Saigon Co.op mang “siêu thị đất liền” ra đặc khu Côn Đảo với Phiên chợ nghĩa tình

Thứ Sáu, 11:23, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình “Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo” tại đặc khu Côn Đảo, mang nhiều mặt hàng thiết yếu từ đất liền phục vụ miễn phí hơn 800 cán bộ, chiến sĩ và giáo viên đang sinh sống, công tác trên đảo.

Giữa vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những chuyến hàng từ đất liền không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống sinh hoạt mà còn gửi gắm tình cảm sẻ chia từ hậu phương, tiếp thêm động lực cho lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ đảo. Chương trình đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển hệ thống Co.opmart với chủ đề “30 năm thương hiệu Việt – Người nội trợ của nhân dân”.

Bà con háo hức mua sắm tại Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo

Không gian chương trình tại sân doanh trại Công binh phòng thủ khu vực 6  được bố trí như một siêu thị thu nhỏ, để cán bộ, chiến sĩ, bà con và giáo viên trực tiếp lựa chọn các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Hàng hóa gồm nhiều sản phẩm quen thuộc trong hệ thống bán lẻ Saigon Co.op như thực phẩm khô, gia vị, hàng tiêu dùng và đồ gia dụng, bảo đảm chất lượng và phù hợp với điều kiện sinh hoạt tại đảo xa.

Các bé học sinh trường Tiểu học biểu diễn khai mạc Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Trần Văn Chung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo cho biết: “Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm và sự quan tâm mà Saigon Co.op đã dành cho cán bộ, chiến sĩ và giáo viên đang công tác tại Côn Đảo thông qua chương trình ‘Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo’. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về đời sống mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, góp phần tiếp thêm động lực cho lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Chúng tôi mong rằng những hoạt động kết nối ý nghĩa giữa hậu phương và tiền tuyến sẽ ngày càng bền chặt và sâu sắc hơn”.

Đại tá Trần Văn Chung - Bí thư Đảng ủy Chính ủy Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo phát biểu tại Lễ khai mạc Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo

Để đưa “phiên chợ đất liền” đến đảo xa, Saigon Co.op đã vận chuyển hàng hóa và trang thiết bị bằng nhiều chuyến tàu từ đất liền ra Côn Đảo. Tổng giá trị hàng hóa và chi phí tổ chức chương trình hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh hoạt động mua sắm, chương trình còn có các tiết mục giao lưu văn nghệ, góp phần tạo không khí ấm áp, gắn kết giữa đoàn công tác với lực lượng cán bộ – chiến sĩ và giáo viên trên đảo.

Các cán bộ, chiến sĩ bộ độ náo nhiệt mua sắm tại Phiên chợ

Việc tổ chức phiên chợ nghĩa tình tại đặc khu Côn Đảo – vùng đất giàu giá trị lịch sử và mang ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền biển đảo – tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của Saigon Co.op, góp phần kết nối hậu phương với tiền tuyến, mang sự quan tâm của cộng đồng đất liền đến với những lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu tại Lễ khai mạc

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: “Trong suốt 30 năm qua, Co.opmart luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh “Người nội trợ của nhân dân”, không chỉ qua hoạt động bán lẻ mà còn bằng nhiều chương trình hướng đến cộng đồng. Từ các đô thị đến những chuyến hàng ra đảo xa, Saigon Co.op mong muốn góp phần chăm lo đời sống người Việt ở bất cứ nơi đâu. Chương trình tại đặc khu Côn Đảo cũng mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Co.opmart trên toàn hệ thống, đồng thời là dịp tri ân hàng triệu khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu trong suốt chặng đường phát triển”.

Saigon Co.op và Đồn Biên Phòng Côn Đảo chụp hình kỉ niệm chương trình Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo

Ba thập niên phát triển của Co.opmart không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh của một hệ thống bán lẻ thuần Việt, với sứ mệnh cung cấp hàng hóa chất lượng, dịch vụ tận tâm và góp phần bình ổn thị trường, mà còn khẳng định cam kết bền bỉ trong việc lan tỏa tinh thần sẻ chia, đặt lợi ích người tiêu dùng và cộng đồng ở vị trí trung tâm.

Saigon Co.op cùng gia đình đô thị ăn Tết thảnh thơi

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, nhu cầu chuẩn bị mâm cỗ gia tiên đủ đầy nhưng gọn nhẹ ngày càng được nhiều gia đình đô thị quan tâm. Nắm bắt xu hướng này, Saigon Co.op giới thiệu giải pháp mâm cỗ gia tiên tiện dụng, chuẩn vị Tết, giá hợp lý và chất lượng đảm bảo.

CTV An An/VOV.VN
Tag: Saigon Co.op phiên chợ nghĩa tình biển đảo Côn Đảo siêu thị đất liền đặc khu
Saigon Co.op khẳng định bản lĩnh chính trị – Bứt phá trong kỷ nguyên số
Saigon Co.op – Hành trình hơn một thập kỷ "gắn kết tình thân – Tết xa thêm gần"
