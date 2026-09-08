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Sound Freedom by VinaPhone 2026 trở lại:

“Tần số 30” khuấy động hành trình kỷ niệm 30 năm VinaPhone

Thứ Ba, 08:00, 08/09/2026
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VOV.VN - Hòa Minzy, MONO, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Tóc Tiên, Isaac, Trọng Hiếu, OgeNus, Muộii… cùng loạt nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ lần lượt xuất hiện tại Sound Freedom by VinaPhone 2026.

Mùa lễ hội năm nay đặc biệt hơn khi đồng hành cùng cột mốc 30 năm VinaPhone, với thông điệp “Tần số 30 – chạm đỉnh âm thanh”.

“Tần số 30” – dấu ấn đặc biệt của Sound Freedom 2026

Sau ba mùa ghi dấu tại nhiều tỉnh, thành, Sound Freedom by VinaPhone chính thức trở lại với diện mạo trẻ trung, hiện đại và giàu trải nghiệm hơn, đồng thời trở thành một trong những hoạt động nổi bật trong hành trình kỷ niệm 30 năm VinaPhone.

tan so 30 khuay dong hanh trinh ky niem 30 nam vinaphone hinh anh 1
Sân khấu Sound Freedom by VinaPhone bùng nổ trong âm nhạc và ánh sáng

Đêm mở màn sẽ diễn ra ngày 10/10/2026 tại Quảng trường Hùng Vương, Phú Thọ, với sự góp mặt của Hòa Minzy, MONO, OgeNus, Dung Hoàng Phạm, RamC, DJ Emma và MC Hype Nicko. Sau Phú Thọ, chương trình tiếp tục đến Quảng Ngãi, An Giang và TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Dương Domic, Isaac, Quang Hùng MasterD, Muộii, Tóc Tiên, Trọng Hiếu, Vũ Thảo My…

Đồng hành cùng cột mốc 30 năm, Sound Freedom 2026 được nâng cấp về quy mô với sân khấu LED hoành tráng, âm thanh – ánh sáng hiện đại, hiệu ứng trình diễn và pháo hoa. Thông điệp “Tần số 30 – chạm đỉnh âm thanh” trở thành dấu ấn xuyên suốt, thể hiện tinh thần trẻ trung, hiện đại và không ngừng đổi mới của VinaPhone. Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn mở rộng các hoạt động công nghệ, tương tác và check-in, tạo nên không gian lễ hội trọn vẹn hơn để khán giả trẻ cùng trải nghiệm và kết nối.

Không chỉ nghe nhạc, mà còn “chạm” vào trải nghiệm

Sound Freedom 2026 tiếp tục được mở rộng theo mô hình music festival kết hợp âm nhạc, công nghệ và trải nghiệm, mang đến nhiều điểm chạm dành riêng cho giới trẻ trước khi sân khấu chính sáng đèn.

tan so 30 khuay dong hanh trinh ky niem 30 nam vinaphone hinh anh 2
Sound Freedom by VinaPhone 2026 tại Phú Thọ với dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích

Khán giả có thể tham gia các hoạt động tương tác, minigame, trải nghiệm sản phẩm – dịch vụ VinaPhone, check-in và sáng tạo nội dung tại các không gian được thiết kế trẻ trung, hiện đại. Hạ tầng 4G/5G VinaPhone cũng được tăng cường tại khu vực sự kiện, giúp người tham dự dễ dàng livestream, quay clip và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ theo thời gian thực.

Bên cạnh khu vực trải nghiệm mở, chương trình tiếp tục có Fanzone dành cho khách hàng với vị trí gần sân khấu và nhiều quyền lợi riêng. Cơ chế nhận vé sẽ được triển khai thông qua các chương trình ưu đãi VinaPhone, hoạt động tại điểm giao dịch, school-tour và các chương trình tương tác tại từng địa bàn.

Mang những sân khấu lớn đến gần hơn với người trẻ

Qua các mùa tổ chức, Sound Freedom từng bước khẳng định dấu ấn với hành trình đưa những sân khấu âm nhạc quy mô đến nhiều tỉnh, thành, mở rộng cơ hội để khán giả trẻ được trực tiếp tận hưởng không khí concert ngay tại địa phương.

Sound Freedom by VinaPhone 2026 không chỉ đánh dấu sự trở lại của chuỗi đại nhạc hội dành cho giới trẻ, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đồng hành cùng cột mốc 30 năm VinaPhone. Với sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và các hoạt động tương tác, chương trình tiếp tục tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, đồng thời đưa thương hiệu đến gần hơn với thế hệ khách hàng trẻ.

Sau đêm mở màn bùng nổ tại Phú Thọ, Sound Freedom sẽ tiếp tục đến Quảng Ngãi, An Giang và TP. Hồ Chí Minh, nối dài hành trình âm nhạc – công nghệ và mang những trải nghiệm trẻ trung, sôi động của VinaPhone đến với khán giả trên cả nước.

CTV Cao Hưng/VOV.VN
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