomBank và Trường Đại học An Giang cũng ưu tiên hỗ trợ lẫn nhau trong công tác truyền thông thương hiệu, quảng bá các sản phẩm/dịch vụ của mỗi bên.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân PVcomBank chia sẻ: “PVcomBank luôn xác định giáo dục là trụ cột quan trọng đối với chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng. Sự kiện hợp tác với Trường Đại học An Giang là bước tiến quan trọng để Ngân hàng tiếp tục phát triển hệ sinh thái đa dạng, hiện đại. Chúng tôi mong muốn không chỉ cung cấp các dịch vụ về tài chính, mà còn trở thành đối tác đồng hành cùng Nhà trường và xã hội trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Về phía Trường Đại học An Giang, TS. Nguyễn Hữu Trí - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cũng khẳng định: “Việc ký kết thành công thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng PVcomBank đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác của Nhà trường với các đối tác uy tín. Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động hợp tác giữa hai bên sẽ tăng cường hiệu quả quản lý, mở rộng công tác đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm thực tiễn và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên khi xu hướng chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ”.

Việc ký kết hợp tác giữa PVcomBank và Trường Đại học An Giang được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho mô hình liên kết hiệu quả giữa tổ chức tài chính và cơ sở giáo dục tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời khẳng định vai trò của Ngân hàng trong sứ mệnh chung tay đóng góp sự phát triển bền vững của cộng đồng.

PVcomBank hợp tác với Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã phối hợp với Cục Thuế (Bộ Tài chính), Thuế thành phố Hà Nội và cơ quan thuế tại 22 địa phương tổ chức lễ ký kết hợp tác.

CTV Nam Anh/VOV.VN
Tag: PVcomBank Trường Đại học An Giang ký kết hệ sinh thái tài chính giáo dục
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

PVcomBank thực hiện bước tiến công nghệ, nâng cao trải nghiệm thẻ cho khách hàng

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng