中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quản lý vận hành KCN trong kỷ nguyên số: Tham khảo mô hình của Quang Minh

Thứ Tư, 15:58, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại KCN Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) – một trong những KCN tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành cho thấy việc chuyển đổi sang vận hành thông minh sẽ quyết định khả năng cạnh tranh nếu muốn thu hút FDI chất lượng cao.

Công nghệ thông minh - Trợ thủ đắc lực cho quản lý vận hành  

Trước khi triển khai các giải pháp công nghệ, KCN Quang Minh cũng đối mặt với những “điểm nghẽn” cố hữu mà nhiều KCN đang gặp phải như chi phí vận hành lớn trong khi không tối ưu được hiệu quả. Nhận thấy những bất cập trên, Công ty cổ phần dịch vụ quản lý vận hành KCN IMC (doanh nghiệp thuộc ROX Key, thành viên tập đoàn ROX Group với 30 năm theo đuổi sứ mệnh “Vì một cuộc sống thuận ích hơn”) -  đơn vị trực tiếp quản lý vận hành KCN Quang Minh đã tìm cách ứng dụng công nghệ để cải thiện tình hình. IMC đã ứng dụng giải pháp công nghệ T.SIE do Công ty công nghệ TNTech nghiên cứu và phát triển, tích hợp giữa công nghệ, hạ tầng và các dịch vụ thông minh nhằm tối ưu hóa quản lý và vận hành KCN.

Sau vài tháng triển khai, mức độ hài lòng của nhà đầu tư tại KCN Quang Minh tăng từ 86% lên 94%. Con số này mang ý nghĩa quyết định đối với một KCN trong cuộc đua thu hút FDI.

Hệ thống quản trị KCN thông minh T.SIE thực hiện giám sát và điều khiển tập trung các hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như điện, nước, chiếu sáng và PCCC theo thời gian thực, tích hợp khả năng tự động cảnh báo các sự cố hoặc nguy cơ sự cố để có hành động khắc phục phòng ngừa kịp thời. Công tác an ninh và an toàn được nâng cấp toàn diện thông qua mạng lưới camera AI thông minh, hỗ trợ tự động phát hiện các hành vi vi phạm an ninh và các nguy cơ mất an toàn giao thông nội khu. Giải pháp này giúp duy trì việc giám sát liên tục, tăng cường khả năng bao quát và đảm bảo môi trường vận hành an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp.

Trung tâm điều hành của KCN Quang Minh

Hiệu quả do công nghệ mang lại là chi phí vận hành được tối ưu. Đơn cử, tại KCN Quang Minh, tiền điện giảm từ 10–20% nhờ tối ưu vận hành hệ thống xử lý nước thải và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Các hoạt động khác cũng được cải thiện đáng kể. Hiệu quả giám sát an ninh tăng 20% nhờ ứng dụng camera AI. Hệ thống quan trắc tự động sử dụng các cảm biến tại nhà máy xử lý nước thải và các điểm xả thải của doanh nghiệp luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật môi trường. Nếu có bất thường sẽ tự động báo cáo đến cơ quan chức năng hay đưa ra cảnh báo sớm và đề xuất giải pháp xử lý.

Công nghệ tái định nghĩa vai trò nhà phát triển hạ tầng KCN

Từ những hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ tại KCN Quang Minh, vai trò của vận hành cũng được nhìn nhận lại. Nếu như trước đây, doanh nghiệp chỉ thuê đất trong KCN thì nay họ cần nhiều hơn sự đồng hành của đơn vị quản lý vận hành trong vai trò tối ưu hoạt động và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

ROX iPark là một trong số các nhà phát triển KCN tiên phong theo định hướng này khi hợp tác với IMC để triển khai mô hình KCN thông minh tại Quang Minh. Rất nhiều khâu được vận hành hoàn toàn tự động nhờ các cảm biến và các tính năng được cài đặt sẵn. Đằng sau hệ thống vận hành trơn tru đó là sự am hiểu đặc thù và kinh nghiệm thực tế của IMC để phân tích dữ liệu, tối ưu vận hành. Qua đó, giúp rút ngắn “lộ trình” xanh hóa, thông minh hóa của các KCN truyền thống.

Từ góc độ quản lý vận hành, có thể thấy rõ một xu hướng: công nghệ đang trở thành “át chủ bài” trong cuộc đua phát triển KCN. Ông La Hứa Vinh, đại diện Công ty IMC chia sẻ: “Trong giai đoạn mới, lợi thế cạnh tranh của KCN không còn nằm ở quỹ đất, mà nằm ở năng lực vận hành. Doanh nghiệp ngày càng có mong muốn yên tâm tập trung vào sản xuất, còn mọi vấn đề hạ tầng, môi trường, dịch vụ sẽ được quản trị một cách chuyên nghiệp và minh bạch.”

Cán bộ kỹ thuật tại KCN Quang Minh

Câu chuyện của KCN Quang Minh cho thấy rõ bức tranh tương lai của KCN không nằm ở việc mở rộng diện tích, mà nằm ở khả năng tích hợp công nghệ, dữ liệu và dịch vụ để tạo ra một hệ sinh thái vận hành thông minh. Và trong cuộc đua đó, những đơn vị đi trước với tư duy vận hành mới và chiến lược công nghệ rõ ràng sẽ là những người định hình thị trường.

Với những hiệu quả đã được chứng minh tại KCN Quang Minh, IMC cho biết hiện đang tư vấn cho 06 KCN truyền thống chuyển đổi theo hướng sinh thái và 04 KCN mới theo tiêu chí KCN sinh thái thuộc Tập đoàn ROX.

Dấu ấn rực rỡ của ROX Group qua các chặng đường kiến tạo

VOV.VN - Một lễ rước thành hoàng làng được gìn giữ giữa khu công nghiệp, những sự kiện cộng đồng đánh thức nhịp sống mới của khu đô thị, nỗ lực đưa âm nhạc hàn lâm tới gần hơn với công chúng… Cách tiếp cận ấy đã góp phần tạo nên dấu ấn rực rỡ của ROX Group trên hành trình 30 năm kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa.

CTV Minh Hương/VOV.VN
Tag: khu công nghiệp Quang Minh KCN Quang Minh Hà Nội vận hành KCN trong kỷ nguyên số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng