SMILE pro DND - Sự lựa chọn hoàn hảo cho đôi mắt sáng tinh anh

Sở hữu 100% những tính năng vượt trội của ReLEx SMILE trên VISUMAX 500, hệ thống máy VISUMAX 800 với những cải tiến đột phá giúp SMILE pro DND trở thành phương pháp phẫu thuật khúc xạ đỉnh cao trên toàn thế giới vì những ưu điểm vượt trội như:

Tốc độ cắt nhanh hơn: Về mặt quy trình, phương pháp SMILE pro DND giống với ReLEx SMILE. Tuy nhiên, máy VISUMAX 800 thực hiện tạo mặt cắt trong chưa đến 10 giây, nhanh hơn 2,5 lần so với phẫu thuật ReLEx SMILE. Đó là nhờ tốc độ xung lặp laser nhanh hơn 2Mhz và hệ thống quét cải tiến của máy. Tất cả những điều này đã giúp cho tổng thời gian phẫu thuật diễn ra nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn. Ngoài ra việc tách mô cũng được Zeiss VISUMAX 800 thực hiện dễ dàng và hoàn hảo hơn.

Giảm nguy cơ mất lực hút: Một trong những rủi ro nhỏ, tuy hiếm gặp nhưng có thể xảy ra với ReLEx SMILE, đó là bị mất lực hút. Lực hút được thực hiện khi phẫu thuật, giúp mắt cố định với một lực hút nhẹ khi đang thực hiện quá trình laser. Việc mất lực hút sẽ làm gián đoạn việc phẫu thuật, thậm chí có thể sẽ phải đổi phương pháp phẫu thuật khác. Tuy nhiên, việc VISUMAX 800 Zeiss thực hiện phẫu thuật nhanh hơn sẽ phần nào làm giảm thiểu rủi ro bị mất lực hút khi phẫu thuật.

Tự động định tâm mắt: Máy VISUMAX 800 với hệ thống CentraLign® hỗ trợ thông minh giúp xác định chính xác chuyển động của mắt quanh trục và tự động định tâm mắt. Do đó dù bạn có đảo mắt khi phẫu thuật thì mọi thứ vẫn được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, với công nghệ OcuLign® giúp bù trừ xoay trục loạn thị, SMILE pro DND trở thành phương pháp hoàn hảo nhất dành cho các bệnh nhân loạn thị.

Thiết kế thân thiện với bệnh nhân: Nếu trước đây VISUMAX được thiết kế theo dạng phi thuyền thì phiên bản VISUMAX 800 mới nhất được nâng cấp với cánh tay robot thông minh. Sau khi bệnh nhân thoải mái ổn định trên giường phẫu thuật, lúc đó các bác sĩ có thể điều chỉnh tay robot vào đúng vị trí để bắt đầu phẫu thuật. Điều này giúp cả bệnh nhân và bác sĩ có trải nghiệm thoải mái hơn trong quá trình phẫu thuật. Ngoài ra, VISUMAX 800 được trang bị cảm biến siêu âm hỗ trợ điều khiển cánh tay robot. Các camera phía trên và xung quanh giúp bác sĩ dễ dàng quan sát khoảng cách giữa bệnh nhân và máy trong quá trình phẫu thuật.

Hiện nay, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND là một trong số ít bệnh viện chuyên khoa Mắt có khả năng đồng bộ hệ thống máy móc từ khám đến phẫu thuật. Từ hệ thống khảo sát và đánh giá toàn diện chất lượng giác mạc Oculus Pentacam-Corvis ST, hệ thống chụp cắt lớp võng mạc OCT-HD Cirrus, chụp đáy mắt VISUCAM HD, siêu âm Vumax HD, chụp bản đồ giác mạc Schwind Sirius… cho đến hệ thống máy phẫu thuật MEl90, VISUMAX 500, VISUMAX 800… Việc đồng bộ này giúp quá trình khám và điều trị của bệnh nhân nhanh hơn, dữ liệu khám được chuẩn hóa.

Sau khi lắp đặt thành công hệ thống máy VISUMAX 800, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã hoàn thiện hệ thống Zeiss Forum trong việc sử dụng toàn bộ trang thiết bị tân tiến nhất trong lĩnh vực Nhãn khoa, từ bước đầu tiên của việc kiểm tra mắt cho đến tiến hành phẫu thuật điều trị, chăm sóc hậu phẫu. Toàn bộ dữ liệu, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đều được tích hợp đồng bộ và lưu trữ đầy đủ, chính xác và bảo mật, mang lại cho các bác sĩ cái nhìn tổng quan giúp đưa ra chẩn đoán và lập phác đồ điều trị chính xác.

Việc trang bị hệ thống máy khám đồng bộ tại DND cùng khả năng kết nối thông minh của VISUMAX 800 giúp cho quy trình khám và phẫu thuật của bệnh nhân cũng như phẫu thuật viên nhanh, chính xác và hiệu quả hơn. Hệ thống số hóa điện tử giúp bác sĩ cá nhân hóa từng ca phẫu thuật cho từng bệnh nhân riêng biệt và được lưu trữ trực tuyến trên hệ thống Zeiss Forum, giúp hợp lý hóa quy trình công việc của bác sĩ, thực hiện quản lý dữ liệu bệnh nhân và lập kế hoạch điều trị từ bất cứ nơi nào trong hệ thống của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Bên cạnh đó, việc trang bị đầy đủ hệ thống chẩn đoán và phẫu thuật hiện đại, đồng bộ được liên kết dữ liệu trực tuyến cũng giúp cho bác sĩ và bệnh nhân có nhiều sự lựa chọn về phương pháp phẫu thuật, mang lại kết quả an toàn và chất lượng thị giác hoàn hảo. Dữ liệu quản lý toàn diện giúp bệnh nhân được chăm sóc tận tình, chu đáo, được theo dõi nhắc lịch tái khám định kỳ sau phẫu thuật.

Với nhiều cải tiến ưu việt, SMILE pro DND sẽ mang đến cho bệnh nhân trải nghiệm phẫu thuật cận thị nhanh chóng, nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

Với việc đưa vào hoạt động hệ thống máy phẫu thuật khúc xạ hiện đại nhất thế giới - VISUMAX 800, cùng quy trình khám đạt chuẩn, kết hợp với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Quốc tế DND kỳ vọng đem lại cho bệnh nhân trải nghiệm tốt nhất, với kết quả thị lực hơn cả mong đợi. Bệnh viện Mắt Quốc tế DND luôn nỗ lực, tiên phong ứng dụng công nghệ tân tiến trong điều trị, mang đến chất lượng thị giác tối ưu cho bệnh nhân và không ngừng nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng, xứng tầm Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Quốc tế hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Hiện tại, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đang triển khai chương “Shining Days DND 2023 - Better vision for better life” hỗ trợ đến 49% chi phí các phương pháp phẫu thuật điều trị tật khúc xạ và lão thị, kết hợp kỹ thuật làm bền vững giác mạc Cross-linking”

Độc giả có thể tìm hiểu chi tiết thông tin chương trình và các thông tin liên quan tại: https://matquocte.vn/

Địa chỉ:

CS1: 128 Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

CS2: Đường Bàng Bá Lân, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.

CS3: 250 Đường Trường Chinh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương.

Hotline: 0969.128.128; Email: info@matquocte.vn