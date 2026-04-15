VinaPhone dốc toàn lực hỗ trợ người dân chuẩn hoá thông tin thuê bao di động

Thứ Tư, 17:58, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai tháng cao điểm chuẩn hóa thuê bao theo quy định mới không chỉ là một chiến dịch kỹ thuật quy mô lớn của VinaPhone. Đó là một cuộc "tổng động viên" đầy áp lực, nơi mỗi nhân viên nhà mạng đang chạy đua với thời gian để đảm bảo "tấm hộ chiếu số" của hàng triệu người dân không bị gián đoạn.

Từ hôm nay 15/4, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Theo quy định, số thuê bao di động cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.

Nhân viên VNPT ở Hà Tĩnh hỗ trợ người tàn tật

Khi số điện thoại là "tài sản" cần bảo mật

Kể từ khi quy định về xác thực sinh trắc học chính thức có hiệu lực, nhịp sống tại các điểm giao dịch viễn thông đã thay đổi hoàn toàn. Với lộ trình siết chặt trong vòng hai tháng, VinaPhone đã nhanh chóng kích hoạt trạng thái "khẩn cấp" trên toàn hệ thống. Đây không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là nỗ lực quyết liệt để làm sạch môi trường số, xóa sổ SIM rác và dựng lên "hàng rào" bảo vệ người dùng trước các làn sóng lừa đảo công nghệ cao.

Trong cuộc đua 60 ngày này (từ 15/4/2026 đến 15/6/2026), việc đối soát dữ liệu khuôn mặt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua CCCD gắn chip và tài khoản VNeID mức độ 2 được coi là chìa khóa then chốt. Mỗi thông tin được chuẩn hóa thành công là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một xã hội số minh bạch và an toàn.

Tăng ca để hoàn thành nhiệm vụ

Ghi nhận thực tế tại các điểm giao dịch của VinaPhone những ngày này, không khí làm việc luôn trong trạng thái "nóng" hơn bao giờ hết. Để hóa giải áp lực từ khối lượng khách hàng khổng lồ, nhà mạng đã triển khai những giải pháp thực tiễn, dồn mọi nguồn lực cho tuyến đầu.

 

Triển khai lưu động phục vụ khách hàng xác thực Sim tại VNPT Hà Nội

Không chỉ các giao dịch viên trực quầy, ngay cả lực lượng khối văn phòng cũng được điều động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác kỹ thuật. Các điểm giao dịch đồng loạt kéo dài thời gian làm việc, đèn điện luôn sáng đến tận đêm muộn với tôn chỉ "hết khách mới nghỉ". Ứng dụng MyVNPT được tối ưu hóa tối đa, cho phép khách hàng chủ động xác thực ngay tại nhà qua công nghệ NFC, giúp giảm tải đáng kể áp lực cho các điểm quầy trực tiếp.

Điểm sáng tạo nên sự khác biệt của VinaPhone trong chiến dịch này chính là tinh thần nhân văn, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Hiểu rằng công nghệ có thể là rào cản đối với người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa hay những nhóm khách hàng yếu thế, VinaPhone đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tổ chức các tổ công tác lưu động.

VNPT hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 2021–2025

VOV.VN - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc trong tiến trình phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam(VNPT), khi Tập đoàn hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021–2025, đồng thời ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật trong triển khai nhiệm vụ chính trị, đổi mới quản trị, phát triển.

CTV An An/VOV.VN
Tag: VinaPhone hỗ trợ người dân chuẩn hoá thông tin thuê bao di động
